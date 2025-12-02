Ο Σταύρος Ξαρχάκος στηρίζει τον Γιώργο Χατζιδάκι: Αγνόησαν προκλητικά τη βούληση του γιου του Μάνου, τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό
Ο Σταύρος Ξαρχάκος στηρίζει τον Γιώργο Χατζιδάκι: Αγνόησαν προκλητικά τη βούληση του γιου του Μάνου, τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό

«Η συζήτηση για τις συναυλίες πρέπει να τελειώνει εδώ - Είναι δικαιώματα που ορίζει ο νόμος, είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν κάποιοι αγωνιστεί» σημειώνει ο διάσημος συνθέτης

Παρέμβαση στη δημόσια συζήτηση γύρω από την προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία-αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Ο διάσημος συνθέτης και μαέστρος τάσσεται στο πλευρό του γιου και κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου, ο οποίος ανακοίνωσε πως δεν έχει δώσει άδεια για τη χρήση του έργου του πατέρα του και κινήθηκε νομικά για να μπλοκάρει τις συναυλίες.

«Θα μπορούσαν να προχωρήσουν διαφορετικά τις συναυλίες τους και όχι να αγνοήσουν προκλητικά τη βούληση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του ενός εκ των δυο δημιουργών» υπογραμμίζει ο Σταύρος Ξαρχάκος, τονίζοντας ότι «η συζήτηση πρέπει να τελειώνει εδώ:  είναι δικαιώματα που ορίζει ο νόμος, είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν κάποιοι αγωνιστεί».

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Δυστυχώς ενίοτε το αυτονόητο δεν είναι δεδομένο .
Θεωρώ πως από τη στιγμή που ζητήθηκε η άδεια από τον Γιώργο Χατζιδάκι και αυτή δε δόθηκε , εκεί θα έπρεπε και να είχε λήξει το θέμα .
Θα μπορούσαν να προχωρήσουν διαφορετικά τις συναυλίες τους και όχι να αγνοήσουν προκλητικά τη βούληση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του ενός εκ των δυο δημιουργών .
Ακριβώς διότι είναι θέμα ηθικής ,’’ηθικό δικαίωμα’’ λέγεται ( αν καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό ), ο κάθε δημιουργός ή ο επιλεγμένος από τον δημιουργό κληρονόμος του , να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείται το εκάστοτε έργο .
Και ουδεμία εξήγηση οφείλει ο διαχειριστής του έργου .
Κανονικά η συζήτηση τελειώνει εδώ , είναι δικαιώματα που ορίζει ο νόμος , είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν κάποιοι αγωνιστεί .
Όλα τα υπόλοιπα όπως π.χ αν είναι κατάλληλοι οι ερμηνευτές , αν είναι οι χώροι ωραίοι και μεγαλειώδεις ή όχι , αν ζούσε ο Μάνος Χατζιδάκις τι θα έκανε , δεν έχουν καμία θέση στο θέμα , είναι απλώς κουτσομπολιό .
Δεν χωράει καμία παραχώρηση σχετικά με ένα δικαίωμα που είναι διεθνής κατάκτηση και αναγνώριση από τον 19ο αιώνα , με βάση τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης .»

