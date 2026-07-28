Πώς οι Χούθι «στριμώχνουν» τη Σαουδική Αραβία σε έναν πόλεμο που δεν θέλει

Η εκεχειρία δεν έγινε ποτέ ειρήνη και το Ριάντ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα στρατηγικό δίλημμα: να απαντήσει στρατιωτικά ή να αφήσει τους Χούθι να επιβάλλουν τους όρους τους