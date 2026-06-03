Στη Σύρο, η έκθεση “Θεόδωρος Παπαγιάννης: Γνώθι σαυτόν” από 20 Ιουνίου

«Θεόδωρος Παπαγιάννης Ο γλύπτης που δέχθηκε την τέχνη ως κώδικα ζωής «Η καλλιτεχνική του αλήθεια έχει ρίζες στην παράδοση της Ηπείρου και στην αγωνία του να συνδέσει το μέτρο από την κλασική αρχαιότητα με την σύγχρονη εποχή. Μπολιασμένος με τα εφόδια ενός καλοσπουδασμένου γλύπτη, γνώστης της αρχαίας ελληνικής πλαστικής και των αναζητήσεων της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, επιστρέφει στην Ελλάδα από το Παρίσι το 1982, για να ακολουθήσει τον προσωπικό του δρόμο. Πρόκειται για ένα έργο που βασίζεται στο δομικά αναγκαίο, στο αισθητικά επαρκές, στην εκφραστική λιτότητα κα στην καθοριστική της σχέση με το φως….. Το διαρκές και το αιώνιο προκαλούν τον Παπαγιάννη, από τα εφηβικά του χρόνια, στο να αντιλαμβάνεται την ευεργεσία της τέχνης για να πλάσει τα ανθρωποκεντρικά του γλυπτά, που κουβαλούν την αέναη εμπειρία της ανθρώπινης μοίρας, της χαράς και της λύπης. Ατάραχα και ασταμάτητα φιλιώνει με τη φύση, τους ανθρώπους και την ιστορία. Στέκεται ακίνητος αντίκρυ στον εαυτό του, ζητώντας τις δικές του απαντήσεις στο μυστήριο του κόσμου. Ενός , με στέρεες πλαστικές δημιουργίες, εσωτερική πνοή και εξαιρετική τεχνική. Η δουλειά του, συγγενής άλλοτε με την αρχαία και άλλοτε με τη λαϊκή μας τέχνη, έχει την αμεσότητα και την απλότητα των συγκινήσεων. Με τους ανδριάντες, τις προτομές και τις μνημειακές του συνθέσεις έχει επέμβει, σωτήρια και αρμονικά, στον περιβάλλοντα φυσικό χώρο, εμμένοντας στις ρεαλιστικές αποτυπώσεις…. Μνημειακά γλυπτά, που, είτε στέκουν δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων, είτε στη σκιά των βουνών του Ελληνικού, βρήκαν τη θέση τους στο φυσικό περιβάλλον και κατεύνασαν την ανησυχία του για το ανθρώπινο πεπρωμένο. Η βαθιά ανθρωποκεντρική του δουλειά με τις τρυφερές γυναικείες μορφές ξαπλωμένες ή όρθιες, τις μητέρες με τα παιδιά και τα ζευγάρια αποκαλύπτει την κοσμοθεωρία του, μέσα από τον πυκνό πλασμό και τις κλειστές καθαρές φόρμες με τις ρυθμικές σχέσεις των επιπέδων, τα οποία διαπερνά το φως. Ο όγκος, το σχέδιο, η σύνθεση τον απασχολούν έντονα, όπως και η συνύφανση της πλαστικής με την γεωμετρία.»



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Το Ίδρυμα Αντώνιος Ε. Κομνηνός παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Σύρο, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, την έκθεση “”, σε συνεργασία με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης και τον καλλιτέχνη, η οποία θα εγκαινιαστεί το Σάββατο 20 Ιουνίου, στις 20.00, από την υπουργό Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη.Πολύτιμα γλυπτά και αντιπροσωπευτικές εγκαταστάσεις του καταξιωμένου ηπειρώτη γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη θα αποκαλύψουν σημαντικές πτυχές της πολυεπίπεδης δουλειάς του, όπου η ύλη μετατρέπεται σε φορέα μνήμης και νοήματος. Πρόκειται για γνωστά και άγνωστα έργα του, τα οποία ενεργοποιούν έναν ουσιαστικό διάλογο με την ιστορία, τη συλλογική εμπειρία και τα βιώματα, σκιαγραφώντας τη μακρά καλλιτεχνική του διαδρομή από το Ελληνικό Ιωαννίνων έως την Αθήνα και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου δίδαξε ως καθηγητής γλυπτικής επί τέσσερις δεκαετίες έως το 2009.Την έκθεση συνοδεύει πολυσέλιδος κατάλογος, με πρόλογο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος επισημαίνει μεταξύ των άλλων «Πολυσχιδής, πολύτροπη και πολύιδρις είναι η γλυπτική διαδρομή του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Αντλεί από την κληρονομιά μας και συνομιλεί γόνιμα με τον μοντερνισμό, συγκεράζοντας παράδοση και νεωτερικότητα, λαϊκότητα και λογιοσύνη, αναπαράσταση και αφαίρεση. Προσεγγίζει με ισόρροπο σεβασμό το ιστορικό βίωμα και την κοινωνική εμπειρία, την καθημερινή ανάγκη και την ζώσα μνήμη και τα μεταπλάθει σε μορφές που συνδέουν το χοϊκό με το πνευματικό στοιχείο, επιμένοντας να οραματίζεται μια μυθική εμπειρία πτήσης και ανάτασης….. Και είναι αλήθεια. Ωστόσο, οι βαθιές του ρίζες δεν διασώζουν απλώς τη μυθική μνήμη, αλλά διατηρούν, στο έργο του, την αδιαίρετη συνέχεια του χρόνου ως το πιο πρόσφατο παρελθόν. Το παρελθόν ενός τόπου σκληρού και γνήσιου, της γενέτειράς του, της Ηπείρου, και του χωριού του, του Ελληνικού Ιωαννίνων, που το μετέτρεψε σε υπαίθρια γλυπτοθήκη και του δώρισε ένα μοναδικό Μουσείο, στεγάζοντάς το στο εγκαταλειμμένο του σχολείο.»Χαιρετισμούς απευθύνουν οπρόεδρος του ομώνυμου ιδρύματος, οδήμαρχος Σύρου -Ερμούπολης, ημουσειολόγος και υπεύθυνη προγράμματος ιδρύματος "Αντώνη Ε. Κομνηνού" και ο επιμελητής της έκθεσης, θεωρητικός και κριτικός τέχνης, ο οποίος τονίζει μεταξύ των άλλων στο κείμενο του:O Θεόδωρος Παπαγιάννης γεννήθηκε στο Ελληνικό Ιωαννίνων το 1942. Το 2009 δημιούργησε εκεί το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης “Θεόδωρος Παπαγιάννης”. Έχει πραγματοποιήσει 55 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετοχή σε πολυάριθμες ομαδικές. Μνημειακά του γλυπτά βρίσκονται σε μουσεία, δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλλογές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώ έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και διακρίσεις.Διοργάνωση: Ίδρυμα Αντώνιος Ε. ΚομνηνόςΕπιμέλεια έκθεσης: Τάκης ΜαυρωτάςΔιάρκεια έκθεσης: 20 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου 2026Εγκαίνια: Σάββατο 20 Ιουνίου, 20:00Δημοτική Πινακοθήκη Κυκλάδων, Σύρος