Το Emily in Paris ανανεώθηκε για 6η σεζόν, η αναφορά του Netflix στην Ελλάδα
Το Emily in Paris ανανεώθηκε για 6η σεζόν, η αναφορά του Netflix στην Ελλάδα
Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο νέος κύκλος της δημοφιλούς σειρά θα έχει άρωμα Ελλάδας
Για μία ακόμη σεζόν ανανεώθηκε το Emily in Paris και αρκετά είναι τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι ο έκτος κύκλος της δημοφιλούς σειρά του Netflix θα έχει άρωμα Ελλάδας.
Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία της πέμπτης σεζόν. Τα δέκα επεισόδια ακολουθούν την Έμιλι, καθώς ταξιδεύει στη Ρώμη για επαγγελματικούς λόγους. Η ηρωίδα αναλαμβάνει να ανοίξει γραφείο της Agence Grateau στην «Αιώνια Πόλη», ενώ παράλληλα διαχειρίζεται μια νέα σχέση με τον κληρονόμο στον χώρο της υψηλής μόδας, Μαρτσέλο Μουρατόρι (Εουτζένιο Φραντσεσκίνι). Όμως, η ένταση ανεβαίνει σε κάθε πτυχή της ζωής της Έμιλι και εκείνη βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στη «νέα αρχή» της Ιταλίας και στις ρίζες της στη Γαλλία.
Η πέμπτη σεζόν κορυφώνεται με ένα ταξίδι στη Βενετία για το πρώτο σόλο ντεμπούτο του Μαρτσέλο ως σχεδιαστή. Το fashion show πάει τόσο καλά, που τον αγκαλιάζει ακόμη και η επικριτική μητέρα του, Αντόνια (Άννα Γκαλιένα), και του προσφέρει πλήρη έλεγχο της ιστορικής οικογενειακής επιχείρησης κασμίρ. Ο Μαρτσέλο ζητά από την Έμιλι να τον ακολουθήσει στη Muratori, όμως εκείνη αρνείται. Η Έμιλι όμως θέλει την έντονη καριέρα της στο Παρίσι — όχι μια ήσυχη ζωή στο χωριό του Μαρτσέλο, το Σολιτάνο.
Το βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκε η ανανέωση της σειράς
Παρότι η Έμιλι και ο Μαρτσέλο χωρίζουν (για δεύτερη φορά), η Μίντι είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ. Ο Νικολά ντε Λεόν (Πολ Φόρμαν), της κάνει πρόταση γάμου στη Βενετία και η Μίντι δέχεται. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Άλφι (Λούσιαν Λάβισκαουντ) έχει κάνει τις ρομαντικές του προθέσεις για τη Μίντι απολύτως ξεκάθαρες. Πάντα ευθύς, ο Άλφι λέει στη Μίντι ότι ο αρραβώνας της είναι «ένα μεγάλο λάθος».
Στη Μεσόγειο, ο πρώην της Έμιλι, ο Γκαμπριέλ, βάζει σε κίνηση μια ακόμη πιθανή ανατροπή. Με μερικές εβδομάδες διακοπών στην Ελλάδα μπροστά του — και έχοντας μάθει για τον τελευταίο χωρισμό της Έμιλι — ο Γκαμπριέλ την προσκαλεί να τον ακολουθήσει στο γιοτ του αφεντικού του.
Θα δεχτεί η Έμιλι; Θα φτάσει καν στα χέρια της η καρτ ποστάλ του Γκαμπριέλ; Και ποιες νέες εκπλήξεις θα κρύβει το Παρίσι; Η απάντηση όταν το Emily in Paris επιστρέψει στις οθόνες μέσα στο 2026.
Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία της πέμπτης σεζόν. Τα δέκα επεισόδια ακολουθούν την Έμιλι, καθώς ταξιδεύει στη Ρώμη για επαγγελματικούς λόγους. Η ηρωίδα αναλαμβάνει να ανοίξει γραφείο της Agence Grateau στην «Αιώνια Πόλη», ενώ παράλληλα διαχειρίζεται μια νέα σχέση με τον κληρονόμο στον χώρο της υψηλής μόδας, Μαρτσέλο Μουρατόρι (Εουτζένιο Φραντσεσκίνι). Όμως, η ένταση ανεβαίνει σε κάθε πτυχή της ζωής της Έμιλι και εκείνη βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στη «νέα αρχή» της Ιταλίας και στις ρίζες της στη Γαλλία.
Η πέμπτη σεζόν κορυφώνεται με ένα ταξίδι στη Βενετία για το πρώτο σόλο ντεμπούτο του Μαρτσέλο ως σχεδιαστή. Το fashion show πάει τόσο καλά, που τον αγκαλιάζει ακόμη και η επικριτική μητέρα του, Αντόνια (Άννα Γκαλιένα), και του προσφέρει πλήρη έλεγχο της ιστορικής οικογενειακής επιχείρησης κασμίρ. Ο Μαρτσέλο ζητά από την Έμιλι να τον ακολουθήσει στη Muratori, όμως εκείνη αρνείται. Η Έμιλι όμως θέλει την έντονη καριέρα της στο Παρίσι — όχι μια ήσυχη ζωή στο χωριό του Μαρτσέλο, το Σολιτάνο.
Το βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκε η ανανέωση της σειράς
Home sweet home 🇫🇷 EMILY IN PARIS is returning for Season 6! pic.twitter.com/83ZP0kYx3s— Paramount Television Studios (@ParamountTVS) January 5, 2026
Στη Μεσόγειο, ο πρώην της Έμιλι, ο Γκαμπριέλ, βάζει σε κίνηση μια ακόμη πιθανή ανατροπή. Με μερικές εβδομάδες διακοπών στην Ελλάδα μπροστά του — και έχοντας μάθει για τον τελευταίο χωρισμό της Έμιλι — ο Γκαμπριέλ την προσκαλεί να τον ακολουθήσει στο γιοτ του αφεντικού του.
Θα δεχτεί η Έμιλι; Θα φτάσει καν στα χέρια της η καρτ ποστάλ του Γκαμπριέλ; Και ποιες νέες εκπλήξεις θα κρύβει το Παρίσι; Η απάντηση όταν το Emily in Paris επιστρέψει στις οθόνες μέσα στο 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα