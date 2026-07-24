Πειραιώς 260: Η αναγέννηση του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος Τσαούσογλου, μετατρέπεται σε κεντρικό πολιτιστικό προορισμό - Δείτε φωτογραφίες

Εσωτερικοί χώροι Κτιρίου Γ΄

Στο δε, το οποίο αποτελούσε, μαζί με το Α, την όψη του εργοστασίου από την οδό Σπ. Πολυκράτη, θα στεγάσει τη λειτουργία των εργαστηρίων παραγωγής πιστών αντιγράφων και της Γλυπτοθήκης-Μοντελοθήκης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, χώρους ανοικτούς στο κοινό, όπως χώρους πωλητηρίου, αναψυκτήριου και αποθηκών.Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στο εγκεκριμένο masterplan της αναβάθμισης του συνολικού εμβαδού 28 στρεμμάτων συγκροτήματος «Τσαούσογλου» το οποίο προβλέπει την αναδιαμόρφωση των υπαίθριων χώρων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, την ενίσχυση του πρασίνου και της βιοποικιλότητας, καθώς και την αξιοποίηση βιώσιμων ενεργειακών λύσεων. Η εκπόνηση του συνόλου των μελετών πραγματοποιείται με δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 1.000.000 ευρώ.«Η πρόοδος της αρχιτεκτονικής μελέτης για το κτήριο Γ, του βιομηχανικού συγκροτήματος της Πειραιώς 260, είναι ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση ενός, από τα σημαντικότερα έργα, δημιουργίας οικοσυστήματος πολιτισμού, εντός του αστικού χώρου, που σχεδιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού, για την Αθήνα. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη ενός ανοικτού πολιτιστικού προορισμού, όπου η βιομηχανική μνήμη θα συνυπάρχει με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την εξωστρέφεια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναγέννηση της ευρύτερης περιοχής. Με την ολοκλήρωση του συνολικού έργου, η Πειραιώς 260 θα αποτελέσει πρότυπο παράδειγμα επανάχρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς, με τον πολιτισμό ως μοχλό βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ποιότητας ζωής» επισημαίνει η υπουργός Πολιτισμούκαι προσθέτει: «Σταθερή μας αρχή είναι ο σεβασμός στον βιομηχανικό χαρακτήρα και στην αυθεντικότητα του συγκροτήματος, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και περιβαλλοντικά βιώσιμου πολιτιστικού πόλου. Η αποκατάσταση των κτηρίων συνοδεύεται από παρεμβάσεις που ενισχύουν το πράσινο, τη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενεργειακή αυτονομία του συγκροτήματος, αναβαθμίζοντας παράλληλα τον δημόσιο χώρο και την εικόνα του άξονα της οδού Πειραιώς.»