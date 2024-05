Piano City Athens: Δωρεάν για το κοινό της Αθήνας 100 κονσέρτα πιάνου από 16 έως 20 Μαϊου

Η έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Γερμανού πρέσβη, Αντρέας Κιντλ, στο Χαλάνδρι. Ο κ.Κιντλ, ελληνομαθής και λάτρης της χώρας μας, μίλησε στο protothema.gr σχετικά: «Απόψε, φιλοξενήσαμε την εναρκτήρια συναυλία του φεστιβάλ ‘Piano City Athens’ στην κατοικία μας, στο Χαλάνδρι. Ήταν μία φανταστική εμπειρία! Η μουσική σου έκοβε πραγματικά την ανάσα! Η ατμόσφαιρα υπέροχη και παρακολουθούσαν όλοι με προσοχή. Μας συνεπήρε όλους και το απολαύσαμε ιδιαίτερα!». Όσο για το αν αρέσει στον ίδιο η ελληνική μουσική, ο Γερμανός πρέσβης δήλωσε: «Δεν έχω ξεκινήσει ακόμη να ακούω ελληνική μουσική, όμως ύστερα από το αποψινό κονσέρτο, μου άρεσε πολύ η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Όπως και του Κωνσταντινίδη, η διασκευασμένη μουσική των παραδοσιακών χορών από τα ελληνικά νησιά - υπήρχε αρμονία με τη γερμανική μουσική».Για την πρόκληση του να φέρει κοντά τις δύο χώρες - Γερμανία και Ελλάδα – κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος του χθεσινού ρεσιτάλ, μίλησε στο protothema.gr ο σολίστ κ.Μάνος Κιτσικόπουλος: «Επιθυμία μου ήταν να φέρω σε ‘διάλογο’ με την ελληνική μουσική το έργο του Μπετόβεν, τη σονάτα 111. Είναι το τελευταίο έργο για πιάνο του σπουδαίου γερμανού συνθέτη, ένα είδος ‘διαθήκης’ του, το οποίο σχετίζεται με ολόκληρο τον κύκλο της ζωής. Για να συγκεράσω τους δύο κόσμους, τα ελληνικά κομμάτια, που επέλεξα να παίξω πρώτα ήταν σαν μουσικές ‘μινιατούρες’ – 8 παραδοσιακοί χοροί από τα ελληνικά νησιά του Γιάννη Κωνσταντινίδη αλλά και τη Συννεφιασμένη Κυριακή του Χατζηδάκη - που οδήγησαν τελικά στη σονάτα του γερμανού συνθέτη.Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ετερόκλητα είδη μουσικής παρουσιάζονται σε μέρη που δεν περιμένει κανείς ότι θα λάβει χώρα μία συναυλία - «Από τον Εθνικό Κήπο έως το φράγμα του Μαραθώνα, από το Πεδίον του Άρεως ως το Golden Hall. Aπό το Μότσαρτ ή τον Μπαχ έως hip hop και laser show. Η μουσική δεν είναι ‘μία’, όπως λένε πολλοί – τα είδη είναι πολλά, διαφορετικά και το καθένα έχει τη δική του, διαφορετική αξία.Και δεν είναι όλα για όλες τις στιγμές», αρχίζει να λέει ο καλλιτεχνικός σύμβουλος του φεστιβάλ, διευθυντής ορχήστρας κ.Τάσος Συμεωνίδης. Όπως επισημαίνει δε ο ίδιος χαριτολογώντας, «η φιλοσοφία του φεστιβάλ ‘Piano City Athens’ παραπέμπει στο γνωστό ‘όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ’», για να προσθέσει: «Πλησιάζουμε εμείς τον κόσμο, το πιάνο λειτουργεί σαν αφορμή για να γίνει ένα άνοιγμα προς την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής. Δεν είναι ‘ελιτίστικο’ είδος η κλασική μουσική, απευθύνεται σε όλους. Ωστόσο, όσοι δεν την έχουν γνωρίσει, τη ‘φοβούνται’. Κι επειδή ο κίνδυνος είναι, ακόμη και για τις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, ότι στο τέλος θα μείνουν μόνο οι καρέκλες αν περιμένουμε να έρθει από μόνος του ο κόσμος, οφείλουμε να τον πλησιάσουμε εμείς, να του δείξουμε τι είναι η μουσική’. Άλλωστε, είναι μέρος της παιδείας, που πρέπει να έχει κανείς για να είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος».Σχετικά με την έξαρση της βίας, που υπάρχει μεταξύ των νέων σήμερα, η έκθεσή τους σε προσλαμβάνουσες, όπως εκείνες της κλασικής μουσικής, θα μπορούσε να λειτουργήσει ‘θεραπευτικά’. Σύμφωνα με τον κ.Συμεωνίδη, «μέσα από τη μουσική προλαμβάνουμε τη βία. Κι αυτό, επειδή ακούγοντας, ωριμάζεις πνευματικά και ψυχικά, απαλύνονται όλες οι γωνίες που υπάρχουν μέσα σου, ειδικά των νέων. Η μουσική λειτουργεί σαν να αφαιρείς τη βαλβίδα από τη χύτρα ταχύτητας - ο Μπετόβεν, για παράδειγμα, έχει περισσότερη ενέργεια από ένα μπιτάτο κομμάτι της ραπ, το οποίο έχει μία ‘τεχνητή’ ένταση – ένα αναμενόμενο και επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Φυσικά, όπως λειτουργεί η μουσική, λειτουργεί για τους νέους και ο αθλητισμός».«Επιπλέον, η μουσική σε μία συναυλία μαθαίνει τους νέους να ακούν. Κι όταν μαθαίνεις να ακούς, μπορείς να ‘ακούς’ και τον άλλο, να καταλάβεις τι σου λέει», παίρνει το λόγο ο πιανίστας, κ.Μάνος Κιτσικόπουλος, ο οποίος προσθέτει: «Σε ό,τι αφορά τη βία, έχω παρατηρήσει κάτι, που συμβαίνει κυρίως στα μουσικά σχολεία: μέσω της μουσικής, τα παιδιά δεν γκετοποιούνται ενώ ασχολούνται όλα μαζί με κάτι, ανήκουν σε μία ομάδα, εκφράζονται συλλογικά».Πέμπτη 16 Μαϊου17.00-19.30 | Συνύπαρξη Αρμονίας και Χάους σε δύο πιάναΡεσιτάλ πιάνου μαθητών και καθηγητών του Ωδείου ΑΛΦΑΠλατεία ΑμερικήςΠαρασκευή 17 Μαϊου11.00-14.00 | Αντώνης Παλαμάρης | City VibesΡεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν11.00 | Εύη Τσάγκλα - ΜανωλαράκηΡεσιτάλ πιάνουΠ.Ε.Γ.Κ.Α.Π, Χαλάνδρι11.00-22.00 | Piano City Athens @ DereeΚονσέρτα πιάνου από καθηγητές, απόφοιτους, μαθητές. All dayDeree College | 7th level Auditorium, Deree Music Studios (Pierce side)12.00-14.00 | Let’s Waltz with Piano | πιάνο: Ηλίας Καλούδης, χορογραφία: Άννα ΑθανασιάδηShow πιάνο-χορόςΔύο shows των 30 λεπτών | 12.00, 13.00Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Επίπεδο Αναχωρήσεων - Είσοδος 3, Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης16.00-18.00 | Εκπαιδευτική δράση “Περιπέτεια στα πλήκτρα! Από την Ύδραυλη στο Πιάνο!”1ο γκρουπ: 16.00-17.00 | 2o γκρουπ: 17.00-18.00Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, ΚολωνάκιΑπαιτείται κράτηση στο info@kotsanas.com - 211 4110044, 6907 29200219.00-20.00 | Στάθης Άννινος | Πιανιστικά πορτρέταΡεσιτάλ πιάνου με ποικίλο πρόγραμμαΜουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πλάκα19.00-20.00 | Βικτωρία Κιαζίμη | Sunset ConcertΡεσιτάλ ΠιάνουΛόφος Λυκαβηττού, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου20.00 | HOUSE CONCERT | Κωνσταντίνος ΚορκόδειλοςΔημαρχείο ΚηφισιάςΑπαραίτηση κράτηση θέσης στο 210 729893021.00-22.00 | Θανάσης Παρμενίδης | Night concertΡεσιτάλ πιάνου με αγαπημένα έργα Ελλήνων και ξένων συνθετώνΜουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πλάκα21.00 - 22.00 | HOUSE CONCERT | Πώς συνδέονται οι Radiohead με τον F. Chopin ή ο Leonard Cohen με τον Erik Satie?Oν Off Studio, ΑθήναΑπαραίτηση κράτηση θέσης στο 210 729893021.00-22.00 | Martin Listabarth | Jazz ConcertΡεσιτάλ ΠιάνουΛόφος Λυκαβηττού, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου21.30-22.30 | Victor | “COSMOS” Laser Show & pianoΜουσικές συνθέσεις από τον καλλιτέχνη Victor με laser showThe Ellinikon Experience Park, ΕλληνικόΠαγκόσμια πρώτηΣάββατο 18 Μαϊου11.00-13.30 | Martin Listabarth | Jazz πρόγραμμαΡεσιτάλ των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00 –Εθνικός Κήπος11.00-14.00 | Ντένια Λεβέντη, Φώτης Μαντζαρίδης | Τhe magic of musicalsShow των 30 λεπτών | 11.00, 12.00, 13.00Golden Hall17.00-20.00 | Αmiran Zenaihsvilli | Κλασικό πρόγραμμαΡεσιτάλ των 30 λεπτών | 17.00, 18.00, 19.00Εθνικός Κήπος17.00-20.00 | Ντένια Λεβέντη, Φώτης Μαντζαρίδης | Τhe magic of musicalsShow των 30 λεπτών | 17.00, 18.00, 19.00Golden Hall17.45-20.15 | Piano & HIP HOP | Ομάδα χορού #DOSrs, Πιάνο: Ηλίας Καλούδης Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη και Ελένη ΚυριακίδηShow των 30 λεπτών | 17.45, 18.45, 19.45The Ellinikon Experience Park, Ελληνικό17.00 - 21.00 | Το Αθηναϊκό Ωδείο ανοίγει τις πόρτες του στο Piano City Athens17:00 Symphony of Six Hands. Piano Ensemble Concert18:00 Ρεσιτάλ πιάνου με τη Νεφέλη Θεοφανοπούλου19:00 Ρεσιτάλ πιάνου με τον Αλέξανδρο Κιντή20:00 Ο Γιώργος Κατσάνος σε ένα ταξίδι εξερεύνησης του ΉχουΑθηναϊκό Ωδείο, Νέα Σμύρνη18.00-19.00 | HOUSE CONCERT | Δάφνη ΠαρλιάρουΕθνικό Ωδείο ΧαλανδρίουΑπαραίτηση η κράτηση θέσης στο 210 729893019.00-20.00 | Πολλά υποσχόμενοι μικροί και νέοι πιανίστεςΣυναυλία σπουδαστών της τάξης της Μαρίας Παπαδάτου “Μαγικά Χεράκια” Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, Νέο Ψυχικό19:30-21:00 | Ρεσιτάλ Ελίζας ΖερβάκηΑπολλώνιο Ωδείο, ΑθήναΑπαραίτητη η κράτηση θέσης στο 210 729893019.30-20.30 | HOUSE CONCERT | Σοφία ΠαπαδοπούλουΕθνικό Ωδείο ΧαλανδρίουΑπαραίτηση η κράτηση θέσης στο 210 729893019.30-21:00 | Μεγαλώνοντας με το πιάνοΚαλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους μαθητές του ΩδείουΩδείο #Ρυθμοί, Βριλήσσια20.00 | HOUSE CONCERT | Musica Poetica | Μαρία ΡέκκαΒασιλέως Ηρακλείου 22, ΑθήναΑπαραίτηση η κράτηση θέσης στο 210 729893020.30-21.30 | Σταύρος Λάντσιας | Μόνοι ΜαζίΡεσιτάλ πιάνουΜορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, ΑθήναΑπαραίτηση η κράτηση θέσης στο 210 729893020.30 | HOUSE CONCERT | Λήδα ΨαράκηΚυμοθόης 30, ΥμηττόςΑπαραίτητη η κράτηση θέσης στο 210 729893021.00-22.00 | Victor | “COSMOS” Laser Show & pianoΜουσικές συνθέσεις από τον καλλιτέχνη Victor με laser showΠεδίο του Άρεως, συντριβάνι Πλατείας ΟικονομίδηΚυριακή 19 Μαϊου10.00-18.00 | Ακούγοντας τα ΧρώματαΗ τέχνη “ντύνει” τη μουσικήΊδρυμα Β&Ε Γουλανδρή (Αμφιθέατρο), Παγκράτι11.00-13.30 | Η κρατική Ορχήστρα Αθηνών κάτω από την ΑκρόποληΠιάνο με σύνολο εγχόρδωνΚονσέρτα των 40 λεπτών | 11.00, 12.15Διονυσίου Αρεοπαγίτου (άγαλμα Μαρία Κάλλας), Ακρόπολη11.00 - 14:30 | Οι σπουδαστές του Αθηναϊκού Ωδείου στο Piano City Athens11:00 Μικροί πιανίστες εν δράσει - Μέρος 1ο12:15 Μικροί πιανίστες εν δράσει - Μέρος 2ο13:30 Ρεσιτάλ πιάνου με τη Βασιλεία ΣπαϊδιώτηΑθηναϊκό Ωδείο, Νέα Σμύρνη12.30-18.00 | Εκπαιδευτική δράση “Περιπέτεια στα πλήκτρα! Από την Ύδραυλη στο Πιάνο!”1ο γκρουπ: 12.30-13.30 | 2o γκρουπ: 14.00-15.00 | 3ο γκρουπ: 15.30-16.30 | 4ο γκρουπ: 17.00-18.00Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, ΚολωνάκιΑπαιτείται κράτηση στο info@kotsanas.com - 211 4110044, 6907 29200214:00 - 15:00 | Συναυλία της τάξης πιάνου της Μαρίας ΜιχαλοπούλουΩδείο Καλλιτεχνήματα, Κερατσίνι17.00-18.00 | Νεφέλη Μούσουρα | Romantic concertΡεσιτάλ πιάνουΦράγμα ΜαραθώναΑπαραίτηση η κράτηση θέσης στο 210 729893017.00-20.00 | Γιάννης Μπελώνης | Αφιέρωμα στον Μίκη ΘεοδωράκηΡεσιτάλ των 30 λεπτών | 17.00, 18.00, 19.00Διονυσίου Αρεοπαγίτου (άγαλμα Μαρία Κάλλας), Ακρόπολη17.00-21.00 | Παράλληλα κοντσέρταΚαλλιτεχνικό πρόγραμμα από μαθητές και καθηγητές του ΩδείουΩδείο Αθηνά, Γαλάτσι17.45-20.15 | Piano & HIP HOP | Ομάδα χορού #DOSrs, Πιάνο: Ηλίας ΚαλούδηςΧορογραφία: Άννα Αθανασιάδη και Ελένη ΚυριακίδηShow των 30 λεπτών | 17.45, 18.45, 19.45Τhe Ellinikon Experience Park, Ελληνικ18:30-20:00 | Οι μαθητές του Απολλώνιου Ωδείου στο Piano City AthensΚαλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους μαθητές του ΩδείουΑπολλώνιο Ωδείο, Αθήνα18.30 | “Πιάνο. Φωνή. Δύο πρωταγωνιστές. Ένα έργο”Πιάνο: Μιχάλης ΠαπαγεωργίουΦωνές: Βαρβαρέσος Νίκος, Κυριακοπούλου Μαριλένα, Παντζάρη Καίτη, Ρουμάνη Μαρία, Ταρνανάς Μαρίνος, Χατζηφωτίου Ζαφειρώ, Χουζουράκη Αγάπη.Αθηναϊκό Ωδείο, Νέα Σμύρνη19.00-20.00 | Κωνσταντίνος Δεστούνης | κλασσικό πρόγραμμαΡεσιτάλ πιάνουNJV Athens Plaza, Σύνταγμα (στο foyer του ξενοδοχείου)Απαραίτηση η κράτηση θέσης στο 210 729893019.00-20.00 | Μάρκος Κώτσιας | Το Piano City πάει σινεμά!Αγαπημένα soundtrack από τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφοΛαύριο19.00 - 21.30 | Θέμα - Αντίθεμα - ΠαραλλαγήΚαλλιτεχνικό πρόγραμμα από μαθητές και καθηγητές του ΩδείουΩδείο Άλφα, Αθήνα20.00-21.15 | Το Ωδείο Πόλις υποδέχεται το Piano City Athens20:00-20:30 “Πιανιστικά Σταυροδρόμια”, συναυλία σπουδαστών του Ωδείου 20:30-21:15 “300 παρά δύο χρόνια μουσικής”, Ρεσιτάλ Πιάνου με τον Δημήτρη Κρεατσούλα Ωδείο Πόλις, ΗλιούποληΠληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο pianocityathens.gr Στα Special Events χρειάζεται αγορά εισιτηρίου. Προπώληση ticketservices.gr Κυριακή 19 Μαΐου 2024, στις 12.00 - Πολυχώρος ΠΛΥΦΑΟ παραδοσιακός καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Μακρής σε μια νέα κωμωδία γεμάτη ξεκαρδιστικές ατάκες και υπέροχες μελωδίες, παιγμένες ζωντανά στο πιάνο από τον Σταύρο Ξιούρα.