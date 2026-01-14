Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Εγκαίνια το Σάββατο στο Ίδρυμα Λεντάκη στην έκθεση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
Η έκθεση περιλαμβάνει έργα τέχνης προερχόμενα από τις συλλογές του Ιστορικού Μουσείου «Διέξοδος» - Στις 31 Ιανουαρίου η διοργάνωση στρογγυλού τραπεζιού για την Έξοδο και την Επανάσταση
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 στο Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης» στον Κεραμεικό θα γίνουν τα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Μεσολόγγι, το Αλωνάκι της δόξας».
Την έκθεση, που είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, συνδιοργανώνουν το Ιστορικό Μουσείο «Διέξοδος» με έδρα το Μεσολόγγι και το Ίδρυμα «Ανδρέας Λεντάκης». Σε αυτή περιλαμβάνονται έργα ζωγραφικής, γλυπτά, χαρακτικά και φωτογραφίες από τις συλλογές του Μουσείου «Διέξοδος», αφιερωμένα σε ένα από τα κορυφαία γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης.
Παράλληλα, η «Διέξοδος» και το Ίδρυμα «Ανδρέας Λεντάκης» θα πραγματοποιήσουν στον ίδιο χώρο το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 18:00 «Στρογγυλό τραπέζι με ομιλίες για την Έξοδο του Μεσολογγίου και την Επανάσταση».
Σε αυτό θα συμμετάσχουν οι
Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Κουρκουτάς, φιλόλογος, συγγραφέας
Ισμήνη Κριάρη, ομ. καθηγήτρια, πρώην Πρύτανης Παντείου
Καίτη Τσίχλη - Αρώνη, ομ. καθηγήτρια Παντείου, και
Αριστείδης Χατζής, καθηγητής ΕΚΠΑ
Διεύθυνση Ιδρύματος «Ανδρέας Λεντάκης»
Αγίων Ασωμάτων 47 – Κεραμικός Αθήνα
Διάρκεια έκθεσης:
17 Ιανουαρίου - 15 Φεβρουαρίου 2026
Ώρες λειτουργίας:
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 10:00 - 13:00
Σάββατα 24 και 31 Ιανουαρίου: 17:00 - 19:00
Για οργανωμένες ομάδες και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις σχολείων, η επίσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία του Ιδρύματος «Ανδρέας Λεντάκης» (210 3226054).
