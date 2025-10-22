Γλυπτά Παρθενώνα: Προσβλητική για τα έργα η εκδήλωση στο Βρετανικό Μουσείο, είπε ο διευθυντής του μουσείου της Ακρόπολης
Έχει ιδιαίτερη σημασία «ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται τέτοιες εκδηλώσεις» - Το Βρετανικό Μουσείο και οι Βρετανοί να κάνουν αυτό που πρέπει για την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών, είπε ο Νίκος Σταμπολίδης
Για τη δεξίωση που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο και στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, μίλησε στο ΕΡΤnews ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Νίκος Σταμπολίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν τίθεται θέμα αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις στα μουσεία».
Αυτό που επισήμανε, ωστόσο, είναι πως έχει ιδιαίτερη σημασία «ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται τέτοιες εκδηλώσεις. Ο ελληνικός πολιτισμός υπήρξε πάντοτε ένας πολιτισμός του λόγου, του διαλόγου και όχι του δογματισμού».
Σχετικά με τον θόρυβο που προκλήθηκε, «πρέπει να πω ότι τα μουσεία φυσικά και χρειάζονται οικονομικούς πόρους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το θέμα όμως είναι το πώς το πράττουν αυτό».
Ο κ. Σταμπολίδης εξήγησε ότι «στην συγκεκριμένη περίπτωση, όσοι επιθυμούν να γίνουν συνδαιτημόνες των θεών δεν θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να τοποθετούν ένα κακόγουστο ή καλόγουστο - ανάλογα πως το βλέπει κανείς - τραπέζι ακριβώς κάτω από τα πόδια των αετωμάτων ή να τοποθετεί τα ποτήρια του, όπως είδα τουλάχιστον από τις εικόνες. Δεν είναι μόνο προσβλητικό για τα ίδια τα έργα, για το ίδιο το μουσείο, αλλά και για αυτούς που συμμετέχουν».
Στη συνέχεια τόνισε ότι θα έδινε μια συμβουλή στους ανθρώπους της οικονομικής και πνευματικής επιφάνειας, λέγοντας ότι «θα πρέπει να ξοδεύουν τις δυνάμεις τους σε ευγενή θέματα, όπως στην επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα».
«Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επανενωθούν με το σώμα στο οποίο ανήκουν. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει που πρέπει να βλέπει κανείς σήμερα τα πράγματα. Κάθε έργο έχει τη δυναμική του ακριβώς εκεί που γεννήθηκε η δύναμη που εκπέμπει. Ο Παρθενώνας δεν είναι μόνο για τους Έλληνες. Είναι για όλη την ανθρωπότητα», υπογράμμισε στη συνέχεια.
Ο κ. Σταμπολίδης κάλεσε «για ακόμη για μία φορά τόσο το Βρετανικό Μουσείο όσο και τους Βρετανούς, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό είναι υπέρ της επιστροφής και επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, να μπορέσουν να κάνουν αυτήν την ευγενική κίνηση και να επανενώσουμε όλοι μαζί το μνημείο σύμβολο της δημοκρατίας και της αισθητικής».
