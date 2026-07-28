Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας: Διοργανώνει αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι

Δείτε ποιες άλλες εκδηλώσεις περιλαμβάνει πρόγραμμά του που θα διαρκέσει από τις 3 έως τις 22 Αυγούστου

Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας που διοργανώνεται, για 20ή χρονιά, από τις 3 έως τις 22 Αυγούστου, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των Ντόρας Μπακοπούλου και Έλενας Χούντα.



Κεντρικά σημεία του νησιού, μεταξύ των οποίων η αυλή του Ναού του Σωτήρος, η παραλία της Αύρας και το πέτρινο Θέατρο Μολφέση στην Παχειοράχη μετατρέπονται για ένα ακόμη καλοκαίρι σε σκηνές μουσικής εμπειρίας, φιλοξενώντας καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και αισθητικών αναφορών.







Το φετινό πρόγραμμα ανοίγει στις 3 Αυγούστου με άριες και ντουέτα από το λυρικό ρεπερτόριο, με τη σοπράνο Ελένη Calenos και τον βαρύτονο Τάσο Αποστόλου, ενώ ακολουθούν συναυλίες με τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά και τη σοπράνο Αφροδίτη Πατουλίδου (5/8), τη διεθνούς φήμης πιανίστα και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ντόρα Μπακοπούλου σε σύμπραξη με φίλους και συνεργάτες της (7/8), καθώς και ένα αφιέρωμα στην τέχνη του πιάνου με δύo σημαντικούς ερμηνευτές, τον Μάνο Κιτσικόπουλο και τον Φίληβο Γκάτζιο (9/8).



Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η βραδιά μιούζικαλ με νέους τραγουδιστές σε επιμέλεια της καλλιτεχνικής διευθύντριας Έλενας Χούντα (11/8), καθώς και το ρεσιτάλ της μέτζο σοπράνο Λένιας Ζαφειροπούλου με τον πιανίστα Θοδωρή Τζοβανάκη (13/8). Tο Minerva Duo θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με δημοφιλείς μουσικές για κλαρινέτο και ακορντεόν, μια εκδήλωση που αποτελεί συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία (17/8).







Και, όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ θα αποχαιρετήσει τους φίλους του στην παραλία της Αύρας, δίπλα στο κύμα. Φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη βραδιά θα έχουν οι μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι τις οποίες θα ερμηνεύσουν ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η Έλλη Πασπαλά συνοδευόμενοι στο πιάνο από τη Ντόρα Μπακοπούλου (22/8).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Δευτέρα 3 Αυγούστου: «Quanto amore!»: Μια συναυλία που τραγουδά τον έρωτα και την αγάπη μέσα από το λυρικό, μουσικό θεατρικό και ελληνικό ρεπερτόριο. Mε τη σοπράνο Ελένη Καλένος και τον βαθύφωνο Τάσο Αποστόλου. Στο πιάνο ο Διονύσης Μαλλούχος.

Κλείσιμο



Τετάρτη 5 Αυγούστου: "Serenades for the absent" με έργα των Dowland, Britten, Ravel, Faure, Ριάδη, Villa Lobos, Τσιτσάνη, Landi, Sibelius. Bραδιά για κιθάρα και τραγούδι με τον Δημήτρη Σουκαρά και την Αφροδίτη Πατουλίδου.

Θέατρο Μολφέση στην Παχειοράχη



Παρασκευή 7 Αυγούστου: Dora Bakopoulou and Friends. Η διεθνούς φήμης και καριέρας καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας σε σύμπραξη με τους Νίκο Μάνδυλα, Κρυσταλία Γαϊτάνου και Χριστόφορο Μιρόσνικοβ.

Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει σημαντικές ελληνικές και διεθνείς παρουσίες από τον χώρο της κλασικής μουσικής, βραδιές αφιερωμένες στο τραγούδι και το μιούζικαλ, αλλά και μια ξεχωριστή συναυλία λήξης αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι περιλαμβάνει το φετινόπου διοργανώνεται, για 20ή χρονιά,, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των Ντόρας Μπακοπούλου και Έλενας Χούντα.Κεντρικά σημεία του νησιού, μεταξύ των οποίων η αυλή του Ναού του Σωτήρος, η παραλία της Αύρας και το πέτρινο Θέατρο Μολφέση στην Παχειοράχη μετατρέπονται για ένα ακόμη καλοκαίρι σε σκηνές μουσικής εμπειρίας, φιλοξενώντας καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και αισθητικών αναφορών.Από την πρώτη του διοργάνωση έως σήμερα, το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας έχει παρουσιάσει περισσότερες από 150 συναυλίες με τη συμμετοχή 570 μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κατακτώντας μια ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και αποτελώντας σημείο αναφοράς για το καλοκαίρι του νησιού.Το φετινό πρόγραμμα ανοίγει στις 3 Αυγούστου με άριες και ντουέτα από το λυρικό ρεπερτόριο, με τη σοπράνο Ελένη Calenos και τον βαρύτονο Τάσο Αποστόλου, ενώ ακολουθούν συναυλίες με τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά και τη σοπράνο Αφροδίτη Πατουλίδου (5/8), τη διεθνούς φήμης πιανίστα και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ντόρα Μπακοπούλου σε σύμπραξη με φίλους και συνεργάτες της (7/8), καθώς και ένα αφιέρωμα στην τέχνη του πιάνου με δύo σημαντικούς ερμηνευτές, τον Μάνο Κιτσικόπουλο και τον Φίληβο Γκάτζιο (9/8).Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η βραδιά μιούζικαλ με νέους τραγουδιστές σε επιμέλεια της καλλιτεχνικής διευθύντριας Έλενας Χούντα (11/8), καθώς και το ρεσιτάλ της μέτζο σοπράνο Λένιας Ζαφειροπούλου με τον πιανίστα Θοδωρή Τζοβανάκη (13/8). Tο Minerva Duo θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με δημοφιλείς μουσικές για κλαρινέτο και ακορντεόν, μια εκδήλωση που αποτελεί συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία (17/8).Στις ιδιαίτερες βραδιές της διοργάνωσης συγκαταλέγεται η συναυλία μουσικής δωματίου με τις διεθνώς καταξιωμένες Lily Maisky, Alisa και Natalia Margulis και Lyda Argerich, οι οποίες θα συμπράξουν με τον Οδυσσέα Τσακαλίδη, διακριθέντα στον διαγωνισμό «Ακούμε τους Νέους 2025», σε συνδιοργάνωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (18/8).Και, όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ θα αποχαιρετήσει τους φίλους του στην παραλία της Αύρας, δίπλα στο κύμα. Φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη βραδιά θα έχουν οι μελωδίες τουτις οποίες θα ερμηνεύσουν οκαι ησυνοδευόμενοι στο πιάνο από τη Ντόρα Μπακοπούλου (22/8).Δευτέρα 3 Αυγούστου: «Quanto amore!»: Μια συναυλία που τραγουδά τον έρωτα και την αγάπη μέσα από το λυρικό, μουσικό θεατρικό και ελληνικό ρεπερτόριο. Mε τη σοπράνο Ελένη Καλένος και τον βαθύφωνο Τάσο Αποστόλου. Στο πιάνο ο Διονύσης Μαλλούχος.Αυλή του Ναού του ΣωτήροςΤετάρτη 5 Αυγούστου: "Serenades for the absent" με έργα των Dowland, Britten, Ravel, Faure, Ριάδη, Villa Lobos, Τσιτσάνη, Landi, Sibelius. Bραδιά για κιθάρα και τραγούδι με τον Δημήτρη Σουκαρά και την Αφροδίτη Πατουλίδου.Θέατρο Μολφέση στην ΠαχειοράχηΠαρασκευή 7 Αυγούστου: Dora Bakopoulou and Friends. Η διεθνούς φήμης και καριέρας καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας σε σύμπραξη με τους Νίκο Μάνδυλα, Κρυσταλία Γαϊτάνου και Χριστόφορο Μιρόσνικοβ.

