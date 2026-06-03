Άγγελος Αντωνόπουλος: Ερωτεύτηκε το θέατρο, υπηρέτησε τον κινηματογράφο, τον αγάπησαν από την τηλεόραση

Στον γάμο του με την ΤΝινέττα Αντωνοπούλου και κουμπάρους το ζεύγος Καρέζη – Καζάκου

Στην πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση με την Τζένη Καρέζη στην ταινία «Δεσποινίς διευθυντής»

Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Σ’ αγαπώ»,

Με τον Νίκο Κούρκουλο

Με με την Έλενα Ναθαναήλ στην ταινία «Αναζήτησις»

Σκηνή από την τηλεοπτική σειρά «Άγνωστος Πόλεμος»

Με την η Κάτια Δανδουλάκη στoυς «Πανθαίoυς»

Από εκεί θα ξεκινήσει η σημαντική κινηματογραφική διαδρομή του στη διάρκεια της οποίας συμμετείχε σε περίπου 30 ταινίες των γνωστότερων σκηνοθετών και σεναριογράφων της εποχής μεταξύ των οποίων ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ερρίκος Ανδρέου, ο Γιώργος Τζαβέλλας κ.α.Μπορεί οι πρωταγωνιστικοί του ρόλοι να μην ήταν πολλοί – ξεχώρισαν αυτοί στις ταινίες «Στον δάσκαλό μας με αγάπη» και «Σ΄αγαπώ» - ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ωστόσο, καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους και πλέον δημοφιλείς καρατερίτσες της μεγάλης οθόνης που συνεργάστηκε με όλα σχεδόν τα μεγάλα ονόματα της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Με τηνστις ταινίες «Το Δόλωμα», «Σ’ αγαπώ», «Η δασκάλα με τα ξανθιά μαλλιά», «Σ’ αγαπώ» και «Πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα», με την Τζένη Καρέζη στα «Δεσποινίς διευθυντής», «Κονσέρτο για πολυβόλα» και «Μια γυναίκα στην αντίσταση», με τονστα «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» και «Ορατότης Μηδέν» , «Κοινωνία ώρα μηδέν», «Κατηγορώ τους Ανθρώπους»» με τηνστον «Εγωϊσμό», με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στον «Παπαφλέσσα», με τηνστο τολμηρό για την εποχή του «Αναζήτησις»…Παρότι η κινηματογραφική του διαδρομή υπήρξε μακρά και επιτυχημένη η τηλεόραση ήταν το μέσο που εκτόξευσε τη δημοφιλία του Άγγελου Αντωνόπουλου καθώς τη δεκαετία του ΄70 θα γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς, προβεβλημένους και περιζήτητους ηθοποιούς της εποχής με τον γυναικείο πληθυσμό να ανακαλύπτει στο πρόσωπό του έναν χαμηλών τόνων, ευγενή και εξαιρετικά γοητευτικό πρωταγωνιστή.Αιτία για όλα τα παραπάνω υπήρξε η τηλεοπτική σειρά «», σε σενάριο Νίκου Φώσκολου και σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη, όπου υποδυόταν τον συνταγματάρχη Διαγόρα Βαρτάνη. Η σειρά θα παιχτεί από το 1971 και για τρεις συνεχείς σεζόν και θα καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό που την παρακολουθεί μανιωδώς εκτοξεύοντας τις θεαματικότητες σε ποσοστά της τάξης του %80 ακόμη και του %90!Θα ακολουθήσουν, το 1977, οι επίσης λαοφιλείς «» όπου ο Άγγελος Αντωνόπουλος υποδύεται τον γιατρό Ανδρέα Πανθέο τον οποίο η όμορφη σύζυγός του Μάρμω, που υποδύεται η, θα απατήσει καθώς έχει ερωτευτεί παράφορα τον νεαρό ανιψιό του Κίτσο. Ο παράνομος αυτός έρωτας θα ξεσηκώσει εμφύλιο στο εγχώριο τηλεοπτικό κοινό με τους μισούς να τον υποστηρίζουν και τους άλλους μισούς να τον καταδικάζουν υπερασπιζόμενοι τον αξιοπρεπέστατο και ευγενέστατο απατημένο σύζυγο.Στο πέρασμα των χρόνων συναντήσαμε τον Άγγελο Αντωνόπουλο και σε άλλες τηλεοπτικές σειρές, όπως «Το φως του αυγερινού» του Ερρίκου Ανδρέου με την Κοραλία Καράντη και τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ και η αγαπημένη «» όπου έπαιζε τον «αριστοκράτη», δεύτερο σύζυγο της Άννας Παναγιωτοπούλου Μηνά Καντακουζηνό αλλά και μεταγενέστερα στην «Πρόβα Νυφικού» και στα «Παιδιά της Νιόβης», και τα δύο με τη σκηνοθετική υπογραφή του Κώστα Κουτσομύτη.