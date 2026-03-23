28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Θετικός απολογισμός με 66.000 θεατές και διάσημους προσκεκλημένους
Πρεμιέρες, συναρπαστικές συζητήσεις, masterclasses, ειδικές εκδηλώσεις και πάρτι, που παρακολούθησαν συνολικά 66.000 θεατές, φιλοξένησε το φετινό 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου.
Ιδιαίτερη λάμψη στη διοργάνωση έδωσε η παρουσία ξένων διάσημων καλλιτεχνών όπως η ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός και ο αμερικανός μουσικός παραγωγός και συνθέτης Ντέσμοντ Τσάιλντ, ενώ τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο για την προσφορά τους στον πολιτισμό έλαβαν η πρωτοποριακή δημιουργός Βουβούλα Σκούρα, ο εμβληματικός παραγωγός Γιώργος Παπαλιός και ο αμερικανός πολυμεσικός καλλιτέχνης Μπιλ Μόρισον.
Στη διάρκεια 11 ημερών πραγματοποιήθηκαν οκτώ masterclasses, συζητήσεις και παρουσιάσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, περισσότερες από 2.500 ακροάσεις πόντκαστ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Τμήματος Podcast του Φεστιβάλ, περισσότερες από 700 ήταν οι προβολές XR που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Τμήματος Immersive: All around Cinema, 559 συναντήσεις ανάμεσα σε 552 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αναπτυξιακών δράσεων της Αγοράς. Ελπίζουμε σύντομα οι διεργασίες αυτές να μετουσιωθούν σε νέα πρότζεκτ, σενάρια και ταινίες. Διαθέσιμες σε επαγγελματίες και δημοσιογράφους ήταν 197 ταινίες στο Agora Doc Market μέσω Cinando.
Φέτος, προβλήθηκαν 57 ελληνικές ταινίες, εννέα στα επίσημα διαγωνιστικά: τρεις στο Διεθνές Διαγωνιστικό, τρεις στο διαγωνιστικό Newcomers και τρεις στο διαγωνιστικό Film Forward.
Ταινίες που στήριξε το τμήμα της Αγοράς του ΦΝΘ προηγούμενες χρονιές όσο ήταν σε ανάπτυξη βρέθηκαν να κερδίζουν μεγάλα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων δύο Χρυσών και ενός Αργυρού Αλέξανδρου! Το Closure στο Διεθνές Διαγωνιστικό, που παρουσιάστηκε στο Thessaloniki Pitching Forum το 2025, και οι ταινίες που προβλήθηκαν στο Film Forward Dear Future, που παρουσιάστηκε στο Agora Docs in Progress το 2025, καθώς και Στάθμη / Level, που παρουσιάστηκε επίσης στα Docs in Progress πέρυσι. Οι υπόλοιπες ταινίες που πέρασαν από την Αγορά και προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι οι: EXILE(S) Tales from an Island/ EXILE(S) Ιστορίες ενός νησιού, Bugboy, Stories of a Lie/Ιστορίες ενός ψέματος, Where Shadows Rest και A Song Without Home.
Επίσης, οι δημιουργοί και οι συντελεστές των ελληνικών ταινιών ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους, συνομίλησαν με το κοινό, ενώ έλαβαν μέρος στις διεργασίες της Αγοράς και συναντήθηκαν με κορυφαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα από ολόκληρο τον κόσμο.
Το Φεστιβάλ κορυφώθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου οπότε απονεμήθηκαν τα βραβεία της 28ης διοργάνωσης. Συνολικά απονεμήθηκαν 36 βραβεία και ειδικές μνείες, ενώ 14 βραβεία και ειδικές μνείες, ανάμεσά τους και δύο Χρυσοί Αλέξανδροι (του τμήματος Newcomers και του τμήματος Film Forward) απονεμήθηκαν σε ελληνικές παραγωγές, αποδεικνύοντας τη δύναμη του ελληνικού ντοκιμαντέρ. Η ταινία Λύτρωση του Μίχαου Μάρτσακ, η οποία απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Διαγωνιστικού, μπαίνει αυτόματα στη λίστα προεπιλογής για το επόμενο Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, καθώς το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι Oscars eligible festival.
Η λήξη του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έγινε μέσα σε οσκαρική ατμόσφαιρα. Στη διάρκεια της τελετής λήξης προβλήθηκε μήνυμα από τον Ντέιβιντ Μπορενστάιν, σκηνοθέτη της ταινίας Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν: «Η Θεσσαλονίκη είναι ένας τόσο ξεχωριστός τόπος και το Φεστιβάλ της κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, καθώς αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο Λος Άντζελες, ολοκληρώνοντας μια πολύμηνη διαδρομή προώθησης του ντοκιμαντέρ ενόψει των βραβείων Όσκαρ».
Λίγες ώρες αργότερα, στη διάρκεια της οσκαρικής βραδιάς, ο Μπορενστάιν θα παραλάμβανε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στέλνοντας ένα βαθιά πολιτικό μήνυμα και σημειώνοντας ότι η ταινία αφορά το πώς χάνει κανείς τη χώρα του και υπογράμμισε ότι αυτό συμβαίνει μέσα από μικρές, καθημερινές πράξεις συνέργειας και σιωπής. «Η προπαγάνδα δεν αρχίζει στα πεδία των μαχών· αρχίζει στις τάξεις των σχολείων. Και όταν τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε αυτήν, τότε ο πόλεμος γίνεται μέρος της κανονικότητας. Ακόμα και ένας είναι πιο δυνατός από όσο νομίζει».
Δύο από τους προσκεκλημένους του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν απευθείας στο Λος Άντζελες για την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ κερδίζοντας, μάλιστα χρυσό αγαλματίδιο για τις ταινίες τους. Ο λόγος για τον James Costa, παραγωγό του μικρού μήκους ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ και τoν Atilla Salih Yücer, συμπαραγωγό της ταινίας Συναισθηματική Αξία που απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.
