Γιώργος Νταλάρας - Σταμάτης Κραουνάκης: Αυτό είναι το καινούργιο τους τραγούδι - Βίντεο
Ένα δυνατό ζεϊμπέκικο με τίτλο «Παίξε ρε φίλε μπάλα»
Ένα δυνατό ζεϊμπέκικο με τον τίτλο «Παίξε ρε φίλε μπάλα» γέννησε η συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ο γνωστός συνθέτης έγραψε τη μουσική και τους σχεδόν αυτοβιογραφικούς στίχους, ο ερμηνευτής έβαλε τη μοναδική φωνή του και την άρτια τεχνική του και κάπως έτσι έγινε πραγματικότητα το πρώτο κοινό τραγούδι τους που μόλις κυκλοφόρησε, η παρθενική, έστω και καθυστερημένη, δισκογραφική τους συνάντηση.
«Ευχαριστώ Σταμάτη, με όλη τη σημασία της λέξης !Για το τραγούδι σου που στόχευσε την ψυχή μου από την αρχή. Όπως τρέχουνε τα χρόνια και βαδίζω στην τελική ευθεία του ‘’αυτά, δεν έχω άλλα’’, έρχεται το χέρι ενός ανθρώπου που εκτιμούσες απεριόριστα τη δουλειά του και την συμβολή του στο τραγούδι -αλλά δεν τον γνώριζες σαν άνθρωπο- και σου χτυπάει την πλάτη τόσο γενναιόδωρα και τρυφερά. Και σου λέει πως έχεις και χιούμορ!» γράφει ο Γιώργος Νταλάρας.
«Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις που τις περίμενες και ενώ γίνονται για πρώτη φορά, έχεις την αίσθηση ότι υπήρχαν εκεί από πάντα» σημειώνει με νόημα ο Σταμάτης Κραουνάκης και προσθέτει: «Μια ιστορία που ξεκίνησε μέσα από τηλεφωνήματα στην καραντίνα και τώρα γίνεται δική σας».
