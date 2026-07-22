Paniqueeri, το φεστιβάλ που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Paniqueeri Φεστιβάλ Πανηγύρι Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Paniqueeri, το φεστιβάλ που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων

Paniqueeri, το φεστιβάλ που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι
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Το Paniqueeri φιλοδοξεί να γίνει μια νέα πολιτιστική παράδοση της Αθήνας. Ένας θεσμός που θα μεγαλώνει μαζί με την κοινότητά του και θα υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν είναι κάτι που παρακολουθούμε· είναι κάτι που μοιραζόμαστε.

Το Paniqueeri είναι μια νέα ανεξάρτητη πολιτιστική πρωτοβουλία που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι ως μια σύγχρονη εμπειρία μουσικής, χορού, κινηματογράφου, γεύσεων και συνάντησης. Η παράδοση μεταφέρεται στο σήμερα, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο όπου άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, εμπειριών και ταυτοτήτων συναντιούνται ισότιμα.

Paniqueeri, το φεστιβάλ που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι



Γεννημένο από τις αναμνήσεις των ελληνικών πανηγυριών εκεί όπου οικογένειες, φίλοι και άγνωστοι μοιράζονταν το ίδιο τραπέζι και τον ίδιο χορό το Paniqueeri θέτει ένα απλό ερώτημα: Πώς θα έμοιαζε ένα πανηγύρι αν γεννιόταν σήμερα, στην καρδιά της Αθήνας;

Paniqueeri, το φεστιβάλ που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, το Σεράφειο Δήμου Αθηναίων μετατρέπεται σε έναν χώρο συνάντησης για καλλιτέχνες, δημιουργούς, κατοίκους και επισκέπτες. Ζωντανή μουσική, παραδοσιακοί χοροί καθώς και οι προβολές μικρού μήκους Paniqueeri Selections σε συνεργασία με το Kino Athens, συνθέτουν ένα πρόγραμμα όπου η παράδοση συνομιλεί με τη σύγχρονη δημιουργία.

Κλείσιμο
Paniqueeri, το φεστιβάλ που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι

Το Paniqueeri είναι πλήρως προσβάσιμο και σχεδιασμένο ως ένας ασφαλής και φιλόξενος χώρος για όλ@. Περισσότερο από ένα φεστιβάλ, φιλοδοξεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας πολιτιστικής παράδοσης που χτίζεται μέσα από τη συμμετοχή, τον διάλογο και την κοινότητα.


Paniqueeri, το φεστιβάλ που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι

Με μια ματιά


Τι είναι το Paniqueeri;

Το Paniqueeri είναι ένα νέο ανεξάρτητο πολιτιστικό φεστιβάλ που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι ως μια σύγχρονη εμπειρία μουσικής, χορού, κινηματογράφου, γεύσεων και κοινότητας.

Πότε;

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026
14:00 – 00:00

Πού;

Σεράφειο Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, Αθήνα

Paniqueeri, το φεστιβάλ που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι

Τι θα περιλαμβάνει;

• Live μουσική
• Παραδοσιακούς χορούς
• Προβολές ταινιών μικρού μήκους,
• Συζητήσεις με δημιουργούς
• Street food
• Αγορά ανεξάρτητων δημιουργών
• Παράλληλες δράσεις

Συμμετέχουν

• Oi Koumbares
• Destiny Poulos
• Bobby Damore
• Celestine Matel
• Banda Calda
• Amigdalotsakismata
• Kino Athens
• Brainshot
• GCB
• Slide 4 Slice

MORE TBA

Paniqueeri, το φεστιβάλ που επανασυστήνει το ελληνικό πανηγύρι

Γιατί δημιουργήθηκε;

Για να δημιουργήσει έναν νέο χώρο συνάντησης στην Αθήνα, όπου η ελληνική παράδοση γίνεται αφορμή για διάλογο, δημιουργία και συμμετοχή.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όλ@. Ανεξάρτητα από ηλικία, καταγωγή, φύλο, ταυτότητα ή εμπειρία.

Προσβασιμότητα

✔ Πλήρως προσβάσιμος χώρος
✔ Προσβάσιμες τουαλέτες
✔ Χώρος χωρίς αποκλεισμούς

Διοργάνωση

Paniqueeri TEAM
Ανεξάρτητη πολιτιστική πρωτοβουλία

Εισιτήρια

Community Ticket — €5
Presale — €8
Door — €12
10 ΣΧΟΛΙΑ

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