Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Βάγκνερ Μόουρα: Ο Πάμπλο Εσκομπάρ του «Narcos» έρχεται στην Αθήνα για μια θεατρική παράσταση
Βάγκνερ Μόουρα: Ο Πάμπλο Εσκομπάρ του «Narcos» έρχεται στην Αθήνα για μια θεατρική παράσταση
Θα πρωταγωνιστήσει στο έργο «Ένας εχθρός του λαού» στο οποίο στο οποίο το κοινό συμμετέχει ενεργά και αποφασίζει για το φινάλε
Ένας εξαιρετικός και πολυβραβευμένος ηθοποιός, ο Βάγκνερ Μόουρα, που λατρεύτηκε από το διεθνές κοινό μέσα από την αριστοτεχνική ερμηνεία του στον ρόλο του Πάμπλο Εσκομπάρ στους δύο πρώτους κύκλους της δημοφιλέστατης σειράς «Narcos» του Netflix, θα βρίσκεται σε λίγες ημέρες στην Αθήνα καθώς είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης «Ένας εχθρός του λαού» που θα παρουσιαστεί στις 26 και 27 Ιουλίου, στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
Ο 49χρονος Μόουρα έρχεται στη χώρα μας σε μια χρονιά που τού επιφύλαξε σημαντική αναγνώριση και μεγάλες επιτυχίες καθώς έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος ηθοποιός που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και απέσπασε το Βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιοί τόσο στο Φεστιβάλ των Καννών όσο και στις Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία του στο πολιτικό θρίλερ «The Secret Agent» (Μυστικός Πράκτορας) του επίσης Βραζιλιάνου σκηνοθέτη Kleber Mendonça Filho.
Η παράσταση
Η παράσταση «Ένας εχθρός του λαού» με την οποία έρχεται στην Αθήνα ο Βάγκνερ Μόουρα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί επί της ουσίας τη συνέχεια της ιστορίας του τελευταίου, ομώνυμου κοινωνικού δράματος του Χέρνικ Ίψεν. Ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας το έγραψε το 1882 κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρώμη. Ενώ η Ευρώπη συνταράσσεται από σημαντικά πολιτικά γεγονότα ο δραματουργός στρέφει το βλέμμα του στην περίκλειστη νορβηγική κοινωνία.
Ήρωας του έργου είναι ο γιατρός Τούμας Στόκμαν, ο οποίος καταφέρεται εναντίον της διοίκησης μιας λουτρόπολης στη νότια Νορβηγία. Τα νερά των λουτρών έχουν μολυνθεί, αλλά η Διοίκηση αρνείται πεισματικά να ασχοληθεί με την εξυγίανσή τους αφού τα έξοδα θα είναι υπέρογκα. Ο γιατρός παίρνει την υπόθεση στα χέρια του και καλεί τους συμπολίτες του σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ο λόγος του, ωστόσο, προκαλεί την οργή των παρευρισκομένων και, εντέλει, ο επαναστάτης Στόκμαν καταλήγει να γίνει «εχθρός του λαού».
Το νέο έργο, που φέρει την υπογραφή της διεθνώς καταξιωμένης Βραζιλιάνας σκηνοθέτιδας Κριστιάν Ζαταΐ με τον Βάγκνερ Μόουρα να είναι συνδημιουργός, πιάνει την ιστορία ακριβώς από εκεί που την άφησε ο Ίψεν. Ο γιατρός Στόκμαν επιστρέφει και ζητά μια δεύτερη κρίση. Όχι απαλλαγή, αλλά το δικαίωμα σε μια ουδέτερη διαδικασία που θα κρίνει τις πράξεις, τις επιλογές και τη δημόσια στάση του. Υπήρξε, τελικά, προσπάθεια υπονόμευσης της δημοκρατίας; Είναι ή δεν είναι ‘εχθρός του λαού’; Ο ίδιος αναλαμβάνει την υπεράσπισή του, ενώ ο αδελφός του και δήμαρχος της πόλης Πέτερ εμφανίζεται ως κατήγορος· οι υπόλοιποι χαρακτήρες παρελαύνουν με τις δικές τους εκδοχές της αλήθειας, μετατρέποντας την οικογενειακή σύγκρουση σε συλλογικό καθρέφτη.
Ο 49χρονος Μόουρα έρχεται στη χώρα μας σε μια χρονιά που τού επιφύλαξε σημαντική αναγνώριση και μεγάλες επιτυχίες καθώς έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος ηθοποιός που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και απέσπασε το Βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιοί τόσο στο Φεστιβάλ των Καννών όσο και στις Χρυσές Σφαίρες για την ερμηνεία του στο πολιτικό θρίλερ «The Secret Agent» (Μυστικός Πράκτορας) του επίσης Βραζιλιάνου σκηνοθέτη Kleber Mendonça Filho.
Η παράσταση
Η παράσταση «Ένας εχθρός του λαού» με την οποία έρχεται στην Αθήνα ο Βάγκνερ Μόουρα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί επί της ουσίας τη συνέχεια της ιστορίας του τελευταίου, ομώνυμου κοινωνικού δράματος του Χέρνικ Ίψεν. Ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας το έγραψε το 1882 κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρώμη. Ενώ η Ευρώπη συνταράσσεται από σημαντικά πολιτικά γεγονότα ο δραματουργός στρέφει το βλέμμα του στην περίκλειστη νορβηγική κοινωνία.
Ήρωας του έργου είναι ο γιατρός Τούμας Στόκμαν, ο οποίος καταφέρεται εναντίον της διοίκησης μιας λουτρόπολης στη νότια Νορβηγία. Τα νερά των λουτρών έχουν μολυνθεί, αλλά η Διοίκηση αρνείται πεισματικά να ασχοληθεί με την εξυγίανσή τους αφού τα έξοδα θα είναι υπέρογκα. Ο γιατρός παίρνει την υπόθεση στα χέρια του και καλεί τους συμπολίτες του σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ο λόγος του, ωστόσο, προκαλεί την οργή των παρευρισκομένων και, εντέλει, ο επαναστάτης Στόκμαν καταλήγει να γίνει «εχθρός του λαού».
Το νέο έργο, που φέρει την υπογραφή της διεθνώς καταξιωμένης Βραζιλιάνας σκηνοθέτιδας Κριστιάν Ζαταΐ με τον Βάγκνερ Μόουρα να είναι συνδημιουργός, πιάνει την ιστορία ακριβώς από εκεί που την άφησε ο Ίψεν. Ο γιατρός Στόκμαν επιστρέφει και ζητά μια δεύτερη κρίση. Όχι απαλλαγή, αλλά το δικαίωμα σε μια ουδέτερη διαδικασία που θα κρίνει τις πράξεις, τις επιλογές και τη δημόσια στάση του. Υπήρξε, τελικά, προσπάθεια υπονόμευσης της δημοκρατίας; Είναι ή δεν είναι ‘εχθρός του λαού’; Ο ίδιος αναλαμβάνει την υπεράσπισή του, ενώ ο αδελφός του και δήμαρχος της πόλης Πέτερ εμφανίζεται ως κατήγορος· οι υπόλοιποι χαρακτήρες παρελαύνουν με τις δικές τους εκδοχές της αλήθειας, μετατρέποντας την οικογενειακή σύγκρουση σε συλλογικό καθρέφτη.
Το πιο δυνατό εύρημα της παράστασης, ωστόσο, είναι το ότι το κοινό είναι εκείνο που παίρνει την τελική απόφαση σε αυτό το θεατρικό δικαστήριο. Δώδεκα άτομα, που προηγουμένως έχουν δηλώσει συμμετοχή, επιλέγονται ως ένορκοι της δίκης που συμμετέχουν ενεργά κάνοντας ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Έτσι, η ετυμηγορία που βγαίνει στο φινάλε δεν είναι προδιαγεγραμμένη καθώς εξαρτάται κάθε φορά από το αξιακό υπόβαθρο των ενόρκων – θεατών.
Δεδομένου ότι η Κριστιάν Ζαταΐ ασχολείται και με τον κινηματογράφο, η παράσταση είναι εμπλουτισμένη με γυρισμένο οπτικό υλικό και μαρτυρίες που σχετίζονται τόσο με την οικολογική όσο και με την πολιτική κατάσταση της σύγχρονης Βραζιλίας.
Και κάπως έτσι μια θεατρική παράσταση μεταμορφώνεται σε ζωντανό, σύγχρονο λαϊκό δικαστήριο το οποίο αποκαλύπτει, κάθε φορά, μια διαφορετική αλήθεια αλλά και τα χαρακτηριστικά μιας άλλης μερίδας της κοινωνίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα