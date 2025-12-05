Παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη: Παραμένουν τα τραγούδια του Χατζιδάκι στο πρόγραμμα παρά τις αντιδράσεις

Η αφίσα που δημοσίευσε χθες η Νατάσσα Μποφίλιου χωρίς τα ονόματα των Χατζιδάκι - Θεοδωράκη

Η αφίσα για τη συναυλία στο Λονδίνο περιλαμβάνει τα ονόματα Χατζιδάκι - Θεοδωράκη

Το ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την περιοδεία στην ιστοσελίδα της εταιρείας παραγωγής που κάνει ξεκάθαρα λόγο για αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και στον Μάνο Χατζιδάκι

Καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει στο ήδη διαμορφωμένο μουσικό πρόγραμμα τηςτου Hellenic Music Ensesmble με βασικούς ερμηνευτές τηκαι τοντο ρεπερτόριο των συναυλιών θα περιλαμβάνει έργα του, παρά τις αντιρρήσεις του γιου και κληρονόμου του πνευματικού έργου του, Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος έχει κάνει αγωγή εναντίον της διοργανώτριας ξένης εταιρείας παραγωγής.Μετά τη χθεσινή,, σχετικά με την περιοδεία, η οποία συνοδευόταν από μια αφίσα στην οποία δεν αναφέρονταν τα ονόματα του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, πολλοί υπέθεσαν πως έγιναν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα και πως, μετά τις αντιδράσεις, δεν θα συμπεριληφθεί το ρεπερτόριο του Μάνου Χατζιδάκι.Η πραγματικότητα όμως είναι πως η συγκεκριμένη είναιτης αφίσας για την περιοδεία που έχουν τυπωθεί και πως σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας κυκλοφορούν παρεμφερείς στις οποίες, όμως, αναγράφονται τα ονόματα των δύο μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Όπως, για παράδειγμα, αυτή που διαφημίζει τη, στις 11 Ιανουαρίου που είναι η δεύτερη κατά σειρά του προγράμματος και σε πολλές ακόμη.Επιπλέον, τόσο στις επίσημες ιστοσελίδες της εταιρείας παραγωγής και του Hellenic Music Ensemble, το κείμενο που συνοδεύει την ανακοίνωση της περιοδείας αναφέρεται ξεκάθαρα σε «συναυλίες μνήμης στους δύο πιο εμβληματικούς συνθέτες της Ελλάδας, τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη».