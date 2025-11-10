Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Στο Μπουένος Άιρες για συναυλία ο Νταλάρας - Του έδωσαν τη θρυλική φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με το νούμερο 10
Ο γνωστός τραγουδιστής τιμήθηκε με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη της πόλης
Τη θρυλική φανέλα με το νούμερο 10 της Εθνικής Αργεντινής που έχει φορεθεί τόσο από τον Νιτέγκο Μαραντόνα όσο και από τον Λιονέλ Μέσι χάρισε στον Γιώργο Νταλάρα ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες.
Ο γνωστός τραγουδιστής πήρε τη μυθική φανέλα στα χέρια του με το όνομά του τυπωμένο στην πλάτη της σε εκδήλωση στο δημαρχείο της πρωτεύουσας της Αργεντινής, όπου τιμήθηκε με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη της πόλης.
«Σας ευχαριστώ πολύ για την ξεχωριστή τιμή», έγραψε στη σχετική του ανάρτηση ο τραγουδιστής.
Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Νταλάρας βρίσκεται στο Μπουένος Άιρες με αφορμή τη συναυλία που αναμένεται να δώσει στις 12 Νοεμβρίου.
