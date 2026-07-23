Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Ανοιχτά, με ελεύθερη είσοδο 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία

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Ανοιχτοί, με ελεύθερη είσοδο, θα είναι το βράδυ τηςδεκάδες, σε όλη την ελληνική επικράτεια, με αφορμή τηνενώ αρκετοί από αυτούς θα φιλοξενήσουν νυχτερινές εκδηλώσεις που διοργανώνει τοΤη νύχτα της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα υποδεχθούν τους επισκέπτες προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.Στο πλαίσιο του εορτασμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00.Η φετινή διοργάνωση, δεν περιορίζεται στη βραδιά της Πανσελήνου, αλλά περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, και να απολαύσετε τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας.Το Μουσείο Ακρόπολης θα παρατείνει στις 28 Αυγούστου το ωράριο της λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.και τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τα Πωλητήρια του Μουσείου θα κλείσουν στις 11:30 μ.μ.Εκτός από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν, με εισιτήριο ελεύθερης εισόδου, στην περιοδική έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία» που παρουσιάζει το Μουσείο έως τις 30 Αυγούστου. Με τριάντα οκτώ αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά, που μετακινήθηκαν για πρώτη φορά από τα Μουσεία της Ιταλίας, η Έκθεση επικεντρώνεται στην επιρροή, την πρόσληψη και τη μεταλαμπάδευση της αρχαίας ελληνικής Τέχνης στην Ιταλία, από την Εποχή του Σιδήρου έως τον 20ο αιώνα.Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, στις 6 μ.μ., οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε ξενάγηση στην περιοδική Έκθεση από αρχαιολόγο του Μουσείου. Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση θέσης (https://events.theacropolismuseum.gr/). Έναρξη κρατήσεων: Πέμπτη 27/7.Όπως κάθε Παρασκευή, το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό έως τις 12 μεσάνυχτα. Για όσους επιθυμούν να εξυπηρετηθούν στο εστιατόριο του δευτέρου ορόφου, θα απαιτείται τηλεφωνική κράτηση στο 210 9000915.Τέλος, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το «Μουσείο της Ανασκαφής» θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ (τελευταία είσοδος 7:30 μ.μ.).