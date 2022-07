Φεστιβάλ Ναυπλίου: Επιστρέφει για 31η χρονιά με εκδηλώσεις διεθνούς κύρους

Κλείσιμο

Ένας δημοφιλής πολιτιστικός θεσμός, το, επιστρέφει για 31η χρονιά.θα παρουσιαστεί, σε διάφορα σημεία της πόλης, όπως η πλατεία Αγίου Γεωργίου, το Παλαμήδι, η πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα, η Εθνική Πινακοθήκη Ναυπλίου και το Φουγάρο, ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων, που φέρει την υπογραφή του επί μακρόν καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ,«Για 31η χρονιά, το Φεστιβάλ είναι και πάλι εδώ, με πολλές και εξαιρετικές παραστάσεις. Αυτή τη σημαδιακή χρονιά, όπου συμπληρώνονται 200 χρόνια από την απελευθέρωση του Ναυπλίου μας, οργανώνονται όλο το χρόνο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την ιστορική αυτή πόλη. Θα ήθελα ωστόσο να τονίσω μία, τόσο σημαντική: την αναπαράσταση της Δίκης του Κολοκοτρώνη, για την οποία επελέγη ο πιο «κατάλληλος», συμβολικός χώρος, η Πλατεία Συντάγματος. 35 δικηγόροι/ποινικολόγοι θα αναπαραστήσουν την ιστορική Δίκη, με μάρτυρες υπεράσπισης, κατηγορίας, δικαστές, προσωπικότητες της εποχής, ξαναζωντανεύοντας εκείνη την ταραγμένη περίοδο της Ιστορίας μας. Κορωνίδα στην αναπαράσταση της Δίκης θα αποτελέσει η διάλεξη του διάσημου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στάθη Καλύβα, την επόμενη μέρα, Κυριακή 10 Ιουλίου, στις 12:00, στο Βουλευτικό, εκεί όπου τελέστηκε η πραγματική δίκη του σπουδαίου αγωνιστή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολλούς – φίλους, θεσμικά όργανα και αρωγούς του Φεστιβάλ Ναυπλίου: τον Δήμαρχο Ναυπλιέων, τον ΔΟΠΠΑΤ, την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, τον Δικηγορικό Σύλλογο Ναυπλίου, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, την Πρεσβεία της Αυστρίας, την Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου/Παράρτημα Ναυπλίου, και όλους τους στενούς μου συνεργάτες, των οποίων η συμβολή και στήριξη υπήρξε απαραίτητη για την επιτυχία του Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια» σημειώνει ο ίδιος.Από την πλευρά του οαναφέρει πως το φετινό Φεστιβάλ Ναυπλίου αποτελεί «έναν συγκερασμό ποιοτικών εκδηλώσεων, με διαφορετική αφετηρία αλλά με κοινό προορισμό, που θα πλουτίσει, για 10 ημέρες, τον πολιτιστικό βίο με λυτρωτικές εμπειρίες συμπόρευσης, με δημιουργούς που θα εμπλουτίσουν την πολιτιστική παρακαταθήκη της πόλης».Παρασκευή 8 Ιουλίου, Πλατεία Αγίου Γεωργίου, ώρα 21.00Selini QuartetDmitri Shostakovich (1906-1975)Hugo Wolf (1860-1903)Fanny Mendelssohn-Hensel (1805-1847)Με καταγωγή από τη Ρωσία, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, οι τέσσερις μουσικοί δημιούργησαν, το 2017, στη Βιέννη, το κουαρτέτο Σελήνη. Έκτοτε, χάρη στην αφοσίωσή τους στη μουσική, τον εξαιρετικό ήχο και την ευρεία γκάμα του συναισθήματος στην ερμηνεία, έχουν περιοδεύσει σε όλη την Ευρώπη και τιμηθεί με σημαντικά βραβεία. Το 2019, το σύνολο έγινε δεκτό στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσικής Δωματίου (ΕCMA), όπου εποπτεύεται από ειδήμονες της μουσικής δωματίου σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να εμφανίζεται σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.Selini QuartetLiuba Kalmykova, βιολίNadia Kalmykova, βιολίLoredana Apetrei, βιόλαΛουκία Λουλάκη, βιολοντσέλοΣάββατο 9 Ιουλίου, Πλατεία Συντάγματος, 21:00Η δίκη του ΚολοκοτρώνηΠρόκειται για την πρώτη «μεγάλη» δίκη της νεότερης Ελλάδας που διεξήχθη στο Βουλευτικόν του Ναυπλίου και διήρκεσε έξι εβδομάδες. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της ιστορικής-πολιτικής και νομικής σημασίας της δίκης των Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα, που κατηγορήθηκαν για συνωμοσία κατά του βασιλιά. Η δίκη προσφέρεται για διαχρονικό προβληματισμό σχετικά με τη φυσιογνωμία του νεωτερικού ελληνικού κράτους, τα κομματικά πάθη που διχάζουν, το ρόλο των ξένων δυνάμεων, αλλά και τις παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας στην απονομή της δικαιοσύνης. Η θεατρική παράσταση αναδεικνύει τη δύναμη του δικανικού λόγου και της ελεύθερης συνείδησης, ενώ παράλληλα σημαίνει το μήνυμα της ενότητας στη μακρά πορεία του κράτους για την εθνική ολοκλήρωση.Ένα θεατρικό έργο των Μ. Ρέππα & Θ. ΠαπαθανασίουΣκηνοθεσία: Σταύρος ΚαραγιάννηςΣκηνογραφία-Επιμέλεια κίνησης: Σταύρος ΛίτιναςΕνδυματολόγος: Ντένη ΒαχλιώτηΜουσική-Στίχοι: Δημήτρης ΠαπαδημητρίουΤραγούδι: Κώστας Μακεδόνας & Βερόνικα ΔαβάκηΤους ρόλους υποδύονται δικηγόροι.ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ e-ΘΕΜΙΣ HELLENICΚυριακή 10 Ιουλίου, Βουλευτικό, 12:00«Η πρόκληση της πολιτικής μετάβασης»Διάλεξη του Στάθη Καλύβα, Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της ΟξφόρδηςΟ Στάθης N. Καλύβας είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου κατέχει την έδρα Gladstone, την αρχαιότερη έδρα πολιτικής επιστήμης στην Βρετανία. Στην Οξφόρδη είναι επίσης εταίρος (fellow) του Κολλεγίου All Souls. Έως το 2018 ήταν καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Γέιλ, στην έδρα Arnold Wolfers. Στο Γέιλ ίδρυσε και διηύθυνε το Πρόγραμμα για τη μελέτη της Τάξης, των συγκρούσεων και της βίας, ενώ συνδιηύθυνε το Πρόγραμμα ελληνικών σπουδών. Στην Οξφόρδη ίδρυσε και διευθύνει το Πρόγραμμα T. E. Lawrence για τη Μελέτη των Συγκρούσεων και της Βίας. Το βασικό του ερευνητικό αντικείμενο είναι οι εμφύλιοι πόλεμοι και η πολιτική βία εν γένει. Έχει δημοσιεύσει πάνω από πενήντα ερευνητικά άρθρα και συγγράψει αρκετά βιβλία. Έχει τιμηθεί επανειλημμένως για το ερευνητικό του έργο. Το 2008, εξελέγη στην Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών και το 2020 στη Βρετανική Ακαδημία. Θέμα της ομιλίας είναι η ευρύτερη, συγκριτική και διαχρονική, διάσταση της μετεπαναστατικής πολιτικής διαδρομής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, όπου ξεχωρίζει η δίκη του. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο φαινόμενο των «πολιτικών μεταβάσεων» και ιδιαίτερα στις μεγάλες προκλήσεις που τις χαρακτηρίζουν. Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρηθεί μια ερμηνεία της δίκης του Κολοκοτρώνη, που ξεφεύγει από τα γνωστά μοτίβα του πολιτικού διχασμού, της προδοσίας ή της αδικίας που υπέστησαν οι αγωνιστές της Επανάστασης, και αναδεικνύει ορισμένες καίριες πτυχές στη διαδικασία της κρατικής συγκρότησης.Κυριακή 10 Ιουλίου, Ανοιχτό θέατρο ΟΣΕ, 21:00Sunrise, με τον Μάνο ΚιτσικόπουλοΑπό τους πιο πολυδιάστατους σολίστ της γενιάς του, o Μάνος Κιτσικόπουλος, συνθέτει τη μουσική και αυτοσχεδιάζει συνοδεύοντας ζωντανά στο πιάνο μια ταινία-σταθμό στην ιστορία του σινεμά, συνθέτοντας μουσική και αυτοσχεδιάζοντας πάνω σε έργα μεγάλων συνθετών (Σοπέν, Πιατσόλλα, Κουρτ Βάιλ, Σατί κ.ά.). Aμερικανικής παραγωγής του 1927, η ταινία του Φρήντριχ Βίλχελμ Μούρναου Sunrise: A Song of Two Humans [Η Αυγή] διαