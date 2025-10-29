Γεωργιάδης στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου είναι η μόνη που έχει υβρίσει τους νεκρούς μηχανοδηγούς των Τεμπών, είναι κακιά γυναίκα

Ο υπουργός Υγείας, που έλαβε τον λόγο επί προσωπικού για χαρακτηρισμούς που εκτόξευσε εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, επέμεινε στον ισχυρισμό ότι η κα Κωνσταντοπούλου «βγάζει λεφτά» από την ανάληψη δικαστικών υποθέσεων όπως του δυστυχήματος των Τεμπών