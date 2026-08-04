Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

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Ύστερα από τη θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς, τα διαδοχικά sold out σε Θεσσαλονίκη, Ρώμη και Κύπρο και την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία στα μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας, η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του ΚΘΒΕ «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη θα παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου 2026, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη.Η «Λυσιστράτη» πλαισιώνεται από ένα επιτελείο διακεκριμένων συντελεστών: στον ομώνυμο ρόλο πρωταγωνιστεί η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της ερμηνεύουν οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, Κώστας Σαντάς, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου, καθώς και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του ΚΘΒΕ. Τη μουσική σύνθεση υπογράφει ο καταξιωμένος Γιώργος Ανδρέου, ενώ τη χορογραφία ο διεθνώς αναγνωρισμένος Κωνσταντίνος Ρήγος, προσδίδοντας δυναμισμό και σύγχρονη σκηνική γλώσσα. Η Φρόσω Λύτρα δημιουργεί ένα σκηνικό περιβάλλον με έντονη εικαστική ταυτότητα, ο Νίκος Χαρλαύτης σχεδιάζει τα κουστούμια ενώ ο Στέλιος Τζολόπουλος υπογράφει τους φωτισμούς.Η «Λυσιστράτη» παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, που συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα από το ευφυές εύρημα των γυναικών, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας και της διεκδίκησης, προβάλλοντας μια γυναικεία φωνή, ενεργή και παρεμβατική, που αποδομεί στερεότυπα και προτείνει τη μετάβαση από την αντιπαράθεση στον ουσιαστικό διάλογο, την ισότητα και τη συνύπαρξη.Με όχημα το γέλιο, η συγκεκριμένη παράσταση συνδυάζει την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας, με γνήσια λυρική «κωμική» σοβαρότητα, στην εντροπία στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία.Η εντροπία –ως φυσικός αλλά και φιλοσοφικός όρος– δηλώνει τη σταδιακή αποσύνθεση της τάξης, τη διάχυση της ενέργειας, την αδυναμία ενός συστήματος να «αυτορρυθμιστεί».Στη «Λυσιστράτη», η πόλη-κράτος βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το κομβικό σημείο. Σε ένα καθεστώς παρατεταμένης φθοράς όπου ο πόλεμος έχει καταστεί αυτοσκοπός, η πολιτική έχει αποκοπεί από την ανθρώπινη εμπειρία και το σώμα έχει εξοριστεί από τον δημόσιο λόγο. Ό,τι υποτίθεται ότι υπηρετεί το «κοινό καλό» λειτουργεί πια μηχανικά, χωρίς νόημα, χωρίς προοπτική.Η Λυσιστράτη του Αστέριου Πελτέκη, δεν αποτελεί απλώς μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα. Είναι ένα βαθύτατα πολιτικό, ανθρωπολογικό έργο που εστιάζει στη στιγμή κατά την οποία μια κοινωνία, εξαντλημένη από τη φθορά, αναζητά επειγόντως έναν νέο τρόπο οργάνωσης σε όλους τους τομείς. Ο Αριστοφάνης, με όπλο το γέλιο, μιλά για κάτι εξαιρετικά σοβαρό - όχι μέσω της σοβαροφάνειας αλλά με γνήσια λυρική «κωμική» σοβαρότητα -για την εντροπία στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία.Η έξοδος από την εντροπία δεν αποτελεί απλώς λύση. Αποτελεί συνειδητή πράξη. Και αυτή η πράξη, όπως μας διδάσκει ο Αριστοφάνης, ξεκινά συχνά από εκεί που δεν το περιμένουμε. Μέσω του ανθρώπινου σώματος και του γέλιου ως αποκαλυπτική έκφραση εκτόνωσης, καθώς και από τη συλλογική επιθυμία για ειρήνη.