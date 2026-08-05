Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια
Στιις 15 και 16 Αυγούστου το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης στην Καρύταινα
Στιις 15 και 16 Αυγούστου το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης στην Καρύταινα
Ζωγράφοι, φωτογράφοι, εικαστικοί, ξυλογλύπτες, μάγειρες, κουκλοπαίκτες, κουκλοποιοί, μουσικοί θα βρίσκονται σε κάθε γωνιά της παλιάς Αγοράς της ιστορικής πόλης της Αρκαδίας
Πάνω από εξήντα ερασιτέχνες καλλιτέχνες, ενήλικες, έφηβοι και παιδιά θα κοσμήσουν τα σοκάκια της Καρύταινας με έργα τέχνης μοναδικά, στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Τέχνης, που θα γίνει στις 15 και 16 Αυγούστου στα δρομάκια της παλιάς Αγοράς, από τις 19:00-22:00. Το Φεστιβάλ οργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Κοινόν Καρυτινών.
Ζωγράφοι, φωτογράφοι, εικαστικοί, ξυλογλύπτες, μάγειρες, κουκλοπαίκτες, κουκλοποιοί, μουσικοί θα βρίσκονται σε κάθε γωνιά της παλιάς Αγοράς και θα μας μυήσουν ο καθένας στη δική του τέχνη.
Χρώματα, λέξεις, νότες, εικόνες, αντικείμενα, ιδέες θα συνυπάρχουν δίνοντας αξία στα ανθρώπινα δημιουργήματα.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 4ου Φεστιβάλ Τέχνης, θα λειτουργήσουν στα σοκάκια της παλιάς Αγοράς υπαίθρια εργαστήρια ζωγραφικής και μαγειρικής για παιδιά.
Ο Δήμος Μεγαλόπολης, ο σύλλογος Καρυτινών Αθήνας και Πειραιά «Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», η εταιρεία UNIMAC AE, ντόπιοι χορηγοί, θα στηρίξουν και φέτος τη διοργάνωση.
Καλλιτέχνες θα έρθουν στην Καρύταινα, θα φιλοξενηθούν εκεί και θα προσφέρει ο καθένας την καλλιτεχνική ματιά του.
Στις 17 Αυγούστου 2026, στις 20:30, ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Καλέντζης, με έντονη εικαστική δραστηριότητα εντός κι εκτός Ελλάδας, με συμμετοχή σε 88 ατομικές κι ομαδικές εκθέσεις, θα αναλάβει την πραγματοποίηση ενός υπαίθριου διαδραστικού σεμιναρίου με τίτλο: «Η γλώσσα της εικαστικής τέχνης», το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους φιλότεχνους και ερασιτέχνες δημιουργούς.
Όλες οι δράσεις, εργαστήρια, σεμινάριο είναι δωρεάν για το κοινό.
Ζωγράφοι, φωτογράφοι, εικαστικοί, ξυλογλύπτες, μάγειρες, κουκλοπαίκτες, κουκλοποιοί, μουσικοί θα βρίσκονται σε κάθε γωνιά της παλιάς Αγοράς και θα μας μυήσουν ο καθένας στη δική του τέχνη.
Χρώματα, λέξεις, νότες, εικόνες, αντικείμενα, ιδέες θα συνυπάρχουν δίνοντας αξία στα ανθρώπινα δημιουργήματα.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 4ου Φεστιβάλ Τέχνης, θα λειτουργήσουν στα σοκάκια της παλιάς Αγοράς υπαίθρια εργαστήρια ζωγραφικής και μαγειρικής για παιδιά.
Ο Δήμος Μεγαλόπολης, ο σύλλογος Καρυτινών Αθήνας και Πειραιά «Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», η εταιρεία UNIMAC AE, ντόπιοι χορηγοί, θα στηρίξουν και φέτος τη διοργάνωση.
Καλλιτέχνες θα έρθουν στην Καρύταινα, θα φιλοξενηθούν εκεί και θα προσφέρει ο καθένας την καλλιτεχνική ματιά του.
Στις 17 Αυγούστου 2026, στις 20:30, ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Καλέντζης, με έντονη εικαστική δραστηριότητα εντός κι εκτός Ελλάδας, με συμμετοχή σε 88 ατομικές κι ομαδικές εκθέσεις, θα αναλάβει την πραγματοποίηση ενός υπαίθριου διαδραστικού σεμιναρίου με τίτλο: «Η γλώσσα της εικαστικής τέχνης», το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους φιλότεχνους και ερασιτέχνες δημιουργούς.
Όλες οι δράσεις, εργαστήρια, σεμινάριο είναι δωρεάν για το κοινό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα