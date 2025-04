Απρίλιος με νέες σειρές και ταινίες και δεν θα ξεκολλήσουμε από τη μικρή οθόνη

Sponsored ContentΕίναι Άνοιξη, η διάθεσή μας ανεβαίνει, και ανυπομονούμε για ακόμη περισσότερες ευκαιρίες ψυχαγωγίας. Και τις έχουμε αφού ο Απρίλιος φέρνει στο Vodafone TV δυνατές πρεμιέρες που θα μας κρατήσουν κολλημένους στη μικρή οθόνη. Από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του “The Last of Us” μέχρι τη συναρπαστική ιστορία του “Star Wars: Andor” και τη μαύρη κωμωδία “The Righteous Gemstones”, οι επιλογές είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Είτε ψάχνουμε για περιπέτεια, για δράμα, γέλιο ή μουσική έμπνευση, το Vodafone TV μας φέρνει τις πιο hot προτάσεις του μήνα!Η συνέχεια της επιτυχημένης σειράς του HBO βασίζεται στο βιντεοπαιχνίδι The Last of Us Part II και δίνει συνέχεια στην ιστορία των χαρακτήρων με ακόμα πιο έντονο συναισθηματικό βάθος και θεαματική δράση.Η νέα σεζόν ακολουθεί την Ellie (Bella Ramsey) και τον Joel (Pedro Pascal ) σε έναν σκληρότερο, πιο απρόβλεπτο κόσμο, εξερευνώντας θέματα όπως η εκδίκηση, η απώλεια και οι ηθικές γκρίζες ζώνες της ανθρωπότητας. Μετά τη συγκλονιστική επιτυχία της πρώτης σεζόν, οι fans περιμένουν με ανυπομονησία τη συνέχεια με νέους ήρωες, όπως η Abby την οποία υποδύεται η Kaitlyn Dever, αλλά και περιπέτειες, αγωνία στο ζενίθ και πολλές προκλήσεις.Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 14/04 από τη ΜΑΧ αποκλειστικά στο Vodafone TV.Πρόκειται για το συναρπαστικό παρελθόν του δημοφιλούς χαρακτήρα Cassian Andor από την ταινία “Rogue One: A Star Wars Story”. Η ιστορία εξελίσσεται πριν από τα γεγονότα του Rogue One και ακολουθεί τον νεαρό Andor, την ώρα που μπαίνει στον κόσμο της επαναστατικής δράσης κατά της Αυτοκρατορίας. Μέσα από περιπέτειες και συνεχή δράση, η σειρά εξερευνά τις θυσίες, τις αποφάσεις και τους αγώνες που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του ήρωα. Ένα απολαυστικό ταξίδι σε έναν κόσμο γεμάτο πολιτικές ίντριγκες και προσωπικές μάχες, την ώρα που η Αντίσταση πρέπει να ορθώσει ξανά το ανάστημά της! Έρχεται στις 23 Απριλίου στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.Η μαύρη κωμωδία “The Righteous Gemstones” της Max εστιάζει σε μια πλούσια οικογένεια ευαγγελιστών, οι οποίοι διαχειρίζονται μια τεράστια εκκλησιαστική περιουσία. Η σειρά ακολουθεί τους τρεις αδελφούς της οικογένειας, οι οποίοι πασχίζουν να διατηρήσουν την αψεγάδιαστη εικόνα τους, τη στιγμή που σκάνδαλα και ίντριγκες απειλούν να τη διαλύσουν. Ο τηλε-ευαγγελιστής Δρ. Eli Gemstone επιστρέφει στις οθόνες μας στον τέταρτο πιο ανατρεπτικό κύκλο και μαζί του έρχεται όλη η Αγία Οικογένεια φέρνοντας στην επιφάνεια την υποκρισία και τις αντιφάσεις του θρησκευτικού και οικονομικού κόσμου.Ετοιμαζόμαστε για ένα κήρυγμα χωρίς όρια, αποκλειστικά στο VODAFONE TV!Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Max, Disney+, Viaplay.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή. Επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση αποκτούμε το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκουμε εύκολα και απλά αυτό που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.