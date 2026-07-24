«Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης – Δημήτρης Κρεμαστινός»: Μια γιορτή μουσικής που ενώνει ανθρώπους, γενιές και πολιτισμούς

Mια πενθήμερη μουσική εμπειρία, με συναυλίες σε εμβληματικά σημεία του νησιού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μαέστρου και μέλους της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, κ. Νίκου Χαλιάσα, αποτελεί το «» που διοργανώνεται από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.Η φετινή διοργάνωση, με τίτλο «Μουσικές Ρίζες», αποτελεί ένα ταξίδι στις απαρχές της μουσικής δημιουργίας και στην πορεία της μέσα στον χρόνο. Με αφετηρία την παράδοση και προορισμό τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, το Φεστιβάλ επιχειρεί να φωτίσει τις πολιτισμικές συνδέσεις που ενώνουν λαούς, εποχές και μουσικά ιδιώματα, αναδεικνύοντας τη μουσική ως κοινό τόπο μνήμης, συνάντησης και δημιουργικού διαλόγου.Ειδικότερα, το φετινό πρόγραμμα ξεκινά με μια συναυλία αφιερωμένη στον αρχιμουσικό Γιάννη Φουρλάνο, εξέχουσα μορφή της μουσικής ζωής της Δωδεκανήσου, με το Elysium Duo και τη σύμπραξη του κορυφαίου κλαρινετίστα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Σπύρου Μουρίκη. Ακολουθεί μια βραδιά με το Haig Yazdjian Quintet, που αναδεικνύει τις μουσικές ρίζες της Ανατολικής Μεσογείου, της Αρμενίας και των Βαλκανίων. Η συμμετοχή του Darlington String Quartet από την Αυστραλία ενισχύει το διεθνές προφίλ του Φεστιβάλ και φωτίζει τους δεσμούς της Χάλκης με τη διασπορά, ενώ η τέταρτη συναυλία είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Ζαμπέτα, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της Ε.Ρ.Τ. και του Κώστα Μακεδόνα υπό τη διεύθυνση του Τάσου Συμεωνίδη. Η αυλαία πέφτει με το «Εξέφεξε η Ανατολή», έναν ιδιαίτερο διάλογο δημοτικού τραγουδιού και ρεμπέτικου με τον αιθέριο ήχο που φέρουν δύο άρπες.Οι συναυλίες του Φεστιβάλ φιλοξενούνται, όπως κάθε χρόνο, σε επιλεγμένα ιστορικά και εμβληματικά τοπόσημα του νησιού, όπως η οικία του Δημήτρη Κρεμαστινού, η άκρη του Λιμανιού, ο περίβολος της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και το λιμάνι της Χάλκης. Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Κρεμαστινού, της σημαντικής προσωπικότητας της ιατρικής, πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής της χώρας, που πίστευε βαθιά στη δύναμη και την αξία της μουσικής παιδείας.«Το Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης – Δημήτρης Κρεμαστινός συμπληρώνει φέτος πέντε χρόνια, αποδεικνύοντας ότι ένα όραμα μπορεί να γίνει θεσμός όταν στηρίζεται στην αγάπη, τη συνεργασία και τον πολιτισμό. Τιμούμε τη μνήμη του Δημήτρη Κρεμαστινού και συνεχίζουμε με την ίδια πίστη να προσφέρουμε στη Χάλκη μια γιορτή μουσικής που ενώνει ανθρώπους, γενιές και πολιτισμούς. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Σας περιμένουμε στη Χάλκη να ζήσουμε μαζί ακόμη μία ξεχωριστή μουσική εμπειρία» δηλώνει ο Δήμαρχος Χάλκης κ. Άγγελος Φραγκάκης.Αξίζει να σημειωθεί πως το Φεστιβάλ απέσπασε φέτος μια μοναδική διάκριση, έχοντας επιλεγεί ως μία από τις δέκα νέες «καλές πρακτικές» ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από το πρόγραμμα European Heritage Hub. «Είναι μια διάκριση που αποτελεί για εμάς βαθιά ευθύνη και ταυτόχρονα αναγνώριση της προσπάθειας προστασίας, ανάδειξης και στήριξης της μουσικής δημιουργίας, της εκπαίδευσης και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας» τονίζει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κ. Νίκος Χαλιάσας.Η εικαστικός Μαριάννα Λούρμπα δημιούργησε αποκλειστικά για τη φετινή διοργάνωση το έργο «Οίμη», το οποίο αποτελεί την εικαστική ταυτότητα του Φεστιβάλ και παραχωρείται από την γκαλερί Roma.