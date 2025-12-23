Ο 5ος κύκλος του «Emily in Paris» είναι γεμάτος Ελλάδα: Οι Έλληνες συμπρωταγωνιστές, ο Βασίλης Ζούλιας, τα γυρίσματα σε Σαντορίνη και Πετράλωνα
Ελληνες συνεργάτες, ελληνική μόδα και γυρίσματα στη Σαντορίνη και στα Πετράλωνα σφραγίζουν τη δημοφιλή σειρά που
επέστρεψε στο Netflix, μετατρέποντας την πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς σε φαν της χώρας μας
Μπορεί η πολυσυζητημένη Εμιλι να μετακόμισε, προσωρινά, από το Παρίσι στη Ρώμη, αλλά φαίνεται πως ήδη έχει βάλει για τα καλά στην καρδιά της την Αθήνα: η κεντρική πρωταγωνίστρια όχι μόνο επέλεξε την ελληνική πρωτεύουσα για τα γυρίσματα προωθητικής καμπάνιας της σειράς σε γερμανικά Μέσα και σε ένα ιδιαίτερο fashion project αλλά έχει συνεργαστεί με Ελληνες, ενώ δεν ξεχνάει να μνημονεύει τη χώρα μας στις διάφορες εμφανίσεις της.
Κόρη του διάσημου μουσικού Φιλ Κόλινς και άκρως εξοικειωμένη με την κουλτούρα διαφορετικών χωρών, η Λίλι Κόλινς φαίνεται να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα: δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί ως καλεσμένη στο άκρως πετυχημένο σόου του Τζίμι Φάλον σε παλαιότερες δηλώσεις του Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε εξομολογηθεί ότι παρακολουθεί τη σειρά μαζί με τη σύζυγό του, τα βράδια, για να χαλαρώσει.
Η Λίλι Κόλινς, που φάνηκε να γνωρίζει την ανταπόκριση που έχει η σειρά στον Ελληνα πρωθυπουργό, δήλωσε αστειευόμενη ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με αυτό το «ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο»! Αλλωστε, η «Emily In Paris», που μόλις βγήκε ξανά στους δέκτες του Netflix, συμπληρώνοντας ήδη πέντε πετυχημένους κύκλους, είναι μια σειρά που εμπνέεται από την αύρα και το μεσογειακό allure της Ελλάδας, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι πρωταγωνιστές της.
Το απολύτως κινηματογραφικό σκηνικό της Πόλης του Φωτός, σε συνδυασμό με τους έξυπνους δευτερεύοντες χαρακτήρες, όπως η κάπως αυταρχική Γαλλίδα περσόνα της Σιλβί, που την υποδύεται με επιτυχία η Φιλιπίν Λερουά-Μπολιέ ή η άκρως ενδιαφέρουσα προσωπικότητα της κόρης ενός Κινέζου μεγιστάνα και κολλητής της Εμιλι, Μίντι, που ερμηνεύει η πετυχημένη Αμερικανίδα ηθοποιός Ασλεϊ Παρκ, έδωσαν το απαραίτητο αλατοπίπερο που χρειαζόταν μια ρομαντική κομεντί ώστε να κατακτήσει ένα μεγαλύτερο εύρος θεατών.
Δεν είναι τυχαίο ότι, τιμώντας την πετυχημένη σειρά, η σύζυγος του Γάλλου πρωθυπουργού Μπριζίτ Μακρόν δέχτηκε να κάνει ένα πέρασμα από τη σειρά (!), δηλώνοντας ευτυχής που η Εμιλι τιμά με αυτόν τον τρόπο τη γαλλική πρωτεύουσα φέρνοντας πλήθος τουριστών στο Παρίσι. Βέβαια, αυτός ήταν μάλλον ο λόγος που στις γνωστές γειτονιές που τίμησε η Εμιλι, όπως στο Μαρέ, στο Ιλ Σεν Λουί, και την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Παναγία των Παρισίων, οι Παριζιάνοι έγραψαν με μαύρη μπογιά στους τοίχους «Emily go home», δηλώνοντας τη δυσαρέσκειά τους για την αύξηση των τουριστών μετά την προβολή της σειράς.
Οι Ελληνες συμπρωταγωνιστέςΣε αυτή την ωραία «συνωμοσία» μιας σειράς που ανέδειξε όχι μόνο τη γαλλική αλλά τη μεσογειακή ταυτότητα προστέθηκε και το αφανές ελληνικό στοιχείο, που εκφράστηκε τόσο από τους πρωταγωνιστές όσο και από τους Ελληνες σχεδιαστές, που προσέδωσαν άλλον αέρα στη σειρά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της γυναίκας που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής και στην ανατρεπτική στροφή που σημείωσε η ερωτική ιστορία της Εμιλι, που δεν ήταν άλλη από τη Σοφία Σιδέρη, δηλαδή την Ελληνίδα γκέι γκαλερίστα που κατάφερε να αποπλανήσει την Καμίγ Ραζάτ, αποσπώντας την από την αγκαλιά του ωραίου σεφ και αφήνοντας πεδίο δόξης λαμπρό στον χαρακτήρα που ερμηνεύει η Λίλι Κόλινς.
Χωρίς να προσφύγει σε εύκολες λύσεις στην ερμηνεία της και να κάνει τον ρόλο της καρικατούρα, η Μελία Κράιλινγκ, δηλαδή η Ελληνίδα ηθοποιός που έπαιξε τον ρόλο της Σοφίας, φάνηκε να κλέβει τις εντυπώσεις με τον ερωτισμό και τη γοητεία της ως η γκέι σύντροφος της Καμίγ. Καταφέρνοντας να «απαγάγει» την ερωμένη της στη Σαντορίνη, όχι μόνο έδωσε ελληνικό αέρα στη σειρά αλλά έκανε την Ελλάδα να ακουστεί μέσα από μια σειρά που έχει απεύθυνση σε εκατομμύρια θεατές.
Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της φαίνεται να έπαιξε ο επίσης Ελληνας casting director Μάκης Γαζής, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την επιλογή συγκεκριμένων ηθοποιών, όπως τον ελληνικό χαρακτήρα της Σοφίας, ο οποίος διέκρινε στο πρόσωπο της Μελία τα χαρακτηριστικά της ηθοποιού που αναζητούσαν οι υπεύθυνοι της σειράς. Ο ελληνικός αέρας, όμως, που έδωσε η γνωστή πρωταγωνίστρια σφραγίστηκε και από τους δευτερεύοντες χαρακτήρες, αφού οι Ελληνες κομπάρσοι που παρέλασαν από τη σειρά είναι αυτοί που έπεισαν τελικά τη Λίλι Κόλινς να αναφερθεί εκτενώς στην Ελλάδα.
Είναι, επίσης, αυτοί μαζί με έναν γνωστό Ελληνα που δουλεύει στην παραγωγή που έδωσαν πολλές συστάσεις αναφορικά με τα μέρη που θα έπρεπε να επισκεφθεί, μεταπείθοντάς τη σχετικά με την ταυτότητα της Αθήνας: γι’ αυτό και η ίδια αποφάσισε τελικά τα γυρίσματα για την προώθηση της σειράς για τα γερμανικά μάλιστα Μέσα (!) να γίνει σε μία από τις πιο νεανικές, λόγω της νυχτερινής ζωής, περιοχές της Αθήνας -μαζί με το Παγκράτι και την Κυψέλη- τα Πετράλωνα. Εξ ου και ότι μια ωραία, ηλιόλουστη μέρα του Νοέμβρη η Εμιλι-Λίλι Κόλινς βρέθηκε στη χώρα μας, στην κεντρική πλατεία των Πετραλώνων, που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό, φορώντας μερικά από τα ρούχα που πρωταγωνίστησαν στη σειρά. Είναι άκρως σημαντικό για την αναθεωρημένη και μοντέρνα εικόνα της Αθήνας ότι το νέο αυτό fashion project για τα γερμανικά Μέσα δεν αποφασίστηκε να γίνει σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ευρώπης, δηλαδή στο Παρίσι ή τη Ρώμη, που είναι τα βασικά μέρη γυρισμάτων της σειράς, αλλά στην καρδιά της Αθήνας, πέρα από το γνωστό και αρκετά τουριστικό Σύνταγμα. Το project περιλάμβανε, εκτός από φωτογράφηση, και ειδικά βίντεο, ώστε εκατομμύρια θεατές που παρακολουθούν τις περιπέτειες της Εμιλι στη μικρή οθόνη να τη δουν να ποζάρει με φόντο την πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα.
Οι Ελληνες σχεδιαστέςΜπορεί η Εμιλι να λανσάρει στις περισσότερες σκηνές δημιουργίες του Dior και της Chanel, αλλά και οι Ελληνες σχεδιαστές έχουν την τιμητική τους στη σειρά: ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε ήδη ότι έχει συμβάλει στο εντυπωσιακό outfit της Εμιλι φροντίζοντας, μάλιστα, να ανεβάσει σχετική ανάρτηση στο Ιnstagram από το πάρτυ του «Emily in Paris», που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή των συνεργατών και των συντελεστών της σειράς στη Ρώμη. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Γαβαλάς που είχε την τιμητική του σε μια σειρά που δεν έκρυψε ποτέ τα φιλελληνικά της αισθήματα: το άκρως δημοφιλές και στο εξωτερικό brand Zeus+Dione σχεδίασε μια σειρά γυαλιά ηλίου ειδικά για τη σειρά, τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη ζήτηση.
Φορώντας τα Zeus+Dione γυαλιά της, η Εμιλι, εκτός από τις παιχνιδιάρικες ματιές που έριχνε στον κόσμο που περνούσε από μπροστά της μαζί με τη φίλη της Μίντι, δεν παρέλειψε να έχει και τα απαραίτητα αξεσουάρ. Τα βραχιόλια που είδαμε, σε κάποια άλλη περίπτωση, να στολίζουν τα χέρια της έφεραν την υπογραφή της Ελληνίδας σχεδιάστριας Ιλεάνας Μακρή, η οποία εμπνεύστηκε από τη νεανική διάθεση της πρωταγωνίστριας.
Τα κοσμήματα έφεραν, μάλιστα, το χαρακτηριστικό μότο «Amour, c’ est la vie» - που εκφράζει άμεσα την πρωταγωνίστρια και φάνηκε να δεσπόζει σε ένα ξεχωριστό μενταγιόν που φορούσε, αλλά και στα ειδικά σκουλαρίκια σε σχήμα καρδιάς. Τη ρομαντική και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη φύση του χαρακτήρα της πρωταγωνίστριας διέκριναν και οι Ελληνίδες σχεδιάστριες Rianna και Nina, που δημιούργησαν ειδικά αέρινα κομμάτια με κιμονό, ενώνοντας κλασικά, vintage υφάσματα. Οσο για το δίδυμο που έχει κάνει μεγάλο σουξέ στο εξωτερικό και προτιμούν οι διάσημοι, τους Deux Hommes, αυτοί προτίμησαν να συμπληρώσουν τις εμφανίσεις της Λίλι Κόλινς με φτερά, σε άλλη μια εξτρίμ εμφάνισή της, η οποία στυλιστικά έφερε ατόφια την υπογραφή της Πατρίτσια Φιλντ. Λέγεται, μάλιστα, ότι η διάσημη στυλίστρια του «Sex and the City», η οποία ήταν υπεύθυνη για το styling στους τρεις πρώτους κύκλους της σειράς, έπαιξε σημαντικό ρόλο για την προσέλκυση Ελλήνων σχεδιαστών και ονομάτων από τη σειρά - λόγω και της ιδιαίτερης αγάπης που έχει στη χώρα μας και τις στενές σχέσεις που έχει αναπτύξει με τους χώρους της ελληνικής μόδας.
Ο Βασίλης ΖούλιαςΕννοείται, φυσικά, ότι από τη σειρά δεν θα μπορούσε να λείψει ο αγαπημένος σχεδιαστής όλων των διάσημων ονομάτων του εξωτερικού, ο Βασίλης Ζούλιας, που έντυσε την Εμιλι με περισσότερες από μία εμφανίσεις, τόσο με ένα φούξια φόρεμα όσο και με ένα τζάκετ με λουλούδια. Ο διαφορετικός ευρωπαϊκός αέρας που επιτρέπει επιπλέον πειραματισμούς μαζί με την ανατρεπτική διάθεση του χαρακτήρα της Εμιλι είναι που προσέλκυσαν την περιέργεια των θεατών, που φρόντισαν να ανταμείψουν τη σειρά με υψηλούς δείκτες τηλεθέασης, μετατρέποντας την επιστροφή της ατίθασης νεαρής στις μικρές οθόνες σε γεγονός της χρονιάς.
Σε μια δυναμική στροφή της σειράς και της πρωταγωνίστριας που είδε, λίγο πριν από το τέλος της 4ης σεζόν, τη ζωή της να αλλάζει άρδην με τη γνωριμία ενός γοητευτικού Ιταλού ιδιοκτήτη μιας οικογενειακής εταιρείας με μάλλινα αξεσουάρ με έδρα τη Ρώμη, η Εμιλι βρέθηκε για λίγο καιρό στη Ρώμη.
Η μεταφορά της δεν είχε μόνιμο χαρακτήρα -εξ ου και ότι η σειρά δεν έγινε «Emily in Rome» παρά μόνο προσωρινά- αφού και η εταιρεία στην οποία εργαζόταν έκανε παράρτημα στην ιταλική πρωτεύουσα με σκοπό -τι άλλο;- την επέκταση των δραστηριοτήτων στη Ρώμη.
Ετσι έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να χαρεί εκτός από τις ομορφιές της Γαλλίας και της Ιταλίας. Κι αυτό γιατί, εκτός από τη Ρώμη, η σειρά θα προβάλει εντυπωσιακά πλάνα και από άλλες περιοχές της Ιταλίας, όπως τη Βενετία και τα περίχωρα της Ρώμης, όπου υποτίθεται ότι εδρεύει η εταιρεία του νέου, γοητευτικού πρωταγωνιστή. Βέβαια, δεδομένου ότι ο Λουκά Μπραβό, δηλαδή ο ηθοποιός που ερμηνεύει τον ωραίο σεφ Γκαμπριέλ, παραμένει στη σειρά και μετακομίζει κι αυτός προσωρινά στην Ιταλία, η συνέχεια του ειδυλλίου δεν θα είναι τόσο αναμενόμενη.
Και ο πρώην σύντροφοςΤο «παρών» στον νέο κύκλο δίνει επίσης και ο Αγγλος πρώην σύντροφος της Εμιλι, ο περίφημος Αλφι, τον οποίο υποδύεται ο Λουσιέν Λάβισκουντ, που είναι ήδη ένας από τους πιο δημοφιλείς Βρετανούς ηθοποιούς. Αυτός, όμως, που κλέβει τις εντυπώσεις στον 5ο κύκλο της σειράς είναι ο νέος γοητευτικός Ιταλός σύντροφος της Εμιλι, ο Εουτζένιο Φραντσεσκίνι, ο οποίος υποδύεται τον γόνο της γνωστής επιχειρηματικής μάρκας Μουρατόρι, όπως εμφανίζεται στη σειρά, από τις παλιές αστικές φαμίλιες της Ιταλίας που έδειχναν σεβασμό στην ποιότητα και με αρχές.
Στην πραγματικότητα, ο Φραντσεσκίνι προέρχεται από οικογένεια ηθοποιών της Comedia del’arte και είναι ήδη πολύ αγαπητός στην Ιταλία. Λέγεται μάλιστα πως όταν του είπαν ότι είναι υποψήφιος για τον ρόλο στον τέταρτο κύκλο του «Emily in Paris», ο ίδιος βρισκόταν σε υψόμετρο 3.000 μέτρων στους Δολομίτες στα γυρίσματα άλλης σειράς του Netflix, χωρίς ποτέ να έχει δει και ούτε καν ακούσει την ύπαρξη της Εμιλι και της παγκόσμιας επιτυχίας της.
Ηταν, μάλιστα, οι φίλοι που τον έπεισαν τελικά να συμμετάσχει με θετικό, καθώς φαίνεται, πρόσημο, αφού η παρουσία του έχει δώσει άλλον αέρα σε μια σειρά που δεν έχει πια μόνο γαλλική γοητεία και ιταλικό χαρακτήρα, αλλά και ελληνική σφραγίδα. Ποιος ξέρει, μήπως η Εμιλι σκεφτεί στο μέλλον η επόμενη πόλη της να είναι η Αθήνα;
