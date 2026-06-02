Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου: Έρχεται με συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών και δημοφιλείς θεατρικές παραστάσεις

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα που φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη

Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, που διοργανώνεται για 12η χρονιά, από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του



Η αυλαία θα ανοίξει το Σάββατο 25 Ιουλίου με τη συναυλία «Έτσι είναι η αγάπη» της Αλέκας Κανελλίδου, με τη συμμετοχή της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και της Κατερίνας Πολέμη, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου με τη «Μήδεια» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του Nikita Milivojević.



Η Άνδρος του Λευτέρη Βογιατζή», σε σκηνοθεσία του Ηλία Γιαννακάκη, μια παραγωγή του ίδιου του Φεστιβάλ Άνδρου. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Θέατρο Πορεία, θα πραγματοποιηθεί στην Άνδρο η πρεμιέρα της παράστασης «Ευτυχισμένες μέρες» του Σ. Μπέκετ, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου.



Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το άνοιγμα σε χώρους εκτός του Ανοιχτού Θεάτρου, καθώς στόχος του Φεστιβάλ είναι και η ανάδειξη των τοπόσημων του νησιού. Για πρώτη φορά στο Προαύλιο του Βυζαντινού Ναού Ταξιάρχη Μεσαριάς, θα πραγματοποιηθεί συναυλία κλασικής μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Ιωακείμ Μπαλτσαβιά.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη την Επιδαύρια παραγωγή «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, την παράσταση «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουϊζίδου, καθώς και σημαντικές μουσικές παρουσίες, όπως ο Δημήτρης Μπάσης, η Μαρία Παπαγεωργίου και η Μάρθα Φριντζήλα.







Παρόντες και φέτος οι σημαντικοί πολιτιστικοί φορείς της Άνδρου: η Καΐρειος Βιβλιοθήκη με την έκθεση φωτογραφίας «Ανδρίων Έργα και Ημέρες», που θα φιλοξενηθεί, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ, στην Οικία Μ.Ε. Κυδωνιέως από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Μουσικού Συλλόγου Άνδρου με συναυλία-αφιέρωμα στον Γιώργο Κατσαρό.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Άνδρου και σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης Κλείσιμο

«Δώδεκα καλοκαίρια στην Άνδρο. Δώδεκα χρόνια στο Ανοιχτό Θέατρο της Χώρας, τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών, μουσικών, εικόνων και σιωπών. Ένας τόπος που δεν φιλοξενεί απλώς παραστάσεις και συναυλίες, αλλά στιγμές που μένουν μέσα μας» σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Παντελής Βούλγαρης και προσθέτει: «Το Φεστιβάλ Άνδρου γεννήθηκε από την ανάγκη να υπάρξει ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού στο νησί. Χρόνο με τον χρόνο, χάρη στην αγάπη του κόσμου και τη συμμετοχή των καλλιτεχνών, αυτός ο στόχος έγινε πραγματικότητα. Και συνεχίζει. Σε μια εποχή γρήγορη και συχνά θορυβώδη, το θέατρο, η μουσική και ο κινηματογράφος εξακολουθούν να μας ενώνουν με έναν τρόπο βαθύ και ουσιαστικό. Μας θυμίζουν ότι έχουμε ακόμη ανάγκη να συγκινούμαστε μαζί, να ακούμε, να κοιτάζουμε, να μοιραζόμαστε.»



Πρόγραμμα



Σάββατο 25 Ιουλίου / 21:30

Συναυλία

«Γιατί έτσι είναι η αγάπη»

Αλέκα Κανελλίδου, μαζί της o Γιάννης Γιαννουσάκης

Special Guest Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Συμμετέχει η Κατερίνα Πολέμη



Τετάρτη 29 Ιουλίου – Πέμπτη 30 Ιουλίου – Παρασκευή 31 Ιουλίου / 21:00

Κινηματογράφος

Ντοκιμαντέρ «Η Άνδρος του Λευτέρη Βογιατζή»

Σκηνοθεσία: Ηλίας Γιαννακάκης

στο Σινέ Αυλή



Σάββατο 1 Αυγούστου / 21:00

Θέατρο

«Ευτυχισμένες μέρες» του Σάμουελ Μπέκετ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου



Τρίτη 4 Αυγούστου / 21:00

Συναυλία «Viva Maestro! Γιώργος Κατσαρός – Οι μελωδίες που ένωσαν γενιές» Αφιέρωμα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου

Με τους Σπύρο Κλείσσα και Χριστίνα Ράλλη

Μουσική Διεύθυνση: Δημήτρης Σιδερής



Παρασκευή 7 Αυγούστου / 21:00

Συναυλία

Δημήτρης Μπάσης



Σάββατο 8 Αυγούστου / 20:30

Παιδικό θέατρο

«Ο κύριος Βρομύλος» του Ντέιβιντ Ουάλιαμς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης



Δευτέρα 10 Αυγούστου / 21:00

Συναυλία

«Music Paths» – Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης



Τετάρτη 12 Αυγούστου / 20:30

Παιδική συναυλία

«Αν ακούσεις τα παιδιά»

Λευτέρης Ελευθερίου και Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος



Πέμπτη 13 Αυγούστου / 21:00

Θέατρο

«Sexy Laundry» της Michele Riml

Σκηνοθεσία: Σπύρος Παπαδόπουλος



Τρίτη 18 Αυγούστου / 20:00

Συναυλία

«Από το Μπαρόκ στον 20ό Αιώνα – Μουσική για Έγχορδα από τον Vivaldi στον Respighi»

Μουσική Διεύθυνση: Ιωακείμ Μπαλτσαβιάς

Προαύλιο Βυζαντινού Ναού Ταξιάρχη Μεσαριάς



Πέμπτη 20 Αυγούστου / 21:00

Θέατρο

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη

Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος



Σάββατο 22 Αυγούστου / 21:00

Συναυλία

«Μία σκηνή – Δύο μπάντες – Δύο γυναικείες διαδρομές»

Μαρία Παπαγεωργίου – Μάρθα Φριντζήλα

Δευτέρα 24 Αυγούστου / 21:00



Θέατρο

«Μήδεια» του Ευριπίδη

Σκηνοθεσία: Nikita Milivojević



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



Έκθεση φωτογραφίας

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2026

«Ανδρίων Έργα και Ημέρες»

Διοργάνωση: Καΐρειος Βιβλιοθήκη – Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου

Οικία Μ.Ε. Κυδωνιέως