Η Βεζυροπούλα αναζητά πιανίστα για να διοργανώσει ένα μεγαλοπρεπές κοντσέρτο. Θα καταφέρει ο Καραγκιόζης να παίξει πιάνο και να πάρει την δουλειά ή θα τα κάνει θάλασσα;Κυριακή 19 Μαΐου 2024, στις 18.00 - Πολυχώρος ΠΛΥΦΑΟ πολυβραβευμένος πιανίστας και συνθέτης Θοδωρής Οικονόμου και η σπουδαία χορεύτρια και χορογράφος του Bob Wilson Μαριάννα Καβαλλιεράτου, θα μας παρασύρουν μέσα από μια πρωτότυπη συνεργασία σε μια διαδραστική παράσταση μεγάλης διάρκειας, όπου ο θεατής είναι ελεύθερος να υπάρχει και να κινείται στον χώρο όπως αυτός θέλει και αισθάνεται και για όσο χρόνο θέλει, καθώς έτσι γίνεται μέρος της ιδιαίτερης δράσης. Η μουσική γράφεται εκείνη την στιγμή, το ίδιο και η χορογραφία.Κυριακή 19 Μαΐου 2024, στις 21.30 - Αυλή Πολυχώρου ΠΛΥΦΑΈνα πληθωρικό μουσικό ταξίδι χωρίς όρια, με δύο πιάνα, ντραμς και κοντραμπάσο, κάτω από την ανοιξιάτικη αττική σελήνη. Δύο ξεχωριστές πιανιστικές προσωπικότητες, ο Χρίστος Παπαγεωργίου και ο Αναστάσιος Πάππας, ο Τάκης Καπόγιαννης στο κοντραμπάσο και ο Σεραφείμ Μπέλλος στα ντραμς, σε ένα crossover πρόγραμμα που συνδυάζει το κλασικό ύφος με τον αυτοσχεδιασμό και άλλα δημοφιλή μουσικά είδη, όπως Jazz, Funk, Fusion.Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, στις 20.30 - Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (κεντρική αίθουσα)Το PIANO CITY ATHENS θα κλείσει το μουσικό του ταξίδι με ένα ορόσημο του κινήματος του μινιμαλισμού, σε μια ιδιαίτερη μουσική performance από πέντε καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς. Οι πιανίστες Τίτος Γουβέλης και Θοδωρής Οικονόμου, ο ακορντεονίστας Κωνσταντίνος Ράπτης, η αρπίστρια Μαρία-Χριστίνα Harper και ο κλασικός κρουστός Ανδρέας Φαρμάκης, μας προσκαλούν σε ένα ιδιόμορφο ηχητικό ταξίδι με βάση την εμβληματική μινιμαλιστική παρτιτούρα του Ολλανδού συνθέτη Simeon Τen Holt, Canto Ostinato.Την διοργάνωση του Piano City Athens και τα αποκλειστικά δικαιώματα του διεθνούς Label Piano City® έχει για την Ελλάδα η εταιρεία Robin 4 Arts, υπό την διεύθυνση της Μαρίας Παπαλάμπρου.Καλλιτεχνική διεύθυνση: Κρατική Ορχήστρα ΑθηνώνΚαλλιτεχνικός σύμβουλος: Τάσος ΣυμεωνίδηςΤο φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη των: Δήμος Αθηναίων, This is Athens City Festival, Μουσικός Οίκος Σπύρος Νάκας, Lamda Development, The Ellinikon Experience Park, Golden Hall, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΥΔΑΠ, Δήμος Λαυρίου, Μ.Ι.Ε.Τ, Ερρίκος Ντυνάν, Πρεσβεία Γερμανίας, Athens Plaza, Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, Deree-The American College of Greece, Πρεσβεία Αυστρίας.