Αυλή του Ναού του Σωτήρος



Κυριακή 9 Αυγούστου: Αφιέρωμα στην τέχνη του πιάνου με δύο ταλαντούχους δεξιοτέχνες της νεότερης γενιάς, τον Μάνο Κιτσικόπουλο και τον Φίληβο Γκάτζιo σε έργα Beethoven, Liszt, Prokofiev, Chopin και Debussy

Αυλή του Ναού του Σωτήρος



Τρίτη 11 Αυγούστου: Musical Night με νέους ταλαντούχους τραγουδιστές σε επιμέλεια της Έλενας Χούντα. Συμμετέχουν οι Μαριαλένα Καλή, Νικόλας Ξανθόπουλος , Αχιλλέας Μπελέρης κ.α.

Αυλή του Ναού του Σωτήρος



Πέμπτη 13 Αυγούστου: Λευκές Νύχτες - Τραγούδια και μινιατούρες απ’ τον Βορρά

Η Λένια Ζαφειροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν μια βραδιά σε δύο μείζονες φωνές του ύστερου Ρομαντισμού, του ευρωπαϊκού Βορρά, τον Ζαν Σιμπέλιους και τον Πιοτρ Ηλίτς Τσαϊκόφσκυ. Στα τραγούδια τους και τη μικρή φόρμα για πιάνο, οι δυο συνθέτες μοιράζονται πολλά: εμπνέονται συχνά κι οι δυο από τη δημώδη παράδοση και τις λαϊκότροπες μπαλάντες του τόπου τους, αγαπούν κι οι δυο τις σκοτεινές και δυσοίωνες σελίδες της ερωτικής ποίησης και φτιάχνουν με τα τραγούδια τους συχνά ημιτελείς αινιγματικές ιστορίες. Μαζί μ’ αυτά, μοιράζονται και το ευρύτατο εκφραστικό τους φάσμα, από τον χαμηλόφωνο εσωτερικό μονόλογο ως το εξωστρεφές πάθος που φτάνει συχνά ατρόμητα μέχρι τον δραματικό θρήνο, την παράφορη εξομολόγηση και την εκρηκτική χαρά. Στα χέρια τους η αισθηματική τόλμη και η αγάπη για το δημώδες που συνοδεύουν το ρομαντικό κίνημα από τα πρώτα του βήματα, γίνονται ώριμοι, χυμώδεις καρποί ενός όψιμου θέρους.

Αυλή του Ναού του Σωτήρος



Δευτέρα 17 Αυγούστου: Το Duo Minerva, με την κλαρινετίστα Johanna Gossner και τον ακορντεονίστα Damian Keller, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις πολλαπλές εκφάνσεις της αγάπης, της νοσταλγίας και της μνήμης, μέσα από ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι που διασχίζει εποχές, σύνορα και μουσικά ιδιώματα. Από τη γαλλική chanson και τον κινηματογράφο έως τη βιεννέζικη παράδοση και τις σύγχρονες δημιουργίες, οι δύο μουσικοί μεταμορφώνουν γνωστές μελωδίες μέσα από ευφάνταστες ενορχηστρώσεις για κλαρινέτο και ακορντεόν.

Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία.

Θέατρο Μολφέση στην Παχειοράχη



Τρίτη 18 Αυγούστου: Από τις διεθνείς μεγάλες σκηνές στη γοητευτική Αίγινα. Βραδιά μουσικής δωματίου με τους διεθνείς σολίστ Lily Maisky, Alisa Margulis, Lyda Argerich. Μαζί τους θα συμπράξει ο Οδυσσέας Τσακαλίδης, διακριθείς στο διαγωνισμό “Ακούμε τους νέους 2025”. Η συναυλία θα γίνει σε συνδιοργάνωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Αυλή του Ναού του Σωτήρος



Σάββατο 22 Αυγούστου: Μεγάλη συναυλία λήξης του φεστιβάλ με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και την Έλλη Πασπαλά σε αγαπημένα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι. Στο πιάνο η Ντόρα Μπακοπούλου.

Παραλία Αύρας



Παραμένοντας πιστό στον ανοιχτό και εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, το Φεστιβάλ συνεχίζει να προσφέρει είσοδο με μειωμένο εισιτήριο σε ανέργους, ΑμεΑ και σπουδαστές και δωρεάν είσοδο στους σπουδαστές του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας «Μούσα».