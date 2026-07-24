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Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα και διεκδίκηση βραβείου για τη νέα ταινία της Ζακλίν Λέντζου
Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα και διεκδίκηση βραβείου για τη νέα ταινία της Ζακλίν Λέντζου
Το «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» είναι μια ιστορία ενηλικίωσης που διακόπτεται βίαια, γεννημένη μέσα από τον σκληρό ρεαλισμό της ζωής
Ελληνικό χρώμα θα έχει το 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, καθώς στο πλαίσιό του θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της η νέα ταινία της της Ζακλίν Λέντζου, «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα»
Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης δημιουργού επιλέχθηκε να προβληθεί στο τμήμα Orizzonti , ένα ιδιαίτερα σημαντικό, επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, το οποίο είναι αφιερωμένο στις νέες τάσεις και τις πιο πρωτοποριακές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου, με 18 ακόμη ταινίες από όλο τον κόσμο. Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής είναι η Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια Valérie Donzelli. Η 83η διοργάνωση του φεστιβάλ Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.
Η ταινία της Ζακλίν Λέντζου είχε ήδη διανύσει μία αξιοσημείωτη διεθνή διαδρομή στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και ολοκλήρωσής της, πριν καταλήξει στη Mostra: η σκηνοθέτρια ήταν φιναλίστ του προγράμματος Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative (2022–2024), ενώ το 2022 έλαβε τόσο την υποτροφία Onassis Foundation New York Fellowship όσο και τη Nipkow Fellowship για την ανάπτυξη του έργου της.
Το σενάριο της ταινίας συμμετείχε στο TorinoFilmLab FeatureLab 2024, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή εργαστήρια ανάπτυξης ταινιών μεγάλου μήκους, όπου τιμήθηκε με το ARRI Award for Cinematic Vision. Στη συνέχεια συμμετείχε στο πρόγραμμα Cannes Next Step – Volume II 2024 του Φεστιβάλ Καννών για την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία σκηνοθετών που έχουν ήδη παρουσιάσει μικρού μήκους έργο τους στις Κάννες. Πέρσι επιλέχθηκε στο τμήμα Work in Progress του Les Arcs Film Festival, όπου παρουσιάζονται ταινίες στο στάδιο του post-production και πήρε βραβείο μουσικής από την 22D. Ενώ φέτος, στις αρχές της χρονιάς, συμμετείχε στο First Cut Lab 2026, το διεθνές εργαστήριο μοντάζ και καλλιτεχνικής ολοκλήρωσης για ταινίες μεγάλου μήκους που βρίσκονται στο στάδιο του πρώτου ολοκληρωμένου μοντάζ (first cut).
Σκηνοθέτρια με ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα που εστιάζει στην ανακάλυψη της ποίησης μέσα σε φαινομενικά καθημερινές καταστάσεις και στην ανάδειξη μικρών, ανεπαίσθητων στιγμών, η Ζακλίν Λέντζου συνεχίζει στη νέα της δημιουργία στον δρόμο που χάραξε, αφήνοντας ελεύθερα τόσο τα συναισθήματα όσο και τη διάθεσή της να πειραματιστεί με το υλικό της.
Η ταινία «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», είναι ένα coming-of-age δράμα με μεταφυσικές προεκτάσεις, μια ιστορία ενηλικίωσης που διακόπτεται βίαια, γεννημένη μέσα από τον σκληρό ρεαλισμό της ζωής. Η σπαρακτική, πολυδιάστατη ιστορία της αναπτύσσεται σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν που αγαπά τόσο τη ζεστασιά του αναλογικού και του χειροποίητου όσο και την ορμή του πειραματισμού που δίνει απρόσμενη πνοή στη δημιουργία και γεννά ένα οπτικό σύμπαν έντονης αισθητικής δύναμης. Ισορροπώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και το ονειρικό στοιχείο, πλημμυρισμένη από την εύθραυστη τρυφερότητα και την άγρια ενέργεια της εφηβείας αλλά και το οδυνηρό απρόβλεπτο της ζωής που ανατρέπει τα πάντα σε μία στιγμή, η ταινία, όπως λέει η ίδια η δημιουργός της, «είναι, στην ουσία, μια ελεγεία για τη ζωή, γραμμένη στον κώδικα του ονείρου και της μουσικής».
Η Τζο, μελαγχολική, ατίθαση και μόλις 15 χρονών, ονειρεύτηκε ότι έγινε νερό, αλλά δεν είναι βέβαιη. Μοιάζει χρυσή κοιτάζοντας το είδωλό της σε γυαλιστερό χαρτί, και κλαίει στο μάθημα ακούγοντας τη Φαίδρα να τραγουδά: φωνή αγγελική, νέα φίλη-πραγματική. Το βράδυ, λίγο πριν την ξανασυναντήσει, της λένε ένα ανέκδοτο που δεν καταλαβαίνει, αλλά μοιραία θα της αποκαλυφθεί.
Στον κεντρικό ρόλο της 15χρονης Τζο η πρωτοεμφανιζόμενη Εβίτα Ανδριοπούλου, αλλά και η συνομήλική της Aναστασία Γουλιάμου στο ρόλο της φίλης της Φαίδρας, χαρίζουν δυνατές ερμηνείες που ξεχωρίζουν για τον ρεαλισμό και την ευαισθησία τους. Στο πλευρό τους, η Ελένη Βεργέτη στον ρόλο της μητέρας και ο Έκτορας Λυγίζος σε εκείνον του πατέρα της Τζο, χτίζουν με αλήθεια και αμεσότητα την πολύπλοκη σχέση των γονιών με την έφηβη κόρη τους.
Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης δημιουργού επιλέχθηκε να προβληθεί στο τμήμα Orizzonti , ένα ιδιαίτερα σημαντικό, επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, το οποίο είναι αφιερωμένο στις νέες τάσεις και τις πιο πρωτοποριακές φωνές του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου, με 18 ακόμη ταινίες από όλο τον κόσμο. Πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής είναι η Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια Valérie Donzelli. Η 83η διοργάνωση του φεστιβάλ Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.
Η ταινία της Ζακλίν Λέντζου είχε ήδη διανύσει μία αξιοσημείωτη διεθνή διαδρομή στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και ολοκλήρωσής της, πριν καταλήξει στη Mostra: η σκηνοθέτρια ήταν φιναλίστ του προγράμματος Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative (2022–2024), ενώ το 2022 έλαβε τόσο την υποτροφία Onassis Foundation New York Fellowship όσο και τη Nipkow Fellowship για την ανάπτυξη του έργου της.
Το σενάριο της ταινίας συμμετείχε στο TorinoFilmLab FeatureLab 2024, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή εργαστήρια ανάπτυξης ταινιών μεγάλου μήκους, όπου τιμήθηκε με το ARRI Award for Cinematic Vision. Στη συνέχεια συμμετείχε στο πρόγραμμα Cannes Next Step – Volume II 2024 του Φεστιβάλ Καννών για την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία σκηνοθετών που έχουν ήδη παρουσιάσει μικρού μήκους έργο τους στις Κάννες. Πέρσι επιλέχθηκε στο τμήμα Work in Progress του Les Arcs Film Festival, όπου παρουσιάζονται ταινίες στο στάδιο του post-production και πήρε βραβείο μουσικής από την 22D. Ενώ φέτος, στις αρχές της χρονιάς, συμμετείχε στο First Cut Lab 2026, το διεθνές εργαστήριο μοντάζ και καλλιτεχνικής ολοκλήρωσης για ταινίες μεγάλου μήκους που βρίσκονται στο στάδιο του πρώτου ολοκληρωμένου μοντάζ (first cut).
Σκηνοθέτρια με ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα που εστιάζει στην ανακάλυψη της ποίησης μέσα σε φαινομενικά καθημερινές καταστάσεις και στην ανάδειξη μικρών, ανεπαίσθητων στιγμών, η Ζακλίν Λέντζου συνεχίζει στη νέα της δημιουργία στον δρόμο που χάραξε, αφήνοντας ελεύθερα τόσο τα συναισθήματα όσο και τη διάθεσή της να πειραματιστεί με το υλικό της.
Η ταινία «Μια Μέρα στη Ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», είναι ένα coming-of-age δράμα με μεταφυσικές προεκτάσεις, μια ιστορία ενηλικίωσης που διακόπτεται βίαια, γεννημένη μέσα από τον σκληρό ρεαλισμό της ζωής. Η σπαρακτική, πολυδιάστατη ιστορία της αναπτύσσεται σε ένα κινηματογραφικό σύμπαν που αγαπά τόσο τη ζεστασιά του αναλογικού και του χειροποίητου όσο και την ορμή του πειραματισμού που δίνει απρόσμενη πνοή στη δημιουργία και γεννά ένα οπτικό σύμπαν έντονης αισθητικής δύναμης. Ισορροπώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και το ονειρικό στοιχείο, πλημμυρισμένη από την εύθραυστη τρυφερότητα και την άγρια ενέργεια της εφηβείας αλλά και το οδυνηρό απρόβλεπτο της ζωής που ανατρέπει τα πάντα σε μία στιγμή, η ταινία, όπως λέει η ίδια η δημιουργός της, «είναι, στην ουσία, μια ελεγεία για τη ζωή, γραμμένη στον κώδικα του ονείρου και της μουσικής».
Η Τζο, μελαγχολική, ατίθαση και μόλις 15 χρονών, ονειρεύτηκε ότι έγινε νερό, αλλά δεν είναι βέβαιη. Μοιάζει χρυσή κοιτάζοντας το είδωλό της σε γυαλιστερό χαρτί, και κλαίει στο μάθημα ακούγοντας τη Φαίδρα να τραγουδά: φωνή αγγελική, νέα φίλη-πραγματική. Το βράδυ, λίγο πριν την ξανασυναντήσει, της λένε ένα ανέκδοτο που δεν καταλαβαίνει, αλλά μοιραία θα της αποκαλυφθεί.
Στον κεντρικό ρόλο της 15χρονης Τζο η πρωτοεμφανιζόμενη Εβίτα Ανδριοπούλου, αλλά και η συνομήλική της Aναστασία Γουλιάμου στο ρόλο της φίλης της Φαίδρας, χαρίζουν δυνατές ερμηνείες που ξεχωρίζουν για τον ρεαλισμό και την ευαισθησία τους. Στο πλευρό τους, η Ελένη Βεργέτη στον ρόλο της μητέρας και ο Έκτορας Λυγίζος σε εκείνον του πατέρα της Τζο, χτίζουν με αλήθεια και αμεσότητα την πολύπλοκη σχέση των γονιών με την έφηβη κόρη τους.
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