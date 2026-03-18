Γιώργος Μπένος για το γκέι φιλί στο Maestro: Σαφώς υπήρχαν τα αρνητικά σχόλια, ήμουν προετοιμασμένος γι αυτό
GALA
Τα θετικά σχόλια ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό, ανέφερε ο ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
Στα σχόλια που δέχτηκε μετά την προβολή της σκηνής με το γκέι φιλί στο «Maestro» αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπένος, εξηγώντας πως είχε προετοιμαστεί γι αυτά.

Ο ηθοποιός υποδύθηκε στη σειρά έναν γκέι χαρακτήρα τον «Σπύρο», ο οποίος ερωτεύτηκε τον «Αντώνη» με τους δύο να έχουν μερικές ερωτικές και πιο τρυφερές σκηνές.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Μπένος το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου στο «The 2Night Show» μίλησε για τα θετικά και αρνητικά σχόλια που έλαβε, τονίζοντας ότι δεν επηρεάστηκε από αυτά και πως παρέμεινε προσηλωμένος στη μεταφορά της ιστορίας αγάπης δύο νεαρών αγοριών. Όπως είπε: «Για τη σκηνή με το γκέι φιλί πήρα και θετικά και αρνητικά σχόλια. Τα θετικά σε μεγαλύτερο ποσοστό. Σαφώς θα υπήρχαν τα αρνητικά, ήμουν προετοιμασμένος για αυτό. Το είχαμε συζητήσει με τον Χριστόφορο, αλλά δεν μας εμπόδισε στο αρχικό όραμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό που θέλουμε να αφηγηθούμε με την ιστορία των δύο αγοριών, είναι αυτό που απλά συμβαίνει στη ζωή».

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μπένος δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε στις βίαιες σκηνές, τονίζοντας ότι χρειάστηκε για συναισθηματικούς λόγους να διακόψει ένα γύρισμα: «Κάπως εκεί με ζόρισε αλλά για καλό. Χαίρομαι που μπήκα στα βαθιά με αυτή τη δουλειά και κληθήκαμε όλοι να μοιραστούμε τόσο σημαντικά θέματα. Ο Χριστόφορος αυτό κάνει. Οι πρώτες σκηνές που γύρισα ήταν οι βίαιες σκηνές στο σπίτι. Θυμάμαι ότι είχα και άγχος και ένταση, είχα μάθει καλά το κείμενο, αλλά πριν το σετ ήμουν πολύ φοβισμένος.  Σταμάτησα σε μία βίαιη σκηνή με τον πατέρα στο σπίτι. Σκεφτόμουν ότι αυτό που κάνουμε εμείς τώρα συμβαίνει στα αλήθεια και δεν μπορούσα να διαχειριστώ ότι εμείς το κάναμε στα ψέματα».

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης