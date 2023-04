Χάρι Μπελαφόντε: Το πρώτο μαύρο είδωλο του Χόλιγουντ - Αφιέρωσε τη ζωή του στους ανθρωπιστικούς αγώνες

Ο Χάρι Μπελαφόντε με τη δεύτερη σύζυγό του και τον γιο τους

Ο Χάρι Μπελαφόντε με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Ο Χάρι όμως αφήνει την ζωή να τον κατευθύνει. Στα 22 του μόλις χρόνια παντρεύεται την Μαργκερίτ Μπερντ με την οποία αποκτά δύο κόρες ενώ προκειμένου να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές υποχρεώσεις αποφασίσει να ανοίξει ένα εστιατόριο στο Γκρίνγουιτς Βίλατζ. Από εκεί περνούν καθημερινά δεκάδες καλλιτέχνες, μουσικοί από διάφορες γωνιές του κόσμου με τους οποίους ο Μπελαφόντε γνωρίζεται και συζητά συχνά εμπλουτίζοντας τους μουσικούς ορίζοντές του αλλά και αναπτύσσοντας την πολιτική και κοινωνική του σκέψη.Όταν αποφασίσει να επιστρέψει στη μουσική το ρεπερτόριό του δεν περιορίζεται πλέον μόνον στη τζαζ αλλά ανοίγεται και σε διαφορετικά μονοπάτια, παραδοσιακά, φολκ αλλά και σύγχρονα. Ο πρώτος του δίσκος, που κυκλοφορεί στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, περιέχει ποπ κομμάτια ενώ η μεγάλη μουσική επιτυχία έρχεται το 1957 με τον θρυλικό άλμπουμ του «», που θα παραμείνει για 31 εβδομάδες στην κορυφή του αμερικανικού καταλόγου με τις επιτυχίες της εποχής, και περιλαμβάνει επιτυχίες όπως οι «», «Jamaica Fairwell», «(Banana Boat Song)» κ.α. Εκείνη την ίδια περίοδο δίνει απανωτές συναυλίες, γεμίζει θέατρα και στάδια, γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος μαύρος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Αποτελεί πλέον το πρώτο μαύρο είδωλο της αμερικανικής ψυχαγωγίας!Τα τέλη της δεκαετίας του ‘50 τον βρίσκουν να επεκτείνει το μουσικό ύφος της δισκογραφίας του στη φολκ και να συνεργάζεται με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως η Τζοάν Μπαέζ, ο Μπομπ Ντύλαν κ.α. ενώ στις αρχές του ‘60 αφοσιώνεται στην στήριξη και παρουσίαση στο ευρύ κοινό νέων, ταλαντούχων καλλιτεχνών από διάφορες γωνιές του κόσμου.Ανάμεσά τους και η δική μαςτην οποία γνωρίζει το 1960, σε ένα μικρό μουσικό χώρο της Αθήνας όπου ο ίδιος έχει ταξιδέψει προκειμένου να δώσει μια συναυλία. Τέσσερα χρόνια αργότερα η Ελληνίδα ερμηνεύτρια βρίσκεται στην Αμερική, μαζί με τον, και ηχογραφούν από κοινού το άλμπουμ «An Evening With Belafonte/Mouskouri» το οποίο σημειώνει μεγάλη επιτυχία.Στο μεταξύ ο Χάρι Μπελαφόντε έχει κάνει ένα επιτυχημένο πέρασμα και από τονσε ταινίες όπως οι «Bright Road», «Carmen Jones», το δημοφιλές «», που συνοδεύτηκε από ομώνυμο γνωστό τραγούδι, «Odds Against Tomorrow», « Porgy and Bess» κ.α. αλλά και από το θεατρικό σανίδι συμμετέχοντας σε επιτυχημένες παραστάσεις όπως οι Three For Tonight» και «The Caine Mutiny».Στην προσωπική του ζωή το σκηνικό έχει πλέον αλλάξει αφού ο πρώτος του γάμος έχει τελειώσει και το 1956 παντρεύεται τη χορεύτρια Τζούλι Ρόμπινσον. Η αυλαία αυτού του γάμου θα πέσει μετά από 47 ολόκληρα με τον Μπελαφόντε να βάζει το τρίτο στεφάνι το 2008, με τη φωτογράφο Πάμελα Φρανκ. Κατά τη διάρκεια της ζωής του βεβαίως, είχε αμέτρητες κατακτήσεις, μεταξύ των οποίων και η γνωστή ηθοποιός Τζόαν Κόλιν με την οποία είχε μια σύντομη ερωτική σχέση.Δύο είναι τα πρόσωπα που επηρέασαν σε βάθος τις πολιτικές και κοινωνικές πεποιθήσεις του Χάρι Μπελαφόντε. Με τον πρώτο, τον, τούς συνέδεε μια ισόβια φιλία. Ήταν μάλιστα ο Μπελαφόντε που ανέλαβε να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του του Κινγκ μετά τη δολοφονία του, το 1968.Ο δεύτερος ήταν ο τραγουδιστής και ηθοποιός Πολ Ρόμπεσον. Εκείνος τού εμφύσησε την πεποίθηση πως «οι καλλιτέχνες είναι φύλακες της αλήθειας, την οποία υποστήριζε με θέρμη μέχρι το τέλος της ζωής του.Ο Μπελαφόντε υπήρξε ο μακροβιότερος και πλέον διάσημος ακτιβιστής του Χόλιγουντ. Συμμετείχε στο Κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, πρωτοστάτησε σε πορείες διαμαρτυρίας και φιλανθρωπικές συναυλίες, συντάχθηκε με τη ρωσική πλευρά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, αντιτάχτηκε στο εμπάργκο των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας - ήταν φανατικός υποστηρικτής του Φιντέλ Κάστρο - , δήλωσε την αντίθεσή του στην εισβολή των ΗΠΑ στη Γρενάδα…Πάνω απ’ όλα όμως είχε μια μοναδική δύναμη να μαγνητίζει τα πλήθη!