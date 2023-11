Εθνική Λυρική Σκηνή: Παρουσιάζει το βραβευμένο μιούζικαλ «Into the Woods»

Κλείσιμο

Ένα από τα πιο περίτεχναόλων των εποχών, το βραβευμένο «» του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του σπουδαίου συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν επιστρέφει, από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου 2024. στην Εναλλακτική Σκηνή τηςστο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην εγκεκριμένη εκδοχή για πιάνο και κρουστά.To «Into the Woods» αποτελεί ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης γεμάτο συναρπαστικές μελωδίες, συνεχείς ανατροπές, αφοπλιστικό χιούμορ και υποβλητική ατμόσφαιρα. Η Κοκκινοσκουφίτσα, η Σταχτοπούτα, ο Τζακ και η φασολιά του, η Ραπουνζέλ χάνονται βαθιά στα μονοπάτια του δάσους και μπλέκονται σε μια σπονδυλωτή́ ιστορία που ανατρέπει τις γνωστές διαδρομές τους και εξελίσσεται με έναν εντελώς απρόβλεπτο και συναρπαστικό τρόπο, ακριβώς όπως και η ζωή́.Τη μουσική διεύθυνση και μουσική διδασκαλία έχει αναλάβει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης, τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση υπογράφει ο Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος, ένας από τους πιο χαρισματικούς και δημιουργικούς σκηνοθέτες της γενιάς του, ενώ η απόδοση των στίχων είναι της Τζούλιας Διαμαντοπούλου. Συμμετέχει ένα εξαιρετικό καστ διακεκριμένων ηθοποιών και τραγουδιστών, συνοδευόμενο στο πιάνο από τον Χρήστο Σακελλαρίδη και στα κρουστά από τους Θοδωρή Βαζάκα και Κώστα Σερεμέτη.Οι πιο αναγνωρίσιμοι ήρωες των αδελφών Γκριμ, του Σαρλ Περρώ και της κουλτούρας του Ουωλτ Ντίσνεϋ χάνονται βαθιά στο δάσος των επιθυμιών, των ευχών και των συνεπειών των επιλογών τους, καταβαραθρώνοντας τα ριζωμένα happily ever after στερεότυπα σε ένα «παραμύθι» που καθόλου δεν νανουρίζει. Με όχημα τη σπάνια μουσική του διακεκριμένου δημιουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και το αντισυμβατικό κείμενο του Τζέιμς Λαπάιν, η παράσταση χρησιμοποιεί τη σκηνική δύναμη του μιούζικαλ για να επανασυστήσει ένα αριστούργημα του είδους, θέτοντας παράλληλα ένα πολιτικό ερώτημα: Γιατί όταν αγγίξουμε ό,τι προτείνουν τα κοινωνικά μοντέλα ως φαινομενικά ιδεατό εξακολουθούμε να μην είμαστε ευτυχείς και πλήρεις; Γιατί καταναλώνουμε αλόγιστη ενέργεια σε επιθυμίες που δεν είναι δικές μας;Στην πρώτη του παραγωγή για την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, ο Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος σκηνοθετεί από την καλή κι από την ανάποδη αυτό το διάσημο σπονδυλωτό αντι-παραμύθι, ρίχνοντας σκοτάδι στο ψεύτικο λαμπύρισμα του αέναου αρχετυπικού «παραμυθιάσματος». Μαζί με μια ομάδα εξαιρετικών ερμηνευτών, μουσικών και συντελεστών στήνει αφαιρετικά και χειροποίητα ένα μετα-μιούζικαλ που σε τίποτα δεν θυμίζει στερεότυπα στημένου εντυπωσιασμού, ανατρέποντας με τον ιδιότυπο σκηνοθετικό του ρυθμό βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και για το θέαμα αλλά και για τα καίρια στραβοπατήματα της σύγχρονης ζωής – τις ανθρώπινες διακλαδώσεις, τα γονεϊκά μονοπάτια, τα ερωτικά ξέφωτα, τα επαγγελματικά ξόρκια.«Με την ντουλάπα της γιαγιάς ως βεστιάριο, και με σκηνικό περιβάλλον διάφορα στοιχεία-στοιχειά από τις αποθήκες των παιδικών μας χρόνων, η ευθύνη της αφήγησης γίνεται συλλογική: Κάτω από την πίεση των κυριολεκτικών και εσωτερικών γιγάντων, λύκων και πριγκιπισσών, “η μηλιά και ο καρπός της” δοκιμάζουν ν’ αναμετρηθούν εκ νέου με τους φόβους τους σε μια συνθήκη συναισθηματικής ανακύκλωσης με ελπίδα την αναγέννηση. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τα προσεκτικά επιλεγμένα σκηνικά αντικείμενα, στην Εναλλακτική Σκηνή αναβιώνουν πλήθος ιστορικών παραγωγών της Λυρικής, αποτελώντας πλέον όλα μαζί τις ψηφίδες ενός συναρπαστικού μωσαϊκού “προηγούμενων” και “επόμενων” ζωών, για ένα νέο “τώρα”. Πύργοι από παλαιότερα κάστρα της Ωραίας Κοιμωμένης, το φόρεμα της Σταχτοπούτας του Ροσσίνι, το σακάκι ενός παλαιότερου Πρίγκιπα, αλλά και πραγματικά κιβώτια μεταφοράς από παραγωγές με αρχετυπικούς ήρωες της Όπερας και του Μπαλέτου που μεταμορφώθηκαν σε παράδοξα μαγικά κουτιά, στήνονται εκ νέου μπροστά στον θεατή για επαναδιαπραγμάτευση. Μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή στις έσω σκιές, το Into the Woods μοιάζει με μια πυκνή, λυτρωτική νύχτα κάτω από τον ήλιο. Ο προβολέας ρίχνει σκοτάδι αντί φως, όμως όλα μέσα σου τα κάνει να λάμπουν. Τα χαστούκια μια ακούγονται ηχηρά και μια σιωπηλά. Τα παιδικά τραύματα συμφιλιώνονται με τον κόπο της ενηλικίωσης κι όταν μπει το “The end” ξέρεις πια πως μικρός φοβάσαι μη χαθείς στο δάσος. Μεγάλος το εύχεσαι», σημειώνει ο σκηνοθέτης.Η μουσική διεύθυνση και η μουσική διδασκαλία είναι του Στάθη Σούλη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της Λίνας Πηγαδιώτη, προσεχτικά επιλεγμένα από παλαιότερες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αποκαλύπτονται εκ νέου στα μάτια των θεατών, ενώ οι υποβλητικοί φωτισμοί του Σάκη Μπιρμπίλη συμβάλλουν στη δημιουργία μιας παραμυθένιας και σκοτεινής ατμόσφαιρας. Την κινησιολογία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κουνέλλας.Τον απαιτητικό ρόλο της Μάγισσας ερμηνεύει η δημοφιλής ηθοποιός και τραγουδίστρια Νάντια Κοντογεώργη, μια από τις πιο ταλαντούχες ερμηνεύτριες της γενιάς της. Μαζί της ένα σύνολο ταλαντούχων ερμηνευτών, οι Χαρά Κεφαλά, Αποστόλης Ψυχράμης, Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος, Μαρία Γράμψα, Λευτέρης Καλπακτσίδης, Ιωάννης Κοντέλλης, Θάνος Λέκκας, Δανάη Μουτσοπούλου, Όλγα Παπακωνσταντίνου και Λυδία Τζανουδάκη.Συμμετέχουν οι μουσικοί Θοδωρής Βαζάκας, Κώστας Σερεμέτης στα κρουστά και Χρήστος Σακελλαρίδης στο πιάνο.