Στιις 15 και 16 Αυγούστου το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης στην Καρύταινα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Καρύταινα Φεστιβάλ Τέχνης

Στιις 15 και 16 Αυγούστου το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης στην Καρύταινα

Ζωγράφοι, φωτογράφοι, εικαστικοί, ξυλογλύπτες, μάγειρες, κουκλοπαίκτες, κουκλοποιοί, μουσικοί θα βρίσκονται σε κάθε γωνιά της παλιάς Αγοράς της ιστορικής πόλης της Αρκαδίας 

Στιις 15 και 16 Αυγούστου το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης στην Καρύταινα
Πάνω από εξήντα ερασιτέχνες καλλιτέχνες, ενήλικες, έφηβοι και παιδιά θα κοσμήσουν τα σοκάκια της Καρύταινας με έργα τέχνης μοναδικά, στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Τέχνης, που θα γίνει στις 15 και 16 Αυγούστου  στα δρομάκια της παλιάς Αγοράς,  από τις 19:00-22:00. Το Φεστιβάλ οργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Κοινόν Καρυτινών. 

Ζωγράφοι, φωτογράφοι, εικαστικοί, ξυλογλύπτες, μάγειρες, κουκλοπαίκτες, κουκλοποιοί, μουσικοί θα βρίσκονται σε κάθε γωνιά της παλιάς Αγοράς και θα μας μυήσουν ο καθένας στη δική του τέχνη.

Χρώματα, λέξεις, νότες, εικόνες, αντικείμενα, ιδέες θα συνυπάρχουν δίνοντας αξία στα ανθρώπινα δημιουργήματα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 4ου Φεστιβάλ Τέχνης,  θα λειτουργήσουν στα σοκάκια της παλιάς Αγοράς υπαίθρια εργαστήρια ζωγραφικής και μαγειρικής για παιδιά.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, ο σύλλογος Καρυτινών Αθήνας και Πειραιά «Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», η εταιρεία UNIMAC AE, ντόπιοι χορηγοί, θα στηρίξουν και φέτος τη διοργάνωση.

Καλλιτέχνες  θα έρθουν στην Καρύταινα, θα φιλοξενηθούν εκεί και θα προσφέρει ο καθένας την καλλιτεχνική ματιά του.

Στις 17 Αυγούστου 2026, στις 20:30,  ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Καλέντζης, με έντονη εικαστική δραστηριότητα εντός κι εκτός Ελλάδας, με συμμετοχή σε 88 ατομικές κι ομαδικές εκθέσεις, θα αναλάβει την πραγματοποίηση ενός υπαίθριου διαδραστικού σεμιναρίου με τίτλο:  «Η γλώσσα της εικαστικής τέχνης», το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους φιλότεχνους και ερασιτέχνες δημιουργούς.

Όλες οι δράσεις, εργαστήρια, σεμινάριο είναι δωρεάν για το κοινό.

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