Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια
Η Λευκάδα τιμά τον ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη
Η Λευκάδα τιμά τον ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη
Διήμερο αφιέρωμα στον σπουδαίο Λευκαδίτη ηθοποιό
Διήμερο αφιέρωμα στον μεγάλο Λευκαδίτη ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη (1939-2024), οργανώνεται στη Λευκάδα την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, προβολή ντοκυμαντέρ και ομιλίες για τη ζωή και το έργο του ηθοποιού.
Οι εκδηλώσεις φιλοξενούνται στο Κηποθέατρο Αγγελος Σικελιανός, στην πόλη της Λευκάδας, στις 20.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, προβολή ντοκυμαντέρ και ομιλίες για τη ζωή και το έργο του ηθοποιού.
Οι εκδηλώσεις φιλοξενούνται στο Κηποθέατρο Αγγελος Σικελιανός, στην πόλη της Λευκάδας, στις 20.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη.
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