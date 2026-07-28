Αυτοκράτειρα Θεοδώρα: Η ιστορία της γίνεται όπερα με καταξιωμένους λυρικούς ερμηνευτές

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Μια νέα ιστορική ερμηνεία που ανατρέπει τη διαδεδομένη αντίληψη για την καταγωγή και τα νεανικά χρόνια τηςέρχεται να δώσει η νέα ελληνική» που θα παρουσιαστεί για δύο μόνον βραδιές, στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου, στοΣτην παράσταση συμμετέχουν αξιόλογοι λυρικοί ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων η διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνοςστον ρόλο της Θεοδώρας, ο κορυφαίος βαρύτονοςως Ιουστινιανός και ο διακεκριμένος τενόροςως Απόστολος–Αφηγητής. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Ραφαήλ Πυλαρινός, τη σκηνοθεσία ο Πάνος Αγγελόπουλος, ενώ συμμετέχουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων.Η όπερα αποτελεί το 4ο λυρικό έργο τουκαι καρπό πολυετούς ιστορικής έρευνας, βασισμένης σε βυζαντινές πηγές, ιστορικά τεκμήρια και σύγχρονες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Αναδεικνύει την πολυσύνθετη προσωπικότητα μιας γυναίκας που υπερέβη τα όρια της εποχής της και επηρέασε καθοριστικά την πολιτική και πολιτισμική πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.«Η όπερα «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» γεννήθηκε μέσα από μια πολυετή ιστορική έρευνα που με οδήγησε να προσεγγίσω εκ νέου τη μορφή της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, μιας από τις σημαντικότερες αλλά και πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της βυζαντινής ιστορίας. Για αιώνες, η εικόνα της καθορίστηκε από αφηγήσεις που επισκίασαν την πολιτική της ιδιοφυΐα και την καθοριστική συμβολή της στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η μελέτη των ιστορικών πηγών και της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας ανέδειξε μια πολύ πιο σύνθετη προσωπικότητα, πέρα από μύθους και προκαταλήψεις» σημειώνει ο ίδιος και προσθέτει: «Με αφετηρία αυτή την έρευνα, το λιμπρέτο προτείνει μια νέα ιστορική ερμηνεία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη, πολιτική και ηθική διάσταση μιας γυναίκας που υπερέβη τα όρια της εποχής της. Η μουσική γίνεται η φωνή όσων οι πηγές δεν μπορούν να αφηγηθούν, φωτίζοντας την αλήθεια πίσω από τις σιωπές της ιστορίας. Η «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» είναι μια πρόσκληση να προσεγγίσουμε, μέσα από τη δύναμη της μουσικής και του θεάτρου, μια προσωπικότητα που εξακολουθεί να εμπνέει τον επιστημονικό διάλογο και την καλλιτεχνική δημιουργία. Η Θεοδώρα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από ταπεινή καταγωγή, η Θεοδώρα ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον επιδραστικές γυναίκες της παγκόσμιας ιστορίας, αφήνοντας μια κληρονομιά που εξακολουθεί να εμπνέει μέχρι σήμερα.»Η αφήγηση εξελίσσεται μέσα από τον «Απόστολο της Ιστορίας», έναν κεντρικό δραματουργικό χαρακτήρα – αφηγητή που συνομιλεί με τη χορωδία, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο σήμερα και το Βυζάντιο.Η παράσταση συνδυάζει λυρική έκφραση, θεατρικήδράση, ιστορική αφήγηση και μουσικό θέαμα, μεταφέροντας το κοινό στα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής της Θεοδώρας. Το λιμπρέτο αναδεικνύει όχι μόνο τη δυναμική πολιτική προσωπικότητα της αυτοκράτειρας, αλλά και τη συμβολική της διάσταση ως πρότυπο κοινωνικής ανέλιξης, γυναικείας χειραφέτησης και πολιτικής διορατικότητας.Η παραγωγή αξιοποιεί πρωτοποριακή ψηφιακή σκηνογραφία με τρισδιάστατες προβολές (3D Video Mapping), δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό εικαστικό περιβάλλον. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.Tα έσοδα από τις παραστάσεις θα διατεθούν στον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί», τιμώντας τα 30 χρόνια κοινωνικής προσφοράς του.