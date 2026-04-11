Το Emily in Paris στην Ελλάδα; Η Λίλι Κόλλινς κάνει γυρίσματα στην Ευρώπη και φουντώνουν τα σενάρια για... ελληνική απόδραση
Η σειρά του Netflix με τη Λίλι Κόλινς επεκτείνει ξανά τη γεωγραφία της, με γυρίσματα σε δύο ακόμη ευρωπαϊκές χώρες τον Μάιο - Το φινάλε του 5ου κύκλου είχε ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ελληνικής απόδρασης
Το Emily in Paris ετοιμάζεται να ταξιδέψει ακόμη πιο μακριά στον επόμενο κύκλο της, καθώς το καστ και το συνεργείο της επιτυχημένης σειράς του Netflix αναμένεται να βρεθούν στην Ελλάδα και στο Μονακό για τα γυρίσματα της 6ης σεζόν μέσα στον Μάιο.
Η σειρά, με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς στον ρόλο της Αμερικανίδας στελέχους του μάρκετινγκ Έμιλι Κούπερ, η οποία μετακομίζει στο Παρίσι για δουλειά, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια όλο και πιο πανευρωπαϊκή παραγωγή. Στους πιο πρόσφατους κύκλους, η ηρωίδα κινείται ανάμεσα στο Παρίσι και τη Ρώμη, ενώ παράλληλα εμπλέκεται σε νέες ερωτικές ιστορίες με άνδρες που προέρχονται από τις πόλεις αυτές.
Σύμφωνα με τον Guardian, αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής για τη νέα σεζόν παραμένουν κρυφές, το φινάλε του 5ου κύκλου είχε ήδη δώσει ένα πρώτο στίγμα για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Ο Γκαμπριέλ, τον οποίο υποδύεται ο Λούκας Μπραβό και ο οποίος αποτελεί τον διαρκώς επανερχόμενο μεγάλο έρωτα της Έμιλι, της έστειλε μια καρτ ποστάλ με πρόσκληση για μια απόδραση στην Ελλάδα. Στο τέλος της σειράς αποκαλύφθηκε ακόμη ότι είχε αφήσει το εστιατόριό του στο Παρίσι και είχε αναλάβει νέα θέση σεφ σε γιοτ.
Ο δημιουργός της σειράς Ντάρεν Σταρ είχε μιλήσει ήδη από τον Δεκέμβριο για τον κομβικό ρόλο του συγκεκριμένου χαρακτήρα, λέγοντας: «Δεν μπορώ να φανταστώ τη σειρά χωρίς τον Γκαμπριέλ», ενώ πρόσθεσε ότι το βάθος της σχέσης τους προκύπτει από «ένα παρελθόν με αναμνήσεις και καλές στιγμές και κακές στιγμές».
Στη νέα σεζόν, δίπλα στη Λίλι Κόλινς θα επιστρέψουν οι Άσλεϊ Παρκ, Λουκάς Μπραβό, Λουσιέν Λαβισκόντ, Σάμιουελ Άρνολντ, Μπρουνό Γκουερί και Άντριου Φλέμινγκ. Ο προηγούμενος κύκλος είχε κλείσει με την Έμιλι να προσπαθεί να αποφασίσει αν θα παραμείνει στη Ρώμη στο πλευρό του Ιταλού συντρόφου της Μαρτσέλο, τον οποίο υποδύεται ο Ευτζένιο Φραντσεσκίνι, ή αν θα επιστρέψει στη ζωή της στο Παρίσι. Την ίδια στιγμή, πίσω στη γαλλική πρωτεύουσα, η καλύτερή της φίλη Μίντι, την οποία ενσαρκώνει η Άσλεϊ Παρκ, διατηρούσε μια κρυφή σχέση με τον πρώην σύντροφο της Έμιλι, τον Άγγλο Άλφι, που υποδύεται ο Λουσιέν Λαβισκόντ.
Παρά τις μέτριες κριτικές που έχει δεχτεί, η σειρά παραμένει μία από τις πιο δυνατές εμπορικά παραγωγές του Netflix. Ο πιο πρόσφατος κύκλος συγκέντρωσε 26,8 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως μέσα σε μόλις 11 ημέρες, ενώ βρέθηκε στο top 10 σε 91 χώρες.
Η 5η σεζόν, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε για τους λόγους που σατιρίστηκε. Σε μία ιδιαίτερα αυστηρή αποτίμηση, είχε επισημανθεί ότι η σειρά συνεχίζει να στηρίζεται σε στερεοτυπικές αναπαραστάσεις των Ευρωπαίων ανδρών. Όπως σχολιάστηκε: «Η ικανότητα της Έμιλι να προσελκύει άντρες που μοιάζουν να ενσαρκώνουν το εθνικό στερεότυπο κάθε χώρας που επισκέπτεται παραμένει αξεπέραστη». Για τον Μαρτσέλο, η ίδια κριτική ανέφερε: «Ο Μαρτσέλο είναι ένας ψηλός, μελαχρινός και γοητευτικός μαμάκιας που δουλεύει στο οικογενειακό brand κασμίρ και του οποίου η ιδέα για μια μεγάλη έξοδο είναι ένα κυνήγι τρούφας στο δάσος».
'Emily in Paris' Readies Season 6 Shoot With Greece and Monaco as New Locations (EXCLUSIVE) https://t.co/dVnTtPqOgo— Variety (@Variety) April 10, 2026
Προς το παρόν, ημερομηνία πρεμιέρας για τον 6ο κύκλο δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, η πληροφορία ότι η παραγωγή ετοιμάζεται να μεταφέρει κάμερες και συνεργείο στην Ελλάδα και στο Μονακό δείχνει πως η σειρά ετοιμάζεται να ανοίξει ακόμη περισσότερο τον χάρτη της.
