Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Πειραιώς 260: Η αναγέννηση του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος Τσαούσογλου, μετατρέπεται σε κεντρικό πολιτιστικό προορισμό - Δείτε φωτογραφίες
Πειραιώς 260: Η αναγέννηση του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος Τσαούσογλου, μετατρέπεται σε κεντρικό πολιτιστικό προορισμό - Δείτε φωτογραφίες
Το εξαγόρασε, το 2024, το υπουργείο Πολιτισμού και δημιουρούνγται νέος. υπερσύγχρονος θεατρικός χώρος, εργαστήρια παραγωγής πιστών αντιγράφων και της Γλυπτοθήκης-Μοντελοθήκης, αναψυκτήριο, και χώροι πρασίνου
Σε έναν ζωντανό πολιτιστικό προορισμό της Αθήνας, που συνδυάζει τη βιομηχανική μνήμη με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία θα μετατραπεί το πρώην εργοστάσιο μεταλλοτεχνίας και επιπλοποιίας Τσαούσογλου, στην οδό Πειραιώς 260, το οποίο εξαγόρασε, το 2024, το υπουργείο Πολιτισμού, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη αποκατάστασης του Κτηρίου Γ’, πήρε το πράσινο φως από το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη των εργασιών.
Το Κτήριο Γ’ του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος, ένα από τα τρία κηρυγμένα νεώτερα μνημεία, από τα δέκα συνολικά του εργοστασίου, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής μεταπολεμικής βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο θεατρικό χώρο που θα στεγάζει τις παραστάσεις αλλά και τα σύγχρονες υποδομές του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που από το 2006 χρησιμοποιεί κάποιους χώρους. Προβλέπονται η δημιουργία σύγχρονης σκηνής, εμβαδού 698 τ.μ. αίθουσας χωρητικότητας 342 θέσεων, χώρων υποδοχής, καμαρινιών, γραφείων, αποθηκών και υποστηρικτικών υποδομών.
Η σχετική μελέτη προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία κατακόρυφου κήπου σε τμήμα του κτηρίου με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη αναρριχώμενης φύτευσης και τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου, σκιασμένο υπαίθριου χώρου, κατάλληλου για ανάπαυση και εκδηλώσεις.
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης ενώ προβλέπεται πλήρης ενεργειακός και ηλεκτρομηχανολογικός εκσυγχρονισμός, με τη δημιουργία κεντρικού ενεργειακού κέντρου, για να εξυπηρετεί το σύνολο του συγκροτήματος, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποδομές συλλογής και επαναχρησιμοποίησης ομβρίων υδάτων, καθώς και σύγχρονες εγκαταστάσεις πυροπροστασίας και ύδρευσης.
Το Κτήριο Γ’ του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος, ένα από τα τρία κηρυγμένα νεώτερα μνημεία, από τα δέκα συνολικά του εργοστασίου, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής μεταπολεμικής βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο θεατρικό χώρο που θα στεγάζει τις παραστάσεις αλλά και τα σύγχρονες υποδομές του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, που από το 2006 χρησιμοποιεί κάποιους χώρους. Προβλέπονται η δημιουργία σύγχρονης σκηνής, εμβαδού 698 τ.μ. αίθουσας χωρητικότητας 342 θέσεων, χώρων υποδοχής, καμαρινιών, γραφείων, αποθηκών και υποστηρικτικών υποδομών.
Η σχετική μελέτη προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία κατακόρυφου κήπου σε τμήμα του κτηρίου με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη αναρριχώμενης φύτευσης και τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου, σκιασμένο υπαίθριου χώρου, κατάλληλου για ανάπαυση και εκδηλώσεις.
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης ενώ προβλέπεται πλήρης ενεργειακός και ηλεκτρομηχανολογικός εκσυγχρονισμός, με τη δημιουργία κεντρικού ενεργειακού κέντρου, για να εξυπηρετεί το σύνολο του συγκροτήματος, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποδομές συλλογής και επαναχρησιμοποίησης ομβρίων υδάτων, καθώς και σύγχρονες εγκαταστάσεις πυροπροστασίας και ύδρευσης.
Στο δε Κτήριο Α, το οποίο αποτελούσε, μαζί με το Α, την όψη του εργοστασίου από την οδό Σπ. Πολυκράτη, θα στεγάσει τη λειτουργία των εργαστηρίων παραγωγής πιστών αντιγράφων και της Γλυπτοθήκης-Μοντελοθήκης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, χώρους ανοικτούς στο κοινό, όπως χώρους πωλητηρίου, αναψυκτήριου και αποθηκών.
Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στο εγκεκριμένο masterplan της αναβάθμισης του συνολικού εμβαδού 28 στρεμμάτων συγκροτήματος «Τσαούσογλου» το οποίο προβλέπει την αναδιαμόρφωση των υπαίθριων χώρων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, την ενίσχυση του πρασίνου και της βιοποικιλότητας, καθώς και την αξιοποίηση βιώσιμων ενεργειακών λύσεων. Η εκπόνηση του συνόλου των μελετών πραγματοποιείται με δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 1.000.000 ευρώ.
«Η πρόοδος της αρχιτεκτονικής μελέτης για το κτήριο Γ, του βιομηχανικού συγκροτήματος της Πειραιώς 260, είναι ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός, από τα σημαντικότερα έργα, δημιουργίας οικοσυστήματος πολιτισμού, εντός του αστικού χώρου, που σχεδιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού, για την Αθήνα. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη ενός ανοικτού πολιτιστικού προορισμού, όπου η βιομηχανική μνήμη θα συνυπάρχει με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την εξωστρέφεια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής. Με την ολοκλήρωση του συνολικού έργου, η Πειραιώς 260 θα αποτελέσει πρότυπο παράδειγμα επανάχρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς, με τον πολιτισμό ως μοχλό βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ποιότητας ζωής» επισημαίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και προσθέτει: «Σταθερή μας αρχή είναι ο σεβασμός στον βιομηχανικό χαρακτήρα και στην αυθεντικότητα του συγκροτήματος, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και περιβαλλοντικά βιώσιμου πολιτιστικού πόλου. Η αποκατάσταση των κτηρίων συνοδεύεται από παρεμβάσεις που ενισχύουν το πράσινο, τη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενεργειακή αυτονομία του συγκροτήματος, αναβαθμίζοντας παράλληλα τον δημόσιο χώρο και την εικόνα του άξονα της οδού Πειραιώς.»
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