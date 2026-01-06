Το Emily in Paris ανανεώθηκε για 6η σεζόν, η αναφορά του Netflix στην Ελλάδα
Emily in Paris Netflix Ελλάδα σεζόν

Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο νέος κύκλος της δημοφιλούς σειρά θα έχει άρωμα Ελλάδας

Για μία ακόμη σεζόν ανανεώθηκε το Emily in Paris και αρκετά είναι τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι ο έκτος κύκλος της δημοφιλούς σειρά του Netflix θα έχει άρωμα Ελλάδας.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την κυκλοφορία της πέμπτης σεζόν. Τα δέκα επεισόδια ακολουθούν την Έμιλι, καθώς ταξιδεύει στη Ρώμη για επαγγελματικούς λόγους. Η ηρωίδα αναλαμβάνει να ανοίξει γραφείο της Agence Grateau στην «Αιώνια Πόλη», ενώ παράλληλα διαχειρίζεται μια νέα σχέση με τον κληρονόμο στον χώρο της υψηλής μόδας, Μαρτσέλο Μουρατόρι (Εουτζένιο Φραντσεσκίνι). Όμως, η ένταση ανεβαίνει σε κάθε πτυχή της ζωής της Έμιλι και εκείνη βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στη «νέα αρχή» της Ιταλίας και στις ρίζες της στη Γαλλία.

Η πέμπτη σεζόν κορυφώνεται με ένα ταξίδι στη Βενετία για το πρώτο σόλο ντεμπούτο του Μαρτσέλο ως σχεδιαστή. Το fashion show πάει τόσο καλά, που τον αγκαλιάζει ακόμη και η επικριτική μητέρα του, Αντόνια (Άννα Γκαλιένα), και του προσφέρει πλήρη έλεγχο της ιστορικής οικογενειακής επιχείρησης κασμίρ. Ο Μαρτσέλο ζητά από την Έμιλι να τον ακολουθήσει στη Muratori, όμως εκείνη αρνείται. Η Έμιλι όμως θέλει την έντονη καριέρα της στο Παρίσι — όχι μια ήσυχη ζωή στο χωριό του Μαρτσέλο, το Σολιτάνο.

Το βίντεο με το οποίο ανακοινώθηκε η ανανέωση της σειράς

Παρότι η Έμιλι και ο Μαρτσέλο χωρίζουν (για δεύτερη φορά), η Μίντι είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ. Ο Νικολά ντε Λεόν (Πολ Φόρμαν), της κάνει πρόταση γάμου στη Βενετία και η Μίντι δέχεται. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Άλφι (Λούσιαν Λάβισκαουντ) έχει κάνει τις ρομαντικές του προθέσεις για τη Μίντι απολύτως ξεκάθαρες. Πάντα ευθύς, ο Άλφι λέει στη Μίντι ότι ο αρραβώνας της είναι «ένα μεγάλο λάθος».

Στη Μεσόγειο, ο πρώην της Έμιλι, ο Γκαμπριέλ, βάζει σε κίνηση μια ακόμη πιθανή ανατροπή. Με μερικές εβδομάδες διακοπών στην Ελλάδα μπροστά του — και έχοντας μάθει για τον τελευταίο χωρισμό της Έμιλι — ο Γκαμπριέλ την προσκαλεί να τον ακολουθήσει στο γιοτ του αφεντικού του.

Θα δεχτεί η Έμιλι; Θα φτάσει καν στα χέρια της η καρτ ποστάλ του Γκαμπριέλ; Και ποιες νέες εκπλήξεις θα κρύβει το Παρίσι; Η απάντηση όταν το Emily in Paris επιστρέψει στις οθόνες μέσα στο 2026.

