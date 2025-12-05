Παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη: Παραμένουν τα τραγούδια του Χατζιδάκι στο πρόγραμμα παρά τις αντιδράσεις
Σύμφωνα πληροφορίες του protothema.gr η αφίσα που δημοσίευσε χθες η Μποφίλιου χωρίς τα ονόματα των Χατζιδάκι - Θεοδωράκη, είναι μία από τις διαφορετικές εκδοχές που έχουν τυπωθεί
Καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει στο ήδη διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας του Hellenic Music Ensesmble με βασικούς ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr το ρεπερτόριο των συναυλιών θα περιλαμβάνει έργα του Μάνου Χατζιδάκι, παρά τις αντιρρήσεις του γιου και κληρονόμου του πνευματικού έργου του, Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος έχει κάνει αγωγή εναντίον της διοργανώτριας ξένης εταιρείας παραγωγής.
Μετά τη χθεσινή, πρώτη ανακοίνωση της Νατάσσας Μποφίλιου, στα social media, σχετικά με την περιοδεία, η οποία συνοδευόταν από μια αφίσα στην οποία δεν αναφέρονταν τα ονόματα του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, πολλοί υπέθεσαν πως έγιναν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα και πως, μετά τις αντιδράσεις, δεν θα συμπεριληφθεί το ρεπερτόριο του Μάνου Χατζιδάκι.
Η πραγματικότητα όμως είναι πως η συγκεκριμένη είναι μία μόνον από τις διαφορετικές εκδοχές της αφίσας για την περιοδεία που έχουν τυπωθεί και πως σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας κυκλοφορούν παρεμφερείς στις οποίες, όμως, αναγράφονται τα ονόματα των δύο μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Όπως, για παράδειγμα, αυτή που διαφημίζει τη συναυλία στο Theatre Royal Drury Lane του Λονδίνου, στις 11 Ιανουαρίου που είναι η δεύτερη κατά σειρά του προγράμματος και σε πολλές ακόμη.
Επιπλέον, τόσο στις επίσημες ιστοσελίδες της εταιρείας παραγωγής και του Hellenic Music Ensemble, το κείμενο που συνοδεύει την ανακοίνωση της περιοδείας αναφέρεται ξεκάθαρα σε «συναυλίες μνήμης στους δύο πιο εμβληματικούς συνθέτες της Ελλάδας, τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη».
Όπως φαίνεται, ο Βρετανός παραγωγός της περιοδείας, Michel Boersma, εμμένει, σε αυτό που είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα στο protothema.gr, ότι δηλαδή, ο κληρονόμος του δημιουργού δεν έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει δημόσιες εκτελέσεις δημοσιευμένης μουσικής του σε μη ελληνικά εδάφη» και ότι «όλες οι συναυλίες του Hellenic Music Ensemble θα αδειοδοτούνται σε κάθε επικράτεια μέσω των αρμόδιων Φορέων Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων - Rerformoing Rights Organizations (PRO) οι οποίοι διαχειρίζονται νόμιμα τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης των έργων του Μάνου Χατζιδάκι βάσει διεθνών αμοιβαίων συμφωνιών και τα αντίστοιχα τέλη αδειοδότησης καταβάλλονται δεόντως».
Υπάρχει, ωστόσο, μια ένσταση, που έχει διατυπωθεί από πολλούς καλλιτέχνες εδώ στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος, που αφορά στο ηθικό δικαίωμα των πνευματικών δημιουργών, - εκεί βασίζει και τα νομικά μέτρα του ο Γιώργος Χατζιδάκις - , για το οποίο όμως ισχύουν διαφορετικά νομικά καθεστώτα ανά χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, οι προετοιμασίες για την περιοδεία, που ξεκινά στις 10 Ιανουαρίου, συνεχίζονται κανονικά. Τις προηγούμενες ημέρες, μάλιστα εν όψει την προγραμματισμένης για την Τετάρτη συνέντευξης τύπου, η οποία τελικά ακυρώθηκε λίγες μόλις ώρες πριν την πραγματοποίησή της, ο Michel Boersma βρέθηκε στην Αθήνα και παρακολούθησε τις πρόβες της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη με τον συνθέτη, μαέστρο, καθηγητής στο Berklee College of Music της Βοστόνης και καλλιτεχνικό διευθυντής του Hellenic Music Ensemble, Πάνο Λιαρόπουλο.
