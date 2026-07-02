Η Στοά Αρσακείου παραδίδεται ξανά στο κοινό και φιλοδοξεί να αλλάξει το κέντρο της Αθήνας, δείτε εικόνες

Aκόμη και μέσα στον Ιούλιο η επαναλειτουργία για ένα έργο 7 ετών με στόχο την αναβίωση της περιοχής του κέντρου της Αθήνας προς την Ομόνοια - Στα 22 εκατ. ευρώ η επένδυση από τη Legendary Food κι επιπλέον 18 εκατ. ευρώ από τους συνολικά 24 χρήστες