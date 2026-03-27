Μάνος Χατζιδάκις: Εκδίδεται νέο ακυκλοφόρητο έργο του
Μάνος Χατζιδάκις Γιώργος Χατζιδάκις Γιώργος Αρσενάκος Panik

Η σπουδαία παρακαταθήκη του Μάνου Χατζιδάκι πρόκειται να εμπλουτιστεί σύντομα καθώς ένα ακυκλοφόρητο έργο του θα έρθει στο φως σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Η αποκάλυψη έγινε από τον συνιδρυτή και CEO της Panik, Γιώργο Αρσενάκο, ο οποίος συναντήθηκε με τον γιο του κορυφαίου δημιουργού, Γιώργο Χατζιδάκι.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Αρσενάκος την Πέμπτη 26 Μαρτίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντησή τους, σημειώνοντας: «Μαζί με τον Γιώργο Χατζιδάκι, στον κόσμο του Μάνου Χατζιδάκι — του σημαντικότερου Έλληνα συνθέτη που έδωσε παγκόσμια φωνή στη μουσική μας. Η  δημιουργική και επιτυχημένη συνεργασία μας συνεχίζεται με την έκδοση ενός ακυκλοφόρητου έργου. Δεν είναι απλώς μια μουσική έκδοση είναι η παρουσίαση ενός ανέκδοτου έργου “που πρέπει να υπάρχει“».

Σημειώνεται, πως τα τελευταία χρόνια η Panik Live Productions κάνει την παραγωγή και Γιώργος Χατζιδάκις την καλλιτεχνική επιμέλεια σε μεγάλες συναυλίες - αφιερώματα στον Μάνο Χατζιδάκι, σε χώρους όπως το Ηρώδειο και τα Μέγαρα Μουσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης