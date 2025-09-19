«Βουγονία»: Με τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου ανοίγουν τις πύλες τους οι «Νύχτες Πρεμιέρας»

Με τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Βουγονία» θα ανοίξει τις πύλες του το φετινό 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινία θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Η κινηματογραφική επιστροφή του διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, με πρωταγωνιστές την Έμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της προσφάτως, στο Φεστιβάλ Βενετίας, είναι μια σκοτεινή κωμωδία επιστημονικής φαντασίας και αποτελεί διασκευή της νοτιοκορεατικής ταινίας «Save the Green Planet, του Τζανγκ Τζουν-γουάν.
Η πλοκή του «Bugonia» επικεντρώνεται σε δύο νεαρούς άνδρες, ένθερμους υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας, οι οποίοι απαγάγουν μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι πρόκειται για εξωγήινη που έχει έρθει στη Γη με σκοπό την καταστροφή της. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Succession.
Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μεγάλο χορηγό τη Nova, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και τις 12 Οκτωβρίου.
Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι οι Δαναός Ι, Cinobo Οπερα Ι, Αστορ, Άστυ, Τριανόν, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» και Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.