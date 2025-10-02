Ενίσχυση των νοσοκομείων Παίδων από τη Lifeline Hellas και τη βασιλική οικογένεια της Σερβίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ, ΔΡ. ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ποιοι έδωσαν το παρών

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση τηςστην Ελλάδα συνοδευόμενη από τον σύζυγο της ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρο πραγματοποιήθηκε στη μοναδική φιλανθρωπική βραδιά με τίτλο «Captain’s Dinner», που διοργάνωσε ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός της LifelineHellas, στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συνέχιση του έργου στήριξης των κρατικών νοσοκομείων «», το οποίο πραγματοποιεί το LifelineHellas εδώ και τρία χρόνιακαλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή τους.Η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Αικατερίνη συγκινημένη, ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για την μακρόχρονη υποστήριξη τους στο ανθρωπιστικό της έργο και ιδίως την δύσκολη περίοδο που πέρασε.Αναφέρθηκε στη σημασία της προσφοράς και της ομόνοιας που δίνει το μεγαλύτερο νόημα στη ζωή.Επίσης, δήλωσε ότι η αγάπη όλων της έδωσε κουράγιο και την έκανε δυνατή να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία και να βρίσκεται αυτή τη βραδιά κοντά τους.Τέλος, προσκάλεσε τους φίλους του σωματείου να ανταμώσουν ξανά την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο του LifelineHellas.Στην έναρξη της εκδήλωσης,, καλωσόρισε θερμά τον Πρίγκιπα Αλέξανδρο και την Πριγκίπισσα Αικατερίνη εκφράζοντας την μεγάλη χαρά όλων που ήλθαν στην Ελλάδα μετά από τόσο καιρό.Επίσης, αφιέρωσε την ημέρα στην μητέρα της που της ενέπνευσε την προσφορά στο συνάνθρωπο και παρακάλεσε όποιος επιθυμεί αντί στεφάνου να προσφέρει στο σωματείο LifelineHellas / Γραμμή Ζωής ΕλλάςΗ Επίτιμη Αντιπρόεδρος του LifelineHellas, Δρ. Άντζη Μαργαρίτη Andrews μίλησε για τους «Φίλους του LifelineHellas» και την μεγάλη βοήθεια τους στο έργο του οργανισμού.Ο Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Γενικών Νοσοκομείων Παίδων «Π.&Α. Κυριακού» και «Αγία Σοφία», Αναστάσιος Μίχας ευχαρίστησε το LifelineHellas για την μεγάλη του προσφορά στα νοσοκομεία και στα παιδιά.Την φιλανθρωπική βραδιά παρουσίασε η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη. Το κοινό ψυχαγώγησε το γυναικείο κουαρτέτο εγχόρδων Fortissimo και ο διεθνής βαρύτονος Νικόλαος Καραγκιαούρης. Την μουσική συνόδεψαν οι χορευτές Θανάσης Γιαννακόπουλος και Έλια Γαλλαίου.Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία τουμε τη σύζυγό του Δρ. Άντζη Μαργαρίτη Andrews, Επίτιμη Αντιπρόεδρο του LifelineHellas με τον γιο τουςκαι η αδελφή της Πριγκίπισσας Μπέττυ Ρουμελιώτη. Επίσης, παρευρέθηκαν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του LifelineHellas η Δρ. Φώφη Καμποσιώρα, ο Δρ. Ιωάννης Πατινιώτης, ο Γιάννης Σαχίνης, η Ήβη Αζαρία, η Αλεξία Σαβράμη, η Aurette Arkas, η Εριέττα Βορδώνη, ο Μιχάλης Δαλακούρας.Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο τέως Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού Ιωάννης Χρυσουλάκης, η μητέρα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου η Νάντια Λαμπρινιάδη, η Πρέσβυς της Ελλάδος, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι και Ειδική Σύμβουλος Ελληνισμού της Διασποράς, η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών – Πάρκων & Υγείας Ζώων Αττικής Ρίτα Πικρού Μωραϊτάκη,ο Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Γενικών Νοσοκομείων Παίδων «Π.&Α. Κυριακού» και «Αγία Σοφία», Αναστάσιος Μίχας με τη σύζυγο του Ιωάννα, η Κοινή Διοικητής των νοσοκομείων «Παίδων Πεντέλης» και στο «Σιμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» Ζωή Ρακοπούλου με το σύζυγο της Νίκο Καραχάλιο, ο Δρ. Αυξέντιος Καλαγκός με τη σύζυγο του Νάταλι, o Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, ο Νίκος Παπαμανώλης με τη σύζυγο του Μαρία, η Μπέττυ Αρκουδέα, η Νένα Παπαμανωλοπούλου, ο Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Σύγχρονου Πολιτισμού Γιώργος Κακαβάς, ο Δρ. Σπύρος Γεωργαράς, ο Δρ. Γιώργος Παπαβασιλείου, ο Νίκος Μπορνόζης, ο Βασίλης Σαβράμης,η Εβελίνα Μαχά, η Άννα Ανδρεάδη, η Μαρίνα Γιαβρόγλου, η Ασπασία Ράλλη,η Κατερίνα Καΐρη, η Αγγελική Κουζούμη και ο Νίκος Ποιμενίδης, η Τζοβάννα Καμπούρη, η Δρ. Χρύσα Λιάκου, η ΖελιάναΧαρέμη, η Μαρία Αλεξία Μάντζαρη, ο Μάνος Βελάνης και η Δρ. Έλενα Λαζαρίδη Βελάνη, η Όλγα Μπορνόζη, η Αστερία - Ρούλα Μπαγουλή, η Φαίνη Χατζηαθανασιάδου, η Δρ. Βίβιαν Αλεξάκου, ο Θανάσης και η Λία Παπαποστόλου, ο Γιώργος Ντάβλας, η Μαρία Κοντού, η Ελένη Μανωλιά, η Μελίνα Βιγκοπούλου, η Ειρήνη Νοτιά, η Φιλιώ Braun, η Αγνή και ο Γιάννης Μαρμαρίδης ο Δρ. Δημήτρης Αντωνίου, ο Ηλίας και Αγγέλα Ψαρογιώργου, η Ζωή Ψαρρά, η Ρένα Ταμπακάκη, η Μαρία Κιντά, ο Γιάννης Kαζανίδης, ο Νίκος και η Δρ. Λίλα Μερτζάνη, η Σάσα Σταμάτη, η Αικατερίνη Τούτουζα Δεληβελιώτου και πολλοί άλλοι.