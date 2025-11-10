Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν: Εβδομάδα Δημοκρατίας με δύο δυνατά έργα
Με αφορμή το Πολυτεχνείο και την επέτειο ψήφισης του Συντάγματος
Σε δύο κορυφαίες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη Δημοκρατία, την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την ψήφιση του Συντάγματος 1975 αφιερώνει την ερχόμενη εβδομάδα το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.
Από τις 16 έως τις 23 Νοεμβρίου, θα φιλοξενούνται στο «Υπόγειο» δύο εμβληματικές παραστάσεις που «συνομιλούν» με την Ιστορία και την έννοια της Δημοκρατίας. Πρόκειται για τη βραβευμένη παράσταση της ομάδας RMS MATAROA «ΤΑΝΚ / Όλη Νύχτα Εδώ» και την πρωτότυπη σκηνική σύνθεση «Το Δράμα της Δημοκρατίας» οι οποίες θα συνοδεύονται από ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό.
«ΤΑΝΚ / Όλη Νύχτα Εδώ» : 16/11
Η παράσταση της ομάδας RMS MATAROA, βασισμένη στο βιβλίο «Όλη Νύχτα Εδώ» (επιμέλεια Ιάσονα Χανδρινού), ανασυνθέτει σχεδόν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, αξιοποιώντας προφορικές μαρτυρίες και αρχειακό υλικό, σε μια προσπάθεια να φωτίσει την ιστορική αλήθεια και να αφυπνίσει τη μνήμη και τη συνείδησή μας γύρω από τα ζητήματα ελευθερίας και δημοκρατίας.
Βραβευμένη με το Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών 2024 της ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ., η παράσταση που σημειώνει συγκινητική επιτυχία όποτε παρουσιάζεται τα τελευταία δύο χρόνια στο Θέατρο Τέχνης, επιστρέφει στο Υπόγειο ως κεντρικός άξονας της «Εβδομάδας Δημοκρατίας». Η σκηνοθεσία είναι του Μάνου Βαβαδάκη ενώ παίζουν οι Κατερίνα Ζησούδη, Ειρήνη Μακρή, Μάνος Βαβαδάκης
Ειδική επετειακή παράσταση : Κυριακή 16 Νοεμβρίου, 12:00
Ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης και η ομάδα των συντελεστών θα μιλήσουν με το κοινό στο τέλος της παράστασης.
17–21 Νοεμβρίου
Θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες πρωινές παραστάσεις για Γυμνάσια & Λύκεια
«Το Δράμα της Δημοκρατίας» : 21-22-23/11
Μια πρωτότυπη σκηνική σύνθεση-δράση που επιθυμεί να συνδέσει τη θεατρική σκηνή με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και ασκούμε τη Δημοκρατία σήμερα. Αρχαία κείμενα (τραγωδία, κωμωδία, ρητορικοί και ιστοριογραφικοί λόγοι) συναντούν σύγχρονες μαρτυρίες και ντοκουμέντα σε μια παράσταση που θυμίζει ότι το θέατρο υπήρξε -και μπορεί να είναι σήμερα-τόπος πολιτικής πράξης: ένα ζωντανό εργαστήριο όπου οι πολίτες αναμετρώνται με τις αξίες, τις αντιφάσεις και τις ευθύνες τους.
Με αφορμή τα 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975, η παράσταση αναστοχάζεται και μας καλεί να συζητήσουμε: πώς προστατεύεται και πόσο απειλείται η Δημοκρατία σήμερα, τι σημαίνει συμμετοχή-δικαιοσύνη- ισονομία, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε και να υπερασπιστούμε στην πράξη την ουσία της Δημοκρατίας.
Το «Δράμα της Δημοκρατίας», πρωτοπαρουσιάστηκε στην αρχή της σεζόν και αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης διαδρομής που ξεκίνησε το Θέατρο Τέχνης, επιθυμώντας να μετατρέπει τη σκηνή -όποτε φυσικά το επιτρέπει η θεματική- σε χώρο διαλόγου και συλλογικού αναστοχασμού. Στόχος είναι η καλλιέργεια μιας συνθήκης ζωντανού διαλόγου, όπου με την συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, το θέατρο θα λειτουργεί ως εργαλείο δημοκρατίας, διαβούλευσης και διασύνδεσης των πολιτών.
Τη σύλληψη-δραματουργία-σκηνοθεσία υπογράφει η Μαριάννα Κάλμπαρη ενώ παίζουν οι ηθοποιοί Ρένια Κρητικού, Μενέλαος Κυπαρίσσης, Δημήτρης Μαγγίνας, Μαριλένα Μόσχου, Άννα Μωρογιάννη, Γιώργος Τζανάκος και Μαριλένα Ντρίκου.
Αφήγηση-συντονισμός συζήτησης με το κοινό: Μαριάννα Κάλμπαρη/Άγγελος Μπούρας-Μαριλένα Μόσχου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»
• Κυριακή 16/11, 12:00
ΤΑΝΚ / Όλη Νύχτα Εδώ - Επετειακή παράσταση + συζήτηση
• Δευτέρα 17/11 – Κυριακή 23/11 (πρωινές ώρες)
ΤΑΝΚ / Όλη Νύχτα Εδώ - Οργανωμένες παραστάσεις για Γυμνάσια και Λύκεια
• Παρασκευή 21/11, 21:00
Το Δράμα της Δημοκρατίας + συζήτηση
• Σάββατο 22/11, 21:00
Το Δράμα της Δημοκρατίας + συζήτηση
• Κυριακή 23/11, 19:00
Το Δράμα της Δημοκρατίας + συζήτηση
Προπώληση εισιtηρίων ΕΔΩ και ΕΔΩ
