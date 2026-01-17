«Γιατί όχι Emily in Athens;»: Ο Μητσοτάκης μίλησε ξανά για τη δημοφιλή σειρά και το ενδεχόμενο να γυριστεί στη χώρα μας

«Emily in Paris, γιατί όχι Emily in Athens που ξέρεις μπορεί η 6η σεζόν να μας επιφυλάξει εκπλήξεις αλλά και αυτό ξέρετε τίποτα δεν είναι τυχαίο», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός