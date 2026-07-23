Βάγκνερ Μόουρα: Ο Πάμπλο Εσκομπάρ του «Narcos» έρχεται στην Αθήνα για μια θεατρική παράσταση

Το πιο δυνατό εύρημα της παράστασης, ωστόσο, είναι το ότι το κοινό είναι εκείνο που παίρνει την τελική απόφαση σε αυτό το θεατρικό δικαστήριο. Δώδεκα άτομα, που προηγουμένως έχουν δηλώσει συμμετοχή, επιλέγονται ως ένορκοι της δίκης που συμμετέχουν ενεργά κάνοντας ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Έτσι, η ετυμηγορία που βγαίνει στο φινάλε δεν είναι προδιαγεγραμμένη καθώς εξαρτάται κάθε φορά από το αξιακό υπόβαθρο των ενόρκων – θεατών.Δεδομένου ότι η Κριστιάν Ζαταΐ ασχολείται και με τον κινηματογράφο, η παράσταση είναι εμπλουτισμένη με γυρισμένο οπτικό υλικό και μαρτυρίες που σχετίζονται τόσο με την οικολογική όσο και με την πολιτική κατάσταση της σύγχρονης Βραζιλίας.Και κάπως έτσι μια θεατρική παράσταση μεταμορφώνεται σε ζωντανό, σύγχρονο λαϊκό δικαστήριο το οποίο αποκαλύπτει, κάθε φορά, μια διαφορετική αλήθεια αλλά και τα χαρακτηριστικά μιας άλλης μερίδας της κοινωνίας.