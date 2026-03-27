Μάνος Χατζιδάκις: Εκδίδεται νέο ακυκλοφόρητο έργο του
Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος συναντήθηκε με τον γιο του κορυφαίου δημιουργού, Γιώργο Χατζιδάκι
Η σπουδαία παρακαταθήκη του Μάνου Χατζιδάκι πρόκειται να εμπλουτιστεί σύντομα καθώς ένα ακυκλοφόρητο έργο του θα έρθει στο φως σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατό του.
Η αποκάλυψη έγινε από τον συνιδρυτή και CEO της Panik, Γιώργο Αρσενάκο, ο οποίος συναντήθηκε με τον γιο του κορυφαίου δημιουργού, Γιώργο Χατζιδάκι.
Σε ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Αρσενάκος την Πέμπτη 26 Μαρτίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντησή τους, σημειώνοντας: «Μαζί με τον Γιώργο Χατζιδάκι, στον κόσμο του Μάνου Χατζιδάκι — του σημαντικότερου Έλληνα συνθέτη που έδωσε παγκόσμια φωνή στη μουσική μας. Η δημιουργική και επιτυχημένη συνεργασία μας συνεχίζεται με την έκδοση ενός ακυκλοφόρητου έργου. Δεν είναι απλώς μια μουσική έκδοση είναι η παρουσίαση ενός ανέκδοτου έργου “που πρέπει να υπάρχει“».
Δείτε την ανάρτησή του
Σημειώνεται, πως τα τελευταία χρόνια η Panik Live Productions κάνει την παραγωγή και Γιώργος Χατζιδάκις την καλλιτεχνική επιμέλεια σε μεγάλες συναυλίες - αφιερώματα στον Μάνο Χατζιδάκι, σε χώρους όπως το Ηρώδειο και τα Μέγαρα Μουσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα