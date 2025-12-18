200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της «Διέξοδου» για το 2026

Το Μουσείο Άλατος

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί από τη Διέξοδο για την επέτειο των 200 ετών

- Έκθεση έργων τέχνης σχετικών με την Έξοδο στο Ίδρυμα Πολιτισμού «Ανδρέας Λεντάκης» στην Αθήνα.Τίτλος «Μεσολόγγι – Το αλωνάκι της δόξας»(Από 17/1 έως 15/2/2026).- 21 Μαρτίου 2026. Επίσημη κήρυξη ενάρξεως εορταστικών εκδηλώσεων 2026 από τον δήμαρχο στη «Διέξοδο».Εναρκτήρια επετειακή διττή έκθεση με τον τίτλο «ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ» στη «Διέξοδο».(Έκθεση Βιβλιοδεσίας του Μπάμπη Λέγγα σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ και πρωτοπαρουσιαζόμενων ιστορικών τεκμηρίων – κειμηλίων από τις συλλογές Γιώργου Αλεξανδράτου & Νίκου Λύρου με την αρωγή των παλαιών συλλεκτών Νίκου Κορδόση & Φώτη Ραπακούση (21/3 έως 19/4/2026)- «Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ» (1/4/2026 – Συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής «Διονύσιος Σολωμός» και τον Ιστορικό Όμιλο Μεσολογγίου.- Συμμετοχή στην Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με αυτοτελές περίπτερο βιβλίων σχετιζόμενων αποκλειστικά με το Μεσολόγγι (Από 7 έως 10/5/ 2026)- Εκδήλωση απονομής ηθικών και χρηματικών επάθλων σε όσους θα διακριθούν σε προκηρυχθέντα από την «Διέξοδο», με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Παναιτωλοακαρνανικό διαγωνισμό έκθεσης για μαθητές Ε΄& ΣΤ΄ δημοτικών σχολείων με θέμα «Η μυστική σπηλιά και το μεγάλο σχέδιο» (16/5/2025 στο Μουσείο Άλατος)- Διοργάνωση πανελλήνιας συνάντησης Μουσείων Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο Μεσολόγγι (12-13/6/2026 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού συμβουλίου).- Συναυλία από το Ωδείο Φίλιππος Νάκας (27/6/2026 στο Μουσείο Άλατος)- Θεατρική παράσταση «Δρόμοι ζωής» (Συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου) στο Μουσείο Άλατος 8/7/2026- «Το Μεσολόγγι τιμά το νησί Κάλαμος» (Συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου) Κάλαμος 18-19/7/2026- «Αφ΄ υψηλού» - Έκθεση αεροφωτογραφίας ιστορικών θέσεων από την Αερολέσχη Μεσολογγ (Από 22/7 έως 2/8/2026 στο Μουσείο Άλατος)- Πανηγυρική Γιορτή των Αλυκάριων «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ» (31/7/2026 στο Μουσείο Άλατος)- Έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Αλιάγα (Από 8/8 έως 13/9/2026 στο Μουσείο Άλατος)- Μουσική βραδιά στο φώς του Αυγουστιάτικου φεγγαριού (29/8/2026 στο Μουσείο Άλατος)- Έκθεση ζωγραφικής «Το Μεσολόγγι του χθες» του Παναγιώτη Δεληνίκου (Από 26/9 έως 18/10/2026 στη «Διέξοδο»)- Έκθεση «Έξοδος – Πορεία προς τον θάνατο» με κορνιζαρισμένες φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων του Νίκου Σιάμου και πίνακες ζωγραφικής ίδιας θεματολογίας στη Θεσσαλονίκη (Από 25/10/2026 έως 31/1/2027 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος)- Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Φιλίνη «Μεσολόγγι: Έξοδος και πορεία πολιορκημένων» (Από 14/11 έως 31/12/2026 στη «Διέξοδο»).- Εκδήλωση παρουσίασης της ζωής και του έργου του ζωγράφου της επανάστασης Θεόδωρου Βρυζάκη (Οκτώβριος 2026)- Διαλέξεις για την Έξοδο στο Δοξάτο Δράμας (Ιούνιος 2026) και στο Κέντρο Μελέτης Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος 2026)- Οργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες για την Έξοδο στην Αθήνα, Άμφισσα, Άρτα, Λευκάδα, Πάτρα, Τρίπολη και Ύδρα. (Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου).- Προβολή του ντοκιμαντέρ «Το Μεσολόγγι της Ιστορίας και του Πνεύματος» από το Κανάλι της Βουλής και 12 περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Ελλάδος και της Κύπρου (Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου)- Ιστορικό – Πολιτιστικό πρόγραμμα της Στέλλας Λέγγα για μαθητές δημοτικού σχολείου σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ.Θέμα «Μικροί Συντάκτες : Γράφοντας Ιστορία με τον Μάγερ»(Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους στην Αρχειακή Βιβλιοθήκη «Ακακία Κορδόση») .- Σεμινάρια τοπικής ιστορίας σε σπουδαστές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας (Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους στο Ιστορικό Μουσείο «Διέξοδος»).- Προσέγγιση τοπικής ιστορίας σε παιδιά ΡΟΜΑ (Σε όλη τη διάρκεια του έτους στο Ιστορικό Μουσείο «Διέξοδος»)- Έκδοση λευκώματος: «ΦΛΟΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Η εθνική επέτειος της Εξόδου του Μεσολογγίου»- Έκδοση βιβλίου: «Χρήστος Καψάλης - Ο επαναστάτης προύχοντας του Μεσολογγίου»- Έκδοση βιβλίου: «Πένα και μελάνι στο επαναστατημένο Μεσολόγγι – Ο Μάγερ καταγράφει τα γεγονότα, ο Μεσθενεύς τα εκτυπώνει και ο Στεφανίτσης τα εξιστορεί».- Έκδοση βιβλίου: «Αγγελική Πάλλη – Μπαρτολόμεϊ / Η δεκάτη μούσα».- Επανέκδοση του βιβλίου «Μπάυρον – Η τελευταία αγάπη».- Πρωτοβουλία καθιέρωσης από το Κράτος της 10ης Απριλίου κάθε χρόνου ως «Ημέρα Μνήμης, Τιμής & Αξιοπρέπειας».- Ολοκλήρωση καταλογογράφησης και ψηφιοποίησης του συνολικού υλικού της νεοδημιουργηθείσας Αρχειακής Βιβλιοθήκης «Ακακία Κορδόση».Πλήρης λειτουργία του χώρου για έρευνα και μελέτη θεμάτων που σχετίζονται αποκλειστικά με την Ιερή Πόλη.- Εκ βάθρων επιδιόρθωση και επαναλειτουργία «Ιστορικής Δεξαμενής Βρόχινου Νερού» του 1930 που υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Άλατος προκειμένου να διαδοθεί η παραδοσιακή τεχνογνωσία αλλά και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού - και ιδιαίτερα των παιδιών - με την αξία του νερού και τις πρακτικές εξοικονόμησης και διαφύλαξής του.- Οργανωτική συμμετοχή στην ημερίδα «Πολεμικοί ανταποκριτές» της ΕΣΗΕΑ στο Μεσολόγγι (23/3/2026 στο Θέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας)