Θάνος Μικρούτσικος: Οι μουσικές και τα τραγούδια του ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη
Θάνος Μικρούτσικος: Οι μουσικές και τα τραγούδια του ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη
Ερμηνευτές της βραδιάς θα είναι οι Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Θωμαΐδης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Νεφέλη Φασούλη
Μετά τη συγκινητική βραδιά με τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στο κατάμεστο Θέατρο Λυκαβηττού, η ακριβή μουσική του συνθέτη θα αντηχήσει και στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο μιας ακόμη αφιερωματικής συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στη Μονή Λαζαριστών.
Ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Κώστας Θωμαΐδης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη, υπό τη μουσική διεύθυνση του στενού συνεργάτη του Θάνου Μικρούτσικου, Θύμιου Παπαδόπουλου, του alter ego του όπως τον αποκαλούσε ο ίδιος, θα βρίσκονται εκεί, «Πάντα γελαστοί και γελασμένοι» για να ερμηνεύσουν τραγούδια αγαπημένα που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους, άλλοτε χορεύοντας πάνω στο φτερό του καρχαρία κι άλλοτε στον ρυθμό της «Ρόζας».
Μια μεγάλη παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».
Κι εκείνο το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα φορά ο Θάνος θα ξεγελάσει τους ουρανούς για να συνδεθεί μαζί με τους ανθρώπους που αγάπησαν πολύ τα τραγούδια του και τον τρόπο του. Γιατί τα τραγούδια του θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύπτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Τις πληγές και τους αγώνες. Τα όνειρα και την υπόσχεση πως θα 'ρθουν μέρες… και πως το πιο όμορφο απ' όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα.
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Ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Κώστας Θωμαΐδης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη, υπό τη μουσική διεύθυνση του στενού συνεργάτη του Θάνου Μικρούτσικου, Θύμιου Παπαδόπουλου, του alter ego του όπως τον αποκαλούσε ο ίδιος, θα βρίσκονται εκεί, «Πάντα γελαστοί και γελασμένοι» για να ερμηνεύσουν τραγούδια αγαπημένα που πολλές γενιές περπάτησαν μαζί τους, άλλοτε χορεύοντας πάνω στο φτερό του καρχαρία κι άλλοτε στον ρυθμό της «Ρόζας».
Μια μεγάλη παρέα που θυμάται τον Θάνο να λέει «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».
Κι εκείνο το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών για μια ακόμα φορά ο Θάνος θα ξεγελάσει τους ουρανούς για να συνδεθεί μαζί με τους ανθρώπους που αγάπησαν πολύ τα τραγούδια του και τον τρόπο του. Γιατί τα τραγούδια του θα είναι πάντα εδώ. Να μας αποκαλύπτουν τα κρυμμένα και τα θαύματα. Τις πληγές και τους αγώνες. Τα όνειρα και την υπόσχεση πως θα 'ρθουν μέρες… και πως το πιο όμορφο απ' όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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