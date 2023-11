Temu: Η πλατφόρμα με τις απίστευτα χαμηλές τιμές που ανταγωνίζεται Αmazon και Shein, αλλά αγαπά… τα προσωπικά μας δεδομένα

Αν και με τις συγκλονιστικά χαμηλές τιμές του, αισθάνεστε ότι μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε, η εφαρμογή που συναγωνίζεται τηνκαι τηνφαίνεται να αγαπά ιδιαιτέρως τα προσωπικά μας δεδομένα.Το βραβείο του πιο επιθετικού μάρκετινγκ που έχουμε δει στο διαδίκτυο, ανήκει σίγουρα στην. Η προϊοντική εταιρεία λιανικής με έδρα της τη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, σπάει τα ρεκόρ προσφορών τους τελευταίους μήνες, χωρίς καν να χρειάζεται να έρθει η. Απίστευτες εκπτώσεις σε συνδυασμό με δωρεάν έξοδα αποστολής κατακλύζουν, μέσω διαφημίσεων, τα κινητά μας τηλέφωνα και τις εφαρμογές Google, YouTube, Instagram κ.α.Φυσικά, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται, όλοι μπαίνουμε στον πειρασμό, ειδικά όταν καταφθάνει η εορταστική περίοδος. Με τον μικρό μας οικονομικό προϋπολογισμό, η Temu φαίνεται να τα κάνει όλα σωστά. Αν και ορισμένοι την συγκρίνουν με ιστότοπους όπως η, η Wish και η, η Temu φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά.και τα Wish και AliExpress να είναι γνωστά για τα αντικείμενα χαμηλότερης ποιότητας, τους μεγαλύτερους χρόνους αποστολής και το μικρότερο παράθυρο επιστροφής αντικειμένων, οι πελάτες τηςμπορούν να αγοράσουν σχεδόν τα πάντα και με μεγαλύτερη ευκολία και αμεσότητα.Η εταιρεία όμως, που παρουσιάζεται ως από μηχανής θεός, δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται. Κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι η εφαρμογή της, διαχειρίζεται κάπως ύποπτα τα, σίγουρα θέτουν υπό αμφισβήτηση τον αλτρουιστικό της χαρακτήρα.Η Temu είναι σαν να συνδυάζει τα προϊόντα της Shein και τηςσε μια κοινή σελίδα, παρέχοντας δωρεάν επιστροφές και αποστολές. Με έντονη διαφήμιση, προσφέρει προϊόντα με μεγάλες εκπτώσεις, τα οποία αποστέλλονται στους καταναλωτές, ως επί το πλείστον απευθείας από την. Το όνειρο του κάθε διαδικτυακού καταναλωτή, δηλαδή.

Το όνομά της σημαίνει Team Up, Price Down και αν και είναι λίγο δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση της, η ίδια αποτελεί μια διαδικτυακή αγορά που λειτουργεί από την κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου PDD Holdings, με έδρα την Ιρλανδία. Παλαιότερα φαίνεται να είχε τα εκτελεστικά της γραφεία στη Σαγκάη της, γεγονός που άλλαξε όταν μετακόμισε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Η μετεγκατάσταση των εκτελεστικών γραφείων δεν αποτελεί απαραίτητα αρνητική ένδειξη, καθώς πολλές εταιρείες τεχνολογίας -συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών- μετακομίζουν στην Ιρλανδία λόγω των χαμηλών εταιρικών φορολογικών συντελεστών της χώρας. Η εταιρεία αναφέρει ότι ιδρύθηκε στη Βοστώνη το 2022, αλλά η σελίδα της "Σχετικά με εμάς" του ιστότοπου της δεν αναφέρει τη μητρική εταιρεία. Το γραφείο τηςστη Βοστώνη δεν είναι μια αποθήκη γεμάτη προϊόντα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι είναι το κεντρικό γραφείο που συνδέεται με τα άλλα γραφεία της Temu σε όλο τον κόσμο.Η εφαρμογή ξεκίνησε στην ιαπωνική αγορά τον Ιούλιο και εισήλθε στη Μέση Ανατολή, μέσω του Ισραήλ, και στη Νοτιοανατολική Ασία, μέσω των Φιλιππίνων, τον Αύγουστο. Μέχρι τον Νοέμβριο,, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Business of Apps. Η στρατηγική της εταιρείας για βαθιές εκπτώσεις μέσω κουπονιών και επιδοτήσεων, καθώς και για μεγάλες δαπάνες σε διαφημίσεις, φαίνεται να αποδίδει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ενώ οι πωλήσεις της αναμένονται να θα ξεπεράσουν τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.Ο λόγος που η εταιρεία είναι τόσο πετυχημένη είναι ότι είναι φθηνή. Αυτό έγκειται, όπως η ίδια εξηγεί, στο γεγονός ότι διατηρεί τα προϊόντα της σε προσιτές τιμές, συνδέοντας τους πελάτες απευθείας με τους προμηθευτές, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ καταναλωτών και πωλητών. Ωστόσο, ηυποστηρίζει ότι η Temu μπορεί να κατασκευάζει τα προϊόντα της τόσο φθηνά για τους Αμερικανούς καταναλωτές, επειδή η εταιρεία λειτουργεί βάσει του νομικού κενού,de minimis, το οποίο επιτρέπει στις εισαγωγές αξίας κάτω των 800 δολαρίων να έρχονται στις ΗΠΑ χωρίς να πληρώνουν δασμούς, φόρους και τέλη και να υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο.Η έκθεση τηςαναφέρει ότι η Temu μπορεί να κοστολογεί τα προϊόντα της φθηνότερα, χρησιμοποιώντας τη διάταξη αυτή, για να αποφύγει τους εισαγωγικούς δασμούς και τους ελέγχους των αμερικανικών τελωνείων. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τοπροειδοποίησε ότι υπήρχε "υψηλός κίνδυνος" τα προϊόντα του ιστότοπου να κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία.Αν μετά τα παραπάνω επιμένετε να μιλήσουμε για ποιότητα, γιατί μπορεί ακόμα να αναρωτιέστε αν είναι καλά τα προϊόντα της, θα σας εξηγήσουμε το εξής: Η Temu δεν είναι διαπιστευμένη από το Better Business Bureau (BBB), τον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην προώθηση της εμπιστοσύνης στην αγορά. Μάλιστα ο οργανισμός βαθμολογεί την εταιρεία με δύο στα πέντε αστέρια, ενώ διαχειρίζεται πολλά παράπονα καταναλωτών που αναφέρουν ότι τα προϊόντα δεν έφτασαν ποτέ ή, αν έφτασαν, χρειάστηκαν εβδομάδες ή και μήνες για να φτάσουν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντιθέτως, ιδίως στο, οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με τις αγορές τους στην Temu. Από μικρά gadgets και είδη οικιακής χρήσης μέχρι ρούχα και παπούτσια, η εφαρμογή γίνεται η τελευταία εμμονή του TikTok, με το hashtag της να συγκεντρώνει 7,3 δις προβολές.Η ένωση καταναλωτών της Γερμανίας σε αναλυτικό άρθρο που δημοσιεύει, τονίζει ότι από πρόσφατο έλεγχο σε 20 προϊόντα που δοκιμάστηκαν, ορισμένα είχαν καταστραφεί κατά τη μεταφορά, ενώ ορισμένα ηλεκτρονικά προϊόντα δεν είχαν την πιστοποίηση CE. Μάλιστα, εξηγεί τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο χρήστης για να περιορίσει τηντου που τόσο πολύ αγαπά η εφαρμογή.Η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομίας και Ασφάλειας ΗΠΑ - Κίνας προειδοποίησε επίσης τον Απρίλιο για πιθανούςγια τους χρήστες της εφαρμογής Temu. Η Temu έχει επίσης εμπλακεί σε νομικές διαμάχες με τη Shein, η οποία τον περασμένο Δεκέμβριο κατέθεσε αγωγή στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόις των ΗΠΑ, ισχυριζόμενη ότι η Temu εφαρμόζει αθέμιτες πρακτικές μάρκετινγκ. Η Temu αρνήθηκε τους ισχυρισμούς. Αυτόν τον Ιούλιο, η ίδια κατέθεσε αγωγή κατά της Shein, ισχυριζόμενη ότι τιμώρησε τους εμπόρους για τη συνεργασία τους με την. Και οι δύο αγωγές έχουν έκτοτε τεθεί στο αρχείο. Επίσης, η κινεζικής ιδιοκτησίας και λειτουργίας πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών χτυπήθηκε με μια ομαδική αγωγή προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Βόρειου Ιλινόις των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, επειδή φέρεται να μην γνωστοποίησε στους χρήστες ότι συνέλεξε τα δεδομένα τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους και ότι οι πληροφορίες θα μπορούσαν να ζητηθούν από την κινεζική κυβέρνηση.Η Temu είναι πλέον διαθέσιμη σε 47 χώρες, με την Ελλάδα να ανήκει σε μια από αυτές. Η τυπική πολιτική αποστολής της είναι δωρεάν, αλλά τα αντικείμενά σας αναμένεται να αποσταλούν μετά από επτά έως 15 εργάσιμες ημέρες. Η Temu αναφέρει ότι αν το πακέτο σας δεν φτάσει ποτέ ή αν σας πουν ότι παραδόθηκε αλλά δεν παραδόθηκε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών εντός 90 ημερών από την αγορά.Τα ψώνια στην εφαρμογή μάλλον αναδεικνύονται σε στοίχημα, αφού τα πακέτα μπορεί να χαθούν κατά τη μεταφορά, να κλαπούν από το κατώφλι σας, να σπάσουν κατά τη διαδικασία αποστολής ή το προϊόν σας μπορεί να εμφανιστεί με εντελώς διαφορετική εμφάνιση από ό,τι στο διαδίκτυο. Το Tik Tok ωστόσο, έχει τελείως διαφορετική γνώμη για αυτό. Η επιλογή είναι δική σας.