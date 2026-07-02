Η Στοά Αρσακείου παραδίδεται ξανά στο κοινό και φιλοδοξεί να αλλάξει το κέντρο της Αθήνας, δείτε εικόνες
Η Στοά Αρσακείου παραδίδεται ξανά στο κοινό και φιλοδοξεί να αλλάξει το κέντρο της Αθήνας, δείτε εικόνες
Aκόμη και μέσα στον Ιούλιο η επαναλειτουργία για ένα έργο 7 ετών με στόχο την αναβίωση της περιοχής του κέντρου της Αθήνας προς την Ομόνοια - Στα 22 εκατ. ευρώ η επένδυση από τη Legendary Food κι επιπλέον 18 εκατ. ευρώ από τους συνολικά 24 χρήστες
Ακόμη κι εντός του Ιουλίου, εφόσον επιλυθούν λειτουργικά ζητήματα για την ταυτόχρονη λειτουργία των χώρων εντός της ΣΤΟΑΣ παραδίδεται ξανά στην Αθήνα, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της η νέα Στοά Αρσακείου, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών.
«Ισως το ωραιότερο κτίριο στην πόλη με ιστορία 200 ετών», ανέφερε χθες το βράδυ στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης ο κ. Πάνος Τριανταφυλλόπουλος διευθύνων Σύμβουλος της Legendary Food, η οποία τα τελευταία 7 χρόνια «τρέχει» το άκρως απαιτητικό και μεγάλο έργο της ανάπλασης σε μία επένδυση της τάξεως των 22 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 18 εκατ. ευρώ διέθεσαν οι 24 χρήστες για τη διαμόρφωση των χώρων τους εντός της Στοάς, η οποία είναι μισθωμένη σε ποσοστό 100%.
Ο σχεδιασμός της ανάπλασης ξεκίνησε το 2019, με βασική επιδίωξη να διατηρηθούν όλα τα σημαντικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του διατηρητέου κτιρίου, προσαρμόζοντάς το παράλληλα στις σύγχρονες ανάγκες. Η διαδικασία αδειοδότησης αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύνθετη, όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλόπουλος καθώς διήρκεσε περίπου επτά χρόνια και απαίτησε 14 εγκρίσεις από οκτώ διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η ΣΤΟΑ θα προσελκύει 8.000 έως 10.000 επισκέπτες ημερησίως, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι «στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας εργάζονται περίπου 100.000 άνθρωποι. Δεν στοχεύουμε τόσο στους τουρίστες όσο στους ίδιους τους Αθηναίους και τους κατοίκους της πόλης, θέλουμε να συμβάλλουμε στην αναβίωση του κέντρου της πόλης και της συγκεκριμένης περιοχής του κέντρου προς την Ομόνοια. Αυτό ήταν το όραμά μας από την αρχή σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ενός εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας. Το έργο δεν είναι μια φωτοβολίδα. Δεν είναι κατοστάρι. Είναι ένας μαραθώνιος. Δεν δημιουργήθηκε για λίγους, αλλά για όλους», ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλόπουλος.
«Βασική επιδίωξη είναι η αναβίωση της περιοχής και η ανάδειξη της μεσογειακής κουλτούρας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας».
Το έργο, όπως επισημάνθηκε χθες, απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με τις τιμές να είναι πιο προσιτές με μία δαπάνη για φαγητό που μπορεί να φτάνει 12- 13 ευρώ ανά άτομο.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η απόσβεση της επένδυσης εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί σε διάστημα 7 έως 8 ετών, ενώ οι συμβάσεις μίσθωσης με τους χρήστες είναι μακροχρόνιες με διάρκεια από 9 έως 20 χρόνια «καθώς οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν σημαντικές επενδύσεις για τη διαμόρφωση των χώρων και την εγκατάστασή τους», δήλωσε ο κ. Τριανταφυλλόπουλος, προσθέτοντας ότι πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 συναντήσεις, μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό σχήμα των χρηστών της ΣΤΟΑΣ με 17 διαφορετικά ονόματα, πέραν και των λοιπών χρηστών στο κομμάτι του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.
Στη μετοχική σύνθεση της Legendary Food συμμετέχουν οι Πίτερ Οικονομίδης, Ευάγγελος Κοντζιάς και Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, με βασικό μέτοχο την εφοπλιστική οικογένεια Οικονόμου. Σημειωτέον ότι τη λειτουργία του παντοπωλείου των 1.000 τ.μ. θα αναλάβει η ίδια Legendary Food μέσω θυγατρικής εταιρείας στηρίζοντας το έργο και απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση στους Ελληνες παραγωγούς.
«Ισως το ωραιότερο κτίριο στην πόλη με ιστορία 200 ετών», ανέφερε χθες το βράδυ στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης ο κ. Πάνος Τριανταφυλλόπουλος διευθύνων Σύμβουλος της Legendary Food, η οποία τα τελευταία 7 χρόνια «τρέχει» το άκρως απαιτητικό και μεγάλο έργο της ανάπλασης σε μία επένδυση της τάξεως των 22 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 18 εκατ. ευρώ διέθεσαν οι 24 χρήστες για τη διαμόρφωση των χώρων τους εντός της Στοάς, η οποία είναι μισθωμένη σε ποσοστό 100%.
Ο σχεδιασμός της ανάπλασης ξεκίνησε το 2019, με βασική επιδίωξη να διατηρηθούν όλα τα σημαντικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του διατηρητέου κτιρίου, προσαρμόζοντάς το παράλληλα στις σύγχρονες ανάγκες. Η διαδικασία αδειοδότησης αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύνθετη, όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλόπουλος καθώς διήρκεσε περίπου επτά χρόνια και απαίτησε 14 εγκρίσεις από οκτώ διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η ΣΤΟΑ θα προσελκύει 8.000 έως 10.000 επισκέπτες ημερησίως, αξιοποιώντας και το γεγονός ότι «στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας εργάζονται περίπου 100.000 άνθρωποι. Δεν στοχεύουμε τόσο στους τουρίστες όσο στους ίδιους τους Αθηναίους και τους κατοίκους της πόλης, θέλουμε να συμβάλλουμε στην αναβίωση του κέντρου της πόλης και της συγκεκριμένης περιοχής του κέντρου προς την Ομόνοια. Αυτό ήταν το όραμά μας από την αρχή σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ενός εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας. Το έργο δεν είναι μια φωτοβολίδα. Δεν είναι κατοστάρι. Είναι ένας μαραθώνιος. Δεν δημιουργήθηκε για λίγους, αλλά για όλους», ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλόπουλος.
«Βασική επιδίωξη είναι η αναβίωση της περιοχής και η ανάδειξη της μεσογειακής κουλτούρας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας».
Το έργο, όπως επισημάνθηκε χθες, απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με τις τιμές να είναι πιο προσιτές με μία δαπάνη για φαγητό που μπορεί να φτάνει 12- 13 ευρώ ανά άτομο.
Η Legendary Food, ανέλαβε το έργο το 2019, ύστερα από διαγωνισμό της ιδιοκτήτριας Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για τη μακροχρόνια εκμίσθωση διάρκειας 35 ετών περίπου 13.000 τ.μ. του Αρσακείου Μεγάρου, με το ετήσιο μίσθωμα προς τη Φιλεκπαιδευτική να διαμορφώνεται στα 1,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία μίσθωσε 13.000 τ.μ. από τα συνολικά 25.000 τ.μ. του κτιρίου, ενώ στο ιστορικό κτίριο στεγάζονται ανεξάρτητα το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Θέατρο Τέχνης στον β’ όροφο.
@protothema.gr 📍 Ακόμη κι εντός του Ιουλίου, εφόσον επιλυθούν λειτουργικά ζητήματα για την ταυτόχρονη λειτουργία των χώρων εντός της ΣΤΟΑΣ παραδίδεται ξανά στην Αθήνα, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της η νέα Στοά Αρσακείου, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ Epic Inspiration - Kidmada
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η απόσβεση της επένδυσης εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί σε διάστημα 7 έως 8 ετών, ενώ οι συμβάσεις μίσθωσης με τους χρήστες είναι μακροχρόνιες με διάρκεια από 9 έως 20 χρόνια «καθώς οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν σημαντικές επενδύσεις για τη διαμόρφωση των χώρων και την εγκατάστασή τους», δήλωσε ο κ. Τριανταφυλλόπουλος, προσθέτοντας ότι πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 συναντήσεις, μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό σχήμα των χρηστών της ΣΤΟΑΣ με 17 διαφορετικά ονόματα, πέραν και των λοιπών χρηστών στο κομμάτι του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.
Στη μετοχική σύνθεση της Legendary Food συμμετέχουν οι Πίτερ Οικονομίδης, Ευάγγελος Κοντζιάς και Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, με βασικό μέτοχο την εφοπλιστική οικογένεια Οικονόμου. Σημειωτέον ότι τη λειτουργία του παντοπωλείου των 1.000 τ.μ. θα αναλάβει η ίδια Legendary Food μέσω θυγατρικής εταιρείας στηρίζοντας το έργο και απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση στους Ελληνες παραγωγούς.
Το νέο οικοσύστημαΤο συγκρότημα οργανώνεται γύρω από τρεις βασικές χρήσεις, εμπόριο, πολιτισμός- εκπαίδευση και γαστρονομία. Η γαστρονομία αποτελεί τη νέα σημαντική προσθήκη στη λειτουργία της Στοάς, συμπληρώνοντας τις παραδοσιακές εμπορικές και πολιτιστικές- εκπαιδευτικές δραστηριότητες που φιλοξενούσε το κτίριο και στο παρελθόν.
Τα πρώτα καταστήματα θα ανοίγουν από τις 07:00 το πρωί, ενώ το ωράριο λειτουργίας το βράδυ θα διαμορφωθεί ανάλογα και με τη ζήτηση, όπως θα φανεί από τη λειτουργία του έργου.
Το νέο concept ΣΤΟΑ, που αναπτύσσει η Legendary Food, είναι εμπνευσμένο από τη μεσογειακή γαστρονομική κουλτούρα και το κοινό τραπέζι, με στόχο να λειτουργήσει ως ένας ζωντανός τόπος συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.
Στους χώρους της παλιάς Στοάς Βιβλίου φιλοξενούνται εμπορικά καταστήματα γνωστών brands, όπως οι Nike, BSB, Bostonians, Lacoste και ΔΕΗ, ενώ εντός των εγκαταστάσεων λειτουργεί και το «Europa Experience» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διαδραστικό κέντρο ενημέρωσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναδυόμενο σινεμά, photobooth και ψηφιακές εφαρμογές για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Όπως επισημάνθηκε το «Europa Experience» της Αθήνας είναι το δεύτερο πιο επιτυχημένο σε επισκεψιμότητα από τα 16 πανευρωπαϊκά.
Το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν παραμένει στη θέση του, αποκτώντας νέα είσοδο, εναρμονισμένη με τη συνολική αρχιτεκτονική αναβάθμιση του συγκροτήματος.
Όπως αναφέρεται σχετικά, η ΣΤΟΑ αποτελεί ένα οικοσύστημα, όπου η Γαστρονομία, η Αγορά, η Δημιουργία, ο Πολιτισμός και η Εκπαίδευση αλληλεπιδρούν στον ίδιο χώρο, προσφέροντας μια πολυδιάστατη εμπειρία.
Στον τομέα της γαστρονομίας, εννέα θεματικά concepts προσφέρουν τις δημιουργίες τους σε μορφή street food, συνθέτοντας έναν πολυσυλλεκτικό κοινόχρηστο χώρο συνεστίασης στη Στοά Αρσακείου, ενώ τρία concepts διαθέτουν και αυτόνομους σερβιριζόμενους χώρους.
Πρόκειται για το ΚALANISA, με την υπογραφή των σεφ Θωμά Μάτσα και Αριστοτέλη Ζέρβα, που αναδεικνύει την αλιεία μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις, το ΑΨΥΣ με τον σεφ Γιάννη Λιόκα που αξιοποιεί το παραδοσιακό σουβλάκι, το MACARIOS, όπου ο σεφ Πάνος Ιωαννίδης αξιοποιεί την εξειδίκευσή του στο χειροποίητο ζυμαρικό για να το αναδείξει με αυθεντικές ελληνικές συνταγές, το TABLE, ο σεφ Νίκος Θωμάς μεταμορφώνει το ελληνικό μαγειρευτό σε μια διεθνή εμπειρία. Επίσης, το άρωμα των ιστορικών λουκουμάδων ΑΙΓΑΙΟΝ επιστρέφει στη γειτονιά της Πανεπιστημίου.
Το παζλ συμπληρώνουν το ζαχαροπλαστείο ΦΥΣΙΣ, το BOARDING PASS από την ομάδα του A for Athens που αξιοποιούν τοπικά αποστάγματα και βότανα, το DRUNKY GOAT, μετατρέπει τη γνωριμία με τον ελληνικό αμπελώνα σε βιωματική εμπειρία, το 5 ALMONDS συμπληρώνει την εμπειρία με φρεσκοκαβουρδισμένο καφέ, ενώ εστιάζει στους ξηρούς καρπούς, τα αποξηραμένα φρούτα και τα χειροποίητα βούτυρα.
Ο νέος προορισμός θα διαθέτει ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ενώ θα λειτουργεί και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για υπηρεσίες delivery «ώστε να προσφέρουμε σύγχρονες, καινοτόμες και χρήσιμες λειτουργίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του έργου», σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλόπουλο.
Ο πυλώνας της αγοράς στηρίζεται από ένα μπακάλικο νέας γενιάς με περισσότερα από 4.000 προϊόντα που φέρουν την υπογραφή 300 και πλέον παραγωγών από κάθε γωνιά της χώρας.
Η πρώτη ύλη παίρνει ζωή στο ανοιχτό παρασκευαστήριο, όπου διατίθενται πίτες, σάντουιτς και πρωινά απευθείας με τα υλικά από τη συλλογή του καταστήματος.
Ο πυλώνας της δημιουργίας αναδεικνύεται από πέντε concept stores το OBJECT N.9 της Λουκίας Θωμοπούλου και του Galleria Spigolo, το κατάστημα ΦΑΟΣ με τα χειροποίητα οπτικά της οικογένειας Αβράμη, το MASTIC SPA της οικογένειας Σόδη, το ERGON, υπό τη δημιουργική διεύθυνση της Μαριέττας Καρπαθίου που αναβιώνει την παραδοσιακή τέχνη του αργαλειού και δημιουργεί σύγχρονα ενδύματα χρησιμοποιώντας ελληνικό βαμβάκι, και το πρότυπο φαρμακείο του ΣΤΟΑ, της οικογένειας Μπόκαρη.
Σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, δημιουργείται το ΣΤΟΑ CULTURE, υπό την επιμέλεια της ομάδας της ελc. Ο νέος χώρος πολιτισμού συστήνεται με το «Καλοκαίρι στο Αίθριο – Art in Progress» και φιλοξενεί περισσότερες από σαράντα ημέρες εκδηλώσεων με μουσική, κινηματογράφο, χορό και θέατρο, ενώ ο σχεδιασμός του εγχειρήματος περιλαμβάνει studio ηχογράφησης και μοναδικά tiny concerts, business lounge, meeting room, cafe-bar, χώρους εκδηλώσεων και εικαστικών.
Επίσης, σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους, θα αναβιώσει η Στοά του Βιβλίου με θεματικές εκθέσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις και πώληση βιβλίων.
Ο πυλώνας της εκπαίδευσης στηρίζεται στο LIDL HOUSE ATHENS, ενώ ο Resident Chef Δημοσθένης Μπαλόπουλος καθοδηγεί τις δράσεις γαστρονομικού περιεχομένου.
Η διοίκηση ευχαρίστησε χθες την Alpha Bank, η οποία στήριξε τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος, καθώς και την Credia Bank για τη χρηματοδότηση του έργου Stoa Agora.
Πηγή: newmoney.gr
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