Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ πρωταγωνιστές στο πολυβραβευμένο έργο «Bacon»
Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ πρωταγωνιστές στο πολυβραβευμένο έργο «Bacon»
Ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Θέατρο Άνεσις
Δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί της νέας γενιάς που έχουν ξεχωρίσει, ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, θα πρωταγωνιστήσουν στην πρώτη ελληνική παρουσίαση του «Bacon», του σύγχρονου θεατρικού έργου που έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη και ανεβαίνει στις 17 Απριλίου στο Θέατρο Άνεσις.
Το έργο αυτό αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στην τοξική αρρενωπότητα, την εφηβική βία και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τους οι σχέσεις εξουσίας και αποτυπώνει με σκληρή ειλικρίνεια πώς η ανδρική αδυναμία, όταν πνίγεται, μεταμορφώνεται σε καταστροφική βία.
Το «Bacon» αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, που συναντιούνται σε έναν κόσμο σχολικής βίας, καταπίεσης και ανομολόγητης επιθυμίας. Μια σχέση που ξεκινά ως φιλία εξελίσσεται σε εξάρτηση, έλξη και σύγκρουση, αφήνοντας ένα τραύμα που τους ακολουθεί στην ενήλικη ζωή.
Χρόνια αργότερα, οι δύο άντρες έρχονται ξανά αντιμέτωποι. Το παρελθόν επιστρέφει βίαια. Οι πράξεις που δεν συγχωρέθηκαν και οι λέξεις που δεν ειπώθηκαν ζητούν δικαίωση.
Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Έμιλυ Λουίζου, σκηνοθέτιδα με διεθνή πορεία και σπουδές στο Λονδίνο, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στο εξωτερικό.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Πρεμιέρα: Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Παρασκευή και Σάββατο 21:00
Κυριακή 21:00 (έως 26/4) & 19:00 (από 3/5)
Το έργο αυτό αποτελεί μια διεισδυτική ματιά στην τοξική αρρενωπότητα, την εφηβική βία και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τους οι σχέσεις εξουσίας και αποτυπώνει με σκληρή ειλικρίνεια πώς η ανδρική αδυναμία, όταν πνίγεται, μεταμορφώνεται σε καταστροφική βία.
Το «Bacon» αφηγείται την ιστορία δύο εφήβων αγοριών από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, που συναντιούνται σε έναν κόσμο σχολικής βίας, καταπίεσης και ανομολόγητης επιθυμίας. Μια σχέση που ξεκινά ως φιλία εξελίσσεται σε εξάρτηση, έλξη και σύγκρουση, αφήνοντας ένα τραύμα που τους ακολουθεί στην ενήλικη ζωή.
Χρόνια αργότερα, οι δύο άντρες έρχονται ξανά αντιμέτωποι. Το παρελθόν επιστρέφει βίαια. Οι πράξεις που δεν συγχωρέθηκαν και οι λέξεις που δεν ειπώθηκαν ζητούν δικαίωση.
Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Έμιλυ Λουίζου, σκηνοθέτιδα με διεθνή πορεία και σπουδές στο Λονδίνο, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στο εξωτερικό.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Πρεμιέρα: Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Παρασκευή και Σάββατο 21:00
Κυριακή 21:00 (έως 26/4) & 19:00 (από 3/5)
Από 7/5 η παράσταση θα παρουσιάζεται και κάθε Πέμπτη στις 20:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
