Εθνική Λυρική Σκηνή: Ενθουσίασε η πρεμιέρα της όπερας «Τζοκόντα» - Δείτε φωτογραφίες
Οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι αποδόθηκαν μεγάλη επιτυχία από σπουδαίους λυρικούς τραγουδιστές διεθνούς καταξίωσης
Στην κατάμεστη Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού εγκαινιάστηκε, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, η νέα σεζόν 2025/26 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τη μεγαλειώδη «Τζοκόντα» του Πονκιέλλι, σε μια διεθνή συμπαραγωγή με το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.
Το κοινό αποθέωσε τους ερμηνευτές, τόσο κατά τη διάρκεια της παράστασης όσο και στο θριαμβευτικό φινάλε. Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Η «Τζοκόντα» θεωρείται μια από τις κορυφαίες μεγαλόπρεπες όπερες του ρεπερτορίου, όχι μόνο γιατί πραγματεύεται τη δραματική ιστορία ενός μεγάλου ανεκπλήρωτου έρωτα, αλλά και γιατί είναι πλούσια σε μοναδικές μελωδίες, διάσημες άριες και υπέροχα χορωδιακά.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου Όλιβερ Μίερς υπογράφει μια σκηνοθεσία που διεισδύει στις ψυχολογικές λεπτομέρειες του έργου και διερευνά σε βάθος τους χαρακτήρες του. Με τη συνεργασία του σκηνογράφου Φίλιπ Φυρχόφερ, της ενδυματολόγου Άνμαρι Γουντς, της χορογράφου Λούσυ Μπερτζ και της φωτίστριας Φαμπιάνας Πιτσόλι, μεταφέρουν την ιστορία της πλανόδιας τραγουδίστριας Τζοκόντας στους δρόμους της σημερινής –αλλά ταυτόχρονα αιώνιας– Βενετίας, υπογράφοντας μια εντυπωσιακή παραγωγή.
Οι εξαιρετικά απαιτητικοί πρωταγωνιστικοί ρόλοι αποδόθηκαν με τεράστια επιτυχία από σπουδαίους λυρικούς τραγουδιστές διεθνούς καταξίωσης. Η κορυφαία δραματική υψίφωνος Άννα Πιρότσι έδωσε μια συγκλονιστική ερμηνεία στον ρόλο του τίτλου, όπως επίσης και οι δύο μεσόφωνοι του έργου, η Αλίσα Κολόσοβα που ερμήνευσε μοναδικά τη Λάουρα και η σπουδαία Ανίτα Ρατσβελισβίλι που αποθεώθηκε ως Τσέκα. Ο κορυφαίος Έλληνας βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς ήταν ένας σπουδαίος Μπάρναμπα, όπως και ο βαθύφωνος Τάσος Αποστόλου που ερμήνευσε μοναδικά τον Αλβίζε. Ο διεθνώς καταξιωμένος τενόρος Φραντσέσκο Πίο Γκαλάσσο έπλασε έναν δυναμικό όσο και συγκινητικό Έντσο. Μαζί τους οι μονωδοί της ΕΛΣ Γιάννης Καλύβας, Μαξίμ Κλονόφσκι, Ιωάννης Κοντέλλης, Γιάννης Σταματάκης, Χρήστος Λάζος και Μπάμπης Βελισσάριος.
Στον υπέροχο «Χορό των ωρών», το κοινό απόλαυσε τους Α΄ Χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ Ελεάνα Ανδρεούδη και Ντανίλο Ζέκα, τους Κορυφαίους του Μπαλέτου της ΕΛΣ Άννα Φράγκου και Φλωριάν-Μιχάλη Παππά, καθώς και την Αρετή Νότη από το Corps de ballet.
Ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Φαμπρίτσιο Βεντούρα ανέδειξε τις μοναδικές ποιότητες της μουσικής του Πονκιέλλι και έφερε με εντυπωσιακό τρόπο εις πέρας τον άθλο του συντονισμού της Ορχήστρας, της Χορωδίας, της Παιδικής Χορωδίας της ΕΛΣ, καθώς και των σολίστ, σε ένα τόσο απαιτητικό έργο. Ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος προετοίμασε τη Χορωδία και η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου την Παιδική Χορωδία.
