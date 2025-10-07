Μαρία Πρωτόπαππα - Γιώργος Καραμίχος: Σκηνοθετούν και πρωταταγωνιστούν σε νέες παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης

«Το τρίτο στεφάνι» είναι ανάμεσα στις παραστάσεις του νέου προγράμματος του Θεάτρου Τέχνης

Δραματουργία-Σκηνοθεσία: Μαριάννα ΚάλμπαρηΠαίζουν(αλφαβητικά) : Κλέων Αντωνίου (μουσική), Ρένια Κρητικού, Μενέλαος Κυπαρίσσης, Δημήτρης Μαγγίνας, Άγγελος Μπούρας, Μαριλένα Μόσχου, Άννα Μωρογιάννη, Γιώργος Τζανάκος, Μαριλένα Ντρίκου.«Ας υποθέσουμε ότι η δημοκρατία είναι μια θεατρική σκηνή, στην οποία όλοι δικαιούμαστε να ανέβουμε. Φτάνει να θέλουμε να παίξουμε…»Μετά την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κολωνού του Δήμου Αθηναίων, παρουσιάζεται στο Υπόγειο η σκηνική σύνθεση που φέρνει σε διάλογο αρχαία κείμενα με τις αγωνίες της σύγχρονης δημοκρατίας. Με ζωντανή μουσική και ενεργή συμμετοχή του κοινού, το θέατρο γίνεται δημόσια «αγορά» ιδεών όπου νόμοι, ηγεσία και συνείδηση δοκιμάζονται.Ερμηνεία: Γιώργος ΚαραμίχοςΣυμπαραγωγή Λυκόφως/Γιώργος Λυκιαρδόπουλος- Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν«Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε άμεσα αυτά που θέλουμε πραγματικά να κάνουμε."Ο Τσέχοφ μέσα από τη δραματουργία του Stephens, γυμνός και άμεσος. Ο σύγχρονος «Βάνιας» που μιλά για τη φθορά του χρόνου, την επιθυμία και τη δεύτερη ευκαιρία, για δεύτερη χρονιά στο Υπόγειο, μετά τη μεγάλη επιτυχία που πραγματοποίησε την περσινή σεζόν.Διασκευή: Στρατής ΠασχάληςΣκηνοθεσία: Στάθης ΛιβαθινόςΠαίζουν (αλφαβητικά): Βασίλης Ανδρέου, Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Πάρης Λεόντιος, Άννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Άρης Τρουπάκης.Συμπαραγωγή Λυκόφως/Γιώργος Λυκιαρδόπουλος -Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν«Αν έλεγα πως είμαι ευχαριστημένη απ' τη ζωή μου, θα 'λεγα ψέματα.»Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή ανεβαίνει ως πολυπρόσωπο σκηνικό έπος από τη σταθερή ομάδα του Στάθη Λιβαθινού, που για πρώτη φορά συνεργάζεται με το Θέατρο Τέχνης.Νίνα και Εκάβη : δυο γυναίκες που επιβιώνουν σε μια κοινωνία ανδρών, σπάζοντας τις νόρμες της εποχής, προοικονομώντας αυτό που έρχεται. Δεκαπέντε ερμηνευτές διασχίζουν μέσα από την ιστορία της Νίνας και της Εκάβης τον 20ό αιώνα, από τους Βαλκανικούς και την Κατοχή έως τα Δεκεμβριανά, καθρεφτίζοντας μια Ελλάδα που αλλάζει στο πέρασμα των χρόνων, μα που παραμένει πάντα ίδια. Το Τρίτο Στεφάνι, αθάνατο αφήγημα, καθρεφτίζει μια Ελλάδα γνώριμη, καλώντας μας να δούμε θαρρετά την αντανάκλαση μας στους ήρωές του.Κείμενο- Σκηνοθεσία: Δανάη ΕπιθυμιάδηΠαίζουν: Δανάη Επιθυμιάδη, Γιάννης ΚαραούληςΣυμπαραγωγή Théâtre de La Colline- Goen Productions- Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν«Έχεις τα μάτια σου πάντα κλειστά. Σκέφτομαι ότι το κάνεις επίτηδες. Αν τα ανοίξεις θα πρέπει μάλλον κάτι να πούμε. Σκέφτομαι πως αν μπορούσα να σε ρίξω στη θάλασσα, θα γινόσουν ψάρι.»Μια βαθιά προσωπική ιστορία μνήμης, πένθους και συμφιλίωσης που έκανε πρεμιέρα με μεγάλη επιτυχία τον Ιανουάριο του 2024 στο Théâtre de la Colline, στο Παρίσι, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Wajdi Mouawad, με τον οποίο η Δανάη Επιθυμιάδη συνεργάστηκε στον «Όρκο της Ευρώπης» (Φεστιβάλ Επιδαύρου 2025).Το κείμενο διακρίθηκε επίσης στον διεθνή θεατρικό διαγωνισμό Mythos 2022, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του απέσπασε το βραβείο «Ίρις» για καλύτερη σπουδαστική μικρού μήκους ταινία την ίδια χρονιά.Έργο εμπνευσμένο από τις "Τρεις αδερφές” του ΤσέχοφΣύλληψη-δραματουργία-σκηνοθεσία : Γιώτα ΑργυροπούλουΠαίζουν: Ωρόρα Μαριόν, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ναταλία ΣουίφτΣυμπαραγωγή ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ( πρεμιέρα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου) - Blindspot theatre group- Θέατρο Τέχνης Καρόλου ΚουνΗ έρευνα για την παράσταση υποστηρίχθηκε από το Onassis AiR - Πρόγραμμα Διεθνούς Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας και Έρευνας του Ιδρύματος Ωνάση«Το όνομα μου είναι Ιρίνα Σεργκέγιεβνα. Tο DNA μου περιέχει 10% νοσταλγία, 30% ανολοκλήρωτο μέλλον, 20% δίψα για χορό και 40% επιθυμία για κάτι που φλέγεται αλλά δεν έχει όνομα ακόμη».Tο έργο του Τσέχοφ θρυμματίζεται και ξανασυναρμολογείται μέσα από τις προσωπικές και συλλογικές ιστορίες των γυναικών που βρίσκονται στη σκηνή.Tρεις ηθοποιοί δημιουργούν διαφορετικές εκδοχές της Ιρίνας, που συγκλίνουν σε ένα κοινό ερώτημα: ποια είναι η «Μόσχα» των γυναικών σήμερα;Σύλληψη- συντονισμός δράσης: Μαριάννα ΚάλμπαρηΜε την υποστήριξη και την αιγίδα του ΥΠΠΟ«Σφάξτε τις με τα γυμνά σας κοφτερά σπαθιά, ώσπου καμιά τουςνα μη μείνει ζωντανή· για να ξεχάσουν μια για πάντα τις χαρές της Αφροδίτης, εκείνα τα κρυφά αγκαλιάσματα, πλαγιάζοντας με τους μνηστήρες.» (Οδύσσεια-μετάφραση Δ. Μαρωνίτη)Πρωτότυπο ανοιχτό εργαστήριο-performance με αφετηρία την Οδύσσεια και την «Penelopiad» της Margaret Atwood. Γυναίκες κάθε ηλικίας, πάνω και κάτω από τη σκηνή, καλλιτέχνιδες και μη, θα συναντηθούν και θα καταθέσουν προσωπικές αφηγήσεις για τα αιώνια γυναικεία πρότυπα και τον διαχρονικό έλεγχο της γυναικείας σεξουαλικότητας. Η διαδικασία θα τροφοδοτήσει το τελικό κείμενο της παράστασης που θα παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο.Με διαφορετικές κάθε μέρα προσκεκλημένες.Δραματουργία: Γιάννος Περλέγκας, Μαρία ΠρωτόπαππαΣκηνοθεσία: Μαρία ΠρωτόπαππαΕρμηνεύουν (αλφαβητικά) : Νώντας Δαμόπουλος, Γιάννος Περλέγκας, Μαρία Πρωτόπαππα κ.α.Συμπαραγωγή: Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν -Kart Productions.«Η αγάπη που βράζει μέσα μας και δεν προσφέρεται μένει στο αίμα και το σαπίζει.»Η Μαρία Πρωτόπαππα επιστρέφει στο Υπόγειο και στον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα με τη «Γέρμα». Τριάντα τρία χρόνια μετά το θρυλικό ανέβασμα του έργου από τον Μίμη Κουγιουμτζή, η συγκλονιστικά επίκαιρη ηρωίδα του Λόρκα, ζωντανεύει ξανά στην ίδια σκηνή, μέσα από τη νέα σκηνοθετική ματιά της Μαρίας Πρωτόπαππα, που με το δικό της τρόπο πραγματεύεται την αγωνιώδη αναζήτηση της μητρότητας, την καταπίεση των κοινωνικών συμβάσεων και το τίμημα της επιθυμίας.Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μίμη Κουγιουμτζή.Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου.Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος - Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν - Πεδίο Τέχνης ΑΜΚΠαίζουν (με αλφαβητική σειρά): Κλέων Γρηγοριάδης, Μαριλένα Μπαρταλούτσι, Βένια Σταματιάδη.«Η τέχνη τα δικαιολογεί, άραγε, όλα;»Η «Μαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας-Le Consentement” αποτελεί προσωπική μαρτυρία της εκδότριας Vanessa Springora σχετικά με τη σχέση που σύναψε ως δεκατετράχρονη ανήλικη με τον πενηνταδυάχρονο συγγραφέα Gabriel Matzneff, σημαίνον πρόσωπο των γαλλικών Γραμμάτων με ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις. Το κείμενο οδήγησε εν τέλει τον Matzneff ενώπιον της γαλλικής Δικαιοσύνης και έδωσε το έναυσμα για σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με το ηλικιακό όριο συναίνεσης σε σεξουαλική επαφή. Μεταφράζεται και παρουσιάζεται για πρώτη φορά για το θέατρο στην Ελλάδα, με βασικό δραματουργικό πυλώνα το ερώτημα: επιτρέπονται, άραγε, όλα στην τέχνη;Σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας.Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου.Συμπαραγωγή Ελληνικό Σχέδιο-Θέατρο Τέχνης Καρόλου ΚουνΠαίζουν (αλφαβητικά) : Μάϊρα Γραβάνη, Βερόνικα Δαβάκη, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Βάσια Λακουμέντα, Ντίνος Ποντικόπουλος, Ιβάν Σβιτάιλο.«Μ’ αρέσει να γελάω με τις αστείες φιγούρες των ξελιγωμένων εραστών· και θέλω να βάλω όλη μου την τέχνη για να συντρίψω εκείνες τις βάρβαρες σκληρές καρδιές που μας εχθρεύονται, εμάς, που είμαστε ό,τι καλύτερο και πιο ωραίο έδωσε στον κόσμο ημητέρα φύση».Η Λοκαντιέρα είναι ένα κλασικό έργο που με χιούμορ, ευφυΐα και ακρίβεια περιγράφει πώς μια γυναίκα διεκδικούσε σε άλλες εποχές χώρο, λόγο και ασφάλεια μέσα σε ένα σύστημα που παραμένει έως σήμερα άνισο. Ο Γιάννης Κακλέας και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου επιστρέφουν στο Θέατρο Τέχνης για να ζωντανέψουν με τον δικό τους τρόπο μια μουσική εκδοχή της κωμωδίας του Γκολντόνι, στήνοντας στη σκηνή ένα ανάλαφρο αλλά και αιχμηρό παιχνίδι εξουσίας και επιθυμίας.Σύνθεση Κειμένου: Παντελής Φλατσούσης και η ομάδαΔραματουργία: Παναγιώτα ΚωνσταντινάκουΣκηνοθεσία: Παντελής Φλατσούσης.Ερμηνεύουν: Saba Hosseini, Λίζα Μικροπούλου, Κατερίνα ΣυναπίδουΣυμπαραγωγή Spectrum ΑΜΚΕ-Theaterhaus Jena -Θέατρο Τέχνης Καρόλου ΚουνΜια σημαντική διεθνής συμπαραγωγή, που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τρεις πολιτιστικούς φορείς από την Ελλάδα και τη Γερμανία, αναδεικνύοντας τον ρόλο του θεάτρου ως τόπου καλλιτεχνικής και κοινωνικής συνάντησης.Η παράσταση αντλεί έμπνευση από το εμβληματικό φιλμ ''La Haine / Το μίσος'' (1995) του Ματιέ Κασοβίτς και διερευνά ζητήματα ανισοτήτων, αστικής περιθωριοποίησης, βίας και κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και αρρενωπότητας στην Ευρώπη και τον κόσμο του σήμερα. Τρεις νέες γυναίκες ηθοποιοί και ένας πολυπολιτισμικός θίασος επιδίδονται σε μια αναζήτηση για την τέχνη και τον κόσμο την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Λεπτό προς λεπτό εκθέτουν την πορεία της έρευνας τους και συνθέτουν ένα σκηνικό ημερολόγιο για ένα ντοκιμαντέρ που δεν έχει ακόμη γυριστεί.Δύο σκηνοθέτες, ο Παντελής Φλατσούσης στην Ελλάδα και ο Daniele Szeredy στην Γερμανία, δημιουργούν τη δική τους εκδοχή με αφορμή το «Μίσος». Η γερμανική παράσταση θα παρουσιαστεί τον Μάιο στη Φρυνίχου.Δραματουργία-Σκηνοθεσία: Μαριάννα ΚάλμπαρηΈνα έργο με αφετηρία την Οδύσσεια και την «Penelopiad» της Margaret Atwood αλλά και το υλικό που θα αντληθεί από προσωπικές αφηγήσεις γυναικών πάνω και κάτω από τη σκηνή για την γυναικεία σεξουαλικότητα και τα γυναικεία πρότυπα όπως μας επιβλήθηκαν από την αρχαιότητα. (Νοέμβριος -Υπόγειο).Με έναν θίασο που απαρτίζεται από γυναίκες ηθοποιούς, νεαρές σπουδάστριες της Δραματικής σχολής και μη επαγγελματίες.Με την υποστήριξη και την αιγίδα του ΥΠΠΟΜετάφραση: Μάριος ΠλωρίτηςΣκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ασπιώτης.Παίζουν : Θόδωρος Γράμψας, Κάτια Δανδουλάκη, ΄Ανια Λεμπεντένκο, Θράσος Σταθόπουλος κ.α.Συμπαραγωγή «Γ.Ι.Δ.Σ.»-Εταιρείας Θεάτρου ΠΡΑΞΗ ΕΠΤΑ-Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.Ένα ταξίδι στο βάθος της ανθρώπινης ψυχής, εκεί όπου συναντιούνται η δημιουργία, η δόξα και η πτώση. Ένα ψυχολογικό δράμα που διερευνά τα όρια της δημιουργίας, την ανάγκη του ανθρώπου να ονειρεύεται και το τίμημα του να ζεις «επικίνδυνα ψηλά». Ο Αρχιμάστορας Σόλνες, αυτό το βαθιά ανθρώπινο κλασικό αριστούργημα, ανεβαίνει στο Υπόγειο σε μια παράσταση που φέρνει ξανά στο Θέατρο Τέχνης την Κάτια Δανδουλάκη, στην πρώτη συνεργασία της με τον Θόδωρο Γράμψα επί σκηνής και τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη στη σκηνοθεσία.Η γερμανική εκδοχή της παράστασης με έμπνευση το «Μίσος» του Κασοβίτς, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Theaterhaus Jena και την SPRECTRUM ΑΜΚΕTheatre concept, stage director: Daniele SzeredyConcept, dramaturgy: Josef BäckerΔιασκευή: Άνδρη ΘεοδότουΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΔεγαΐτηςΠαίζουν: Ουσίκ Χανικιάν, Ναταλία Δήμου, Γιάννης Ζαράγκαλης, Κατερίνα Μεφσούτ, Αθήνα Ανανιάδη, Άγγελος Αγγελακόπουλος, Γιάννης Μιχαηλίδης.Συμπαραγωγή Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Θεατρικές Παραγωγές Γεράσιμος Σκαφίδας«Μια ιστορία που θα σε κάνει να δεις τον κόσμο, όχι απλώς με άλλα μάτια,αλλά με πιο ανοιχτή καρδιά!»Η Άνδρη Θεοδότου και ο Δημήτρης Δεγαΐτης επιστρέφουν στην Παιδική Σκηνή της Φρυνίχου με ένα σύγχρονο έργο που μιλά για καλοσύνη, συγχώρεση, αποδοχή της διαφορετικότητας και δεύτερες ευκαιρίες, με το χαρακτηριστικό χιούμορ του συγγραφέα. Μια παράσταση που μας αποκαλύπτει την αξεπέραστη δύναμη της αλληλεγγύης, της ευγένειας και όλων των μικρών πράξεων που μπορεί να φέρουν τεράστιες αλλαγές στις ζωές όλων μας.Δραματουργία της ομάδας RMS MATAROA πάνω στο βιβλίο Όλη Νύχτα Εδώ (επιμ. Ιάσων Χανδρινός)Σκηνοθεσία: Μάνος ΒαβαδάκηςΠαίζουν: Κατερίνα Ζησούδη, Ειρήνη Μακρή, Κατερίνα Παπανδρέου, Μάνος ΒαβαδάκηςΗ βραβευμένη παράσταση μετά τη συγκινητική απήχηση, επιστρέφει για 3η χρονιά! Θέατρο-μαρτυρία που φωτίζει την ιστορική αλήθεια και αφυπνίζει συνειδήσεις γύρω από την ελευθερία και τη δημοκρατία. Μια γραμμική, σχεδόν «λεπτό προς λεπτό», ανασύσταση των γεγονότων του Πολυτεχνείου μέσα από προφορικές μαρτυρίες και αρχειακό υλικό.Βραβείο Επιτελεστικών Τεχνών 2024 της ΕΛ.Ε.Κ.ΘΕ.Π.ΤΕ.15/3/26ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ (work in progress)Κείμενο: Δημήτρης ΝτάσκαςΣκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου.Παίζουν: Οδυσσέας Πετράκης, Κωσταντίνος Σιώζος, Μαριάνθη ΚοσκινάΣυμπαραγωγή Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Ομάδα Grasshopper«Δεν ξέρω πώς με βλέπουν οι άνθρωποι. Ξέρει κανείς; Ξέρετε εσείς; Όσοι έρχονται να μου μιλήσουν είναι αμήχανοι. Τους αγχώνω. Με βλέπουν και παθαίνουν ένα άγχος. Μετά, κάνουν ότι δε με βλέπουν. Μπορεί όντως να μη με βλέπουν. Καμιά φορά λέω ίσως καλύτερα άμα δε με βλέπουν. Να ‘χω την ησυχία μου.Κάνω λοιπόν κι εγώ ό,τι μπορώ για να μη με βλέπουν. Κι ας είμαι εδώ.»Ανοιχτές πρόβες-συζητήσεις με σχολεία και με το κοινό, πάνω στη δημιουργία ενός νέου έργου που βασίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες εφήβων και ενηλίκων εκτός τυπικού σχολείου: φωνές που παλεύουν με την α-ορατότητα, τη βία και τον αποκλεισμό και αναζητούν τρόπους διαφυγής. Μια παράσταση-κάλεσμα κατανόησης, όπου οι ρωγμές γίνονται διάλογος και η μεταμόρφωση παραμένει ανοιχτή δυνατότητα.