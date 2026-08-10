Μενδώνη: Ο πολιτισμός στη Θράκη είναι πυλώνας ταυτότητας, προόδου και εθνικής αυτοπεποίθησης - Αυτοψία σε εμβληματικά έργα

Πλωτινόπολη

Πλωτινόπολη / Τμήματα ψηφιδωτών δαπέδων. 2ος αι.μ.Χ.

Ταφικός Τύμβος Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης

Εργασίες στον Ταφικό Τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης

Ταφικός τύμβος Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης (Άμαξα Α)

Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων σε Καρωτή και Πτελέα

Η ρωμαϊκή Πλωτινόπολη τοποθετείται νοτιοανατολικά του Διδυμοτείχου στον οχυρό λόφο «Αγία Πέτρα». Ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τραϊανό (98-117 μ.Χ.) προς τιμήν της συζύγου του Πλωτίνης και έκτοτε αποτέλεσε οικονομικό και εκκλησιαστικό κέντρο της περιοχής.Το 1960, ο καθηγητής Γ. Μπακαλάκης, ταύτισε τη συγκεκριμένη θέση με την Πλωτινόπολη. Το 1965, τυχαία ήλθε στο φως η μοναδική στην Ελλάδα, χρυσή προτομή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Σεπτίμιου Σεβήρου. Συστηματικές ανασκαφές στην Πλωτινόπολη, από το 1977, έχουν αποκαλύψει ένα οικοδομικό συγκρότημα με ψηφιδωτό δάπεδο διακοσμημένο με περίτεχνα μοτίβα. Εντοπίστηκε, επίσης, πηγάδι, κτισμένο με λαξευμένους λίθους. Στους αυτοκρατορικούς χρόνους ανήκει και αίθουσα με ψηφιδωτό δάπεδο που απεικονίζει υδάτινες παραστάσεις, με τον Έβρο ως νέο και την Πόλη ως γυναίκα.Η υπουργός Πολιτισμού ενημερώθηκε για την πορεία της συντήρησης των ψηφιδωτών, τις αποψιλώσεις στον αρχαιολογικό χώρο και την καταγραφή των ευρημάτων της ανασκαφής 2020-2022, προκειμένου αυτά να καταγραφούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του υπουργείου Πολιτισμού, για τα κινητά ευρήματα.Το έργο για την προστασία και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πλωτινόπολης, με προϋπολογισμό 2.180.000 ευρώ, έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2021-2027» και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου. Σκοπός είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου επισκέψιμου, προσβάσιμου αρχαιολογικού χώρου με την κατάλληλη ανάδειξη των μνημείων και τη δημιουργία των βασικών λειτουργικών υποδομών.Ο ταφικός τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης αποτελεί ένα από τα σπανιότερα αρχαιολογικά μνημεία των αυτοκρατορικών χρόνων στην περιφέρεια της Θράκης, καθώς και ένα μοναδικό για τον ελλαδικό χώρο ανασκαφικό σύνολο. Ανακαλυφθείς κατά τη διετία 2002-2004, ο τύμβος λειτουργεί ως μια ανεκτίμητη «κιβωτός γνώσεων» για τις ταφικές τελετουργίες της ανώτερης κοινωνικής τάξης της ρωμαϊκής Θράκης μεταξύ 100 και 150 μ.Χ.Η παγκόσμια ακτινοβολία του μνημείου έγκειται στην εξαιρετική διατήρηση των ευρημάτων του: Από τους τέσσερις λάκκους καύσης τριών ανδρών και μιας γυναίκας με τα πλούσια χάλκινα, σιδερένια, γυάλινα και πήλινα κτερίσματά τους, μέχρι την προσφορά πέντε αμαξών με τα μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία τους, καθώς και τις ταφές των αλόγων. Ο συνδυασμός της καύσης των νεκρών, των θυσιών, της απόθεσης τροχοφόρων οχημάτων και της ανέγερσης του επιβλητικού τύμβου συνθέτει ένα ζωντανό χρονικό των ταφικών εθίμων και του πολιτισμικού πλούτου της ακριτικής περιοχής κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.Κατά την αυτοψία η Λίνα Μενδώνη διαπίστωσε την εντατική πρόοδο των εργασιών για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων, συνολικού εμβαδού περίπου 2.650 τ.μ. με περιβάλλοντα χώρο 5.000 τ.μ. Κεντρικό στοιχείο του έργου αποτελεί το θολωτό υπόσκαφο κέλυφος προστασίας, εμβαδού 2.350 τ.μ., το οποίο θα καλύψει το σύνολο των αρχαιολογικών ευρημάτων. Η τελική του μορφή παραπέμπει σε μεγάλο βαθμό στην αρχική όψη του αρχαίου Τύμβου, ενώ εσωτερικά περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Παράλληλα, κατασκευάζεται κτίριο 300 τ.μ. που θα στεγάσει το φυλάκιο, το εκδοτήριο εισιτηρίων, τον χώρο εξυπηρέτησης κοινού, το πωλητήριο του ΟΔΑΠ, τους χώρους υγιεινής, ενώ διαμορφώνεται και υπαίθριος χώρος στάθμευσης.Η εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη εφαρμογής και η μελέτη φωτισμού εκθεμάτων, ενσωματώνονται σταδιακά στο κατασκευαστικό έργο για τη βέλτιστη προβολή των ευρημάτων. Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την οργάνωση της έκθεσης, η οποία θα αναδεικνύει τις άμαξες με τα υποζύγιά τους, καθώς και περίπου 250 αρχαιολογικά ευρήματα, που εντοπίστηκαν στον τύμβο.Το έργο του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης, συνολικού προϋπολογισμού 14.650.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027». Υλοποιείται από τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου και αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα και πρωτοποριακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα.Τέλος, η Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε δύο πρώην δημοτικά σχολεία που εντάσσονται στο υπό δημιουργία Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων Έβρου, πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για την πολιτιστική αποκέντρωση και την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην Καρωτή, το νέο μουσείο θα στεγαστεί στο δημοτικό σχολείο, δίνοντας έμφαση στο τοπικό «μουσικό οικοσύστημα» και στα μουσικά δίκτυα της Θράκης, με αναφορά σε εμβληματικές μορφές όπως ο Χρόνης Αηδονίδης.Στην Πτελέα, το δημοτικό κτήριο θα φιλοξενήσει τον ανεκτίμητο πλούτο υφαντών των τοπικών συλλόγων, αναδεικνύοντας μέσα από τρεις θεματικές αίθουσες την παραγωγική διαδικασία, τη δημιουργό υφάντρα και τη σύνδεση των υφαντών με τον κύκλο της ζωής. Η δομή αυτή συνδέεται με τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Πολιτισμού για την υφαντική, συμβάλλοντας ενεργά στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων.Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται σε 205.000 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους του υπουργείου Πολιτισμού.