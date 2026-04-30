«Ιερά Οδός, 21 χλμ.»: Ένα ντοκιμαντέρ για τα σύγχρονα μυστικά του τελετουργικού δρόμου της αρχαιότητας

Ο δρόμος που ένωνε κάποτε την πόλη µε το ιερό και το μυστήριο, σήμερα έχει καταστεί ένα πεδίο σιωπής. Στις άκρες του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, οι αντανακλάσεις του παρελθόντος - κρυµµένες κάτω από ξεθωριασμένες προσόψεις, µάντρες, βιομηχανικά κτίρια και αρχαιολογικά ευρήματα σε σταθμούς του Μετρό - αποκαλύπτουν σταδιακά µια αόρατη ένταση που συντηρεί η Ιερά Οδός ακόμη και σήμερα. Οι άνθρωποι που τη βιώνουν καθημερινά, στην πλειοψηφία τους, ελάχιστα γνωρίζουν για το παρελθόν της. Δεν μιλούν τόσο για το δρόμο όσο για μια δική τους πνευματική αναζήτηση. Για την ανάγκη νοήματος μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει να έχει χάσει τα σημεία αναφοράς του και αδυνατούν να διαχειριστούν. Την ίδια ίσως ανάγκη που παρακινεί κι εμένα να περπατήσω στον δρόμο και, αναζητώντας τη σημερινή του ταυτότητα, τελικά να επαναπροσδιορίσω τη δική μου.Καθ' όλη την πορεία η Ιερά Οδός μετατρέπεται σε έναν άξονα ερωτήματος. Ανάμεσα στην αγωνία της επιβίωσης και τη σιωπηλή αναμονή του «τί µέλλει γενέσθαι», αναδύεται το διαχρονικό ζήτημα της ταυτότητας, ατομικής και συλλογικής, - ποιός είμαι και τί µε ορίζει σ' έναν τόπο και σε µια εποχή που μεταβάλλονται ραγδαία.»(Μεγ. Αλεξάνδρου 136, Αθήνα)(Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη)Ειδική προβολή. Θα προηγηθεί ξενάγηση στα αρχαία ευρήματα της Ιεράς Οδού στο Σταθμό του Μετρό Αιγάλεω, σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.