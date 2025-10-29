The Cure: Οι «αρχιερείς» του New Wave με τα μαύρα επιστρέφουν στην Αθήνα - Τα αξέχαστα live τους και το ανεξίτηλο στίγμα τους στη βρετανική μουσική
The Cure: Οι «αρχιερείς» του New Wave με τα μαύρα επιστρέφουν στην Αθήνα - Τα αξέχαστα live τους και το ανεξίτηλο στίγμα τους στη βρετανική μουσική
Ο Ρόμπερτ Σμιθ με την παρέα του έρχονται μέσω του Ejekt Festival για έβδομη φορά στην Ελλάδα τον ερχόμενο Ιούλιο και οι «Κιουράδες» ετοιμάζονται για άλλο ένα sold out
Είναι τέλη Ιουλίου του 1985 και η Αθήνα βράζει όχι μόνο από τη ζέστη, αλλά και από την αναμονή για το πρώτο πολύ μεγάλο συναυλιακό event που διοργανώνεται στην Ελλάδα, το μυθικό πλέον «Rock in Athens». Η ζέστη είναι αφόρητη, αλλά το Καλλιμάρμαρο γεμίζει από νέους και νέες που θέλουν να απολαύσουν ονόματα όπως οι The Clash, οι Depeche Mode και φυσικά οι The Cure.
Στα μέσα της δεκαετίας του ‘80, ο Ρόμπερτ Σμιθ και η παρέα του έχουν αρχίσει να χτίζουν για τα καλά το όνομά τους και θεωρούνται η πιο... καυτή μπάντα του βρετανικού new wave, υιοθετώντας από τότε το «total black» ως dress code.
Στις 27 Ιουλίου, τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, ανεβαίνουν στην τεράστια σκηνή και τα δίνουν όλα στην παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα, με ένα εκρηκτικό σετ. Οι σημερινοί 55ρηδες θυμούνται ακόμη τις εκπληκτικές -έως και ανατριχιαστικές εκτελέσεις- του «Α forest» και του «The Hanging Garden» από το γκρουπ, ενώ τα «Κιουριά» -όπως αποκαλούσαν τους οπαδούς τους, που είχαν υιοθετήσει τα μαύρα ρούχα και πολλοί την κόμη του Σμιθ- «χτυπιούνταν» μπροστά στη σκηνή ή στις κερκίδες.
Σαράντα χρόνια μετά από εκείνο το καυτό απόγευμα του Ιούλη, η αέναη και «σκοτεινή» φιγούρα του Ρόμπερτ Σμιθ επιστρέφει στην Αθήνα μαζί με την μπάντα που λάτρεψε για τα καλά το ελληνικό κοινό. Μια μπάντα που έγραψε τη δική της πολύ σημαντική διαδρομή στη βρετανική μουσική και στο κίνημα του new wave, με τραγούδια που θεωρούνται ύμνοι για εκατομμύρια φανατικούς τους, όπως τα «Friday I’m in love», «Love Cats», «Boys don’t cry», «Lovesong», «Pictures of you» κλπ.
Μέλη ήρθαν και έφυγαν σε μια διαδρομή που μετράει πάνω από μισό αιώνα, αλλά ο αρχιερέας Σμιθ παραμένει αυτός που συνέδεσε όσο κανένας άλλος το όνομά του με τη διαδρομή των Cure. Μια διαδρομή στην παγκόσμια μουσική σκηνή, η οποία είναι διανθισμένη με μελωδίες και στίχους που μιλάνε για ραγισμένες καρδιές στα «σκοτεινά» μουσικά παραμύθια που σκαρώνει αυτός ο τύπος.
Ναι, σαφώς δεν είναι η ίδια μπάντα με εκείνη τη νεανική οργισμένη συμμορία των 80’s που «άλωνε» τη σκηνή με αυτό τον ήχο που έγραψε τη δική του ιστορία στη βρετανική μουσική. Τους λες και... δεινόσαυρους, αλλά μακάρι και άλλοι στην ηλικία τους να έπαιζαν έτσι, ή να χοροπήδαγαν όπως ο Σμιθ στα 66 του χρόνια σε κάποια τραγούδια.
Το sold out -τα εισιτήρια κυκλοφορούν την Παρασκευή- για την πρώτη ημέρα του Ejekt Festival θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο μέσα σε λίγα 24ωρα, για ένα γκρουπ που έχει δώσει έξι συναυλίες στην Ελλάδα, με κορυφαία για πολλούς αυτή του 2005 στη Μαλακάσα και αυτή στην Πλατεία Νερού το 2019, πάλι στα πλαίσια του Eject.
Εκείνη την Πέμπτη, πριν από 20 χρόνια πάντως, το ημερολόγιο έδειχνε 1 Σεπτεμβρίου, η μέρα ήταν εργάσιμη, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τελικά τους χιλιάδες οπαδούς των Cure να συρρεύσουν για να απολαύσουν ένα τρίωρο live, που ξεκίνησε στις 21:30 και τελείωσε στις 00:30 -με τέσσερα, παρακαλώ, encore!
Ο Γιάννης Παλτόγλου του Ejekt που τους έκλεισε για τον ερχόμενο Ιούλιο έκανε προφανώς μια άκρως απαραίτητη κίνηση για τον συναυλιακό χάρτη της νέας χρονιάς, φέρνοντας τον Σμιθ και την παρέα του ξανά στην Αθήνα. Την ίδια στιγμή, παίζει να είμαστε η μοναδική χώρα που υπάρχει ο όρος «Κιουράς» για τους φαν ενός συγκροτήματος, που έχει σφραγίσει ανεξίτηλα με τον ήχο του την ροκ και την ποπ!
Στα μέσα της δεκαετίας του ‘80, ο Ρόμπερτ Σμιθ και η παρέα του έχουν αρχίσει να χτίζουν για τα καλά το όνομά τους και θεωρούνται η πιο... καυτή μπάντα του βρετανικού new wave, υιοθετώντας από τότε το «total black» ως dress code.
Στις 27 Ιουλίου, τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, ανεβαίνουν στην τεράστια σκηνή και τα δίνουν όλα στην παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα, με ένα εκρηκτικό σετ. Οι σημερινοί 55ρηδες θυμούνται ακόμη τις εκπληκτικές -έως και ανατριχιαστικές εκτελέσεις- του «Α forest» και του «The Hanging Garden» από το γκρουπ, ενώ τα «Κιουριά» -όπως αποκαλούσαν τους οπαδούς τους, που είχαν υιοθετήσει τα μαύρα ρούχα και πολλοί την κόμη του Σμιθ- «χτυπιούνταν» μπροστά στη σκηνή ή στις κερκίδες.
Σαράντα χρόνια μετά από εκείνο το καυτό απόγευμα του Ιούλη, η αέναη και «σκοτεινή» φιγούρα του Ρόμπερτ Σμιθ επιστρέφει στην Αθήνα μαζί με την μπάντα που λάτρεψε για τα καλά το ελληνικό κοινό. Μια μπάντα που έγραψε τη δική της πολύ σημαντική διαδρομή στη βρετανική μουσική και στο κίνημα του new wave, με τραγούδια που θεωρούνται ύμνοι για εκατομμύρια φανατικούς τους, όπως τα «Friday I’m in love», «Love Cats», «Boys don’t cry», «Lovesong», «Pictures of you» κλπ.
Μέλη ήρθαν και έφυγαν σε μια διαδρομή που μετράει πάνω από μισό αιώνα, αλλά ο αρχιερέας Σμιθ παραμένει αυτός που συνέδεσε όσο κανένας άλλος το όνομά του με τη διαδρομή των Cure. Μια διαδρομή στην παγκόσμια μουσική σκηνή, η οποία είναι διανθισμένη με μελωδίες και στίχους που μιλάνε για ραγισμένες καρδιές στα «σκοτεινά» μουσικά παραμύθια που σκαρώνει αυτός ο τύπος.
Η επιστροφήΣτις 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ οι The Cure γυρίζουν μέσω του Ejekt Festival για έβδομη φορά στη χώρα μας, 40 χρόνια μετά την παρθενική τους εμφάνιση στην Αθήνα, σε ένα Παναθηναϊκό στάδιο που «έβραζε» από ζέστη και ενθουσιασμό, ταυτόχρονα.
Ναι, σαφώς δεν είναι η ίδια μπάντα με εκείνη τη νεανική οργισμένη συμμορία των 80’s που «άλωνε» τη σκηνή με αυτό τον ήχο που έγραψε τη δική του ιστορία στη βρετανική μουσική. Τους λες και... δεινόσαυρους, αλλά μακάρι και άλλοι στην ηλικία τους να έπαιζαν έτσι, ή να χοροπήδαγαν όπως ο Σμιθ στα 66 του χρόνια σε κάποια τραγούδια.
Το sold out -τα εισιτήρια κυκλοφορούν την Παρασκευή- για την πρώτη ημέρα του Ejekt Festival θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο μέσα σε λίγα 24ωρα, για ένα γκρουπ που έχει δώσει έξι συναυλίες στην Ελλάδα, με κορυφαία για πολλούς αυτή του 2005 στη Μαλακάσα και αυτή στην Πλατεία Νερού το 2019, πάλι στα πλαίσια του Eject.
Εκείνη την Πέμπτη, πριν από 20 χρόνια πάντως, το ημερολόγιο έδειχνε 1 Σεπτεμβρίου, η μέρα ήταν εργάσιμη, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τελικά τους χιλιάδες οπαδούς των Cure να συρρεύσουν για να απολαύσουν ένα τρίωρο live, που ξεκίνησε στις 21:30 και τελείωσε στις 00:30 -με τέσσερα, παρακαλώ, encore!
Ο Γιάννης Παλτόγλου του Ejekt που τους έκλεισε για τον ερχόμενο Ιούλιο έκανε προφανώς μια άκρως απαραίτητη κίνηση για τον συναυλιακό χάρτη της νέας χρονιάς, φέρνοντας τον Σμιθ και την παρέα του ξανά στην Αθήνα. Την ίδια στιγμή, παίζει να είμαστε η μοναδική χώρα που υπάρχει ο όρος «Κιουράς» για τους φαν ενός συγκροτήματος, που έχει σφραγίσει ανεξίτηλα με τον ήχο του την ροκ και την ποπ!
Ειδήσεις σήμερα:
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κτηρίου
Γεωργιάδης στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου είναι η μόνη που έχει υβρίσει τους νεκρούς μηχανοδηγούς των Τεμπών, είναι κακιά γυναίκα
Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κτηρίου
Γεωργιάδης στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου είναι η μόνη που έχει υβρίσει τους νεκρούς μηχανοδηγούς των Τεμπών, είναι κακιά γυναίκα
Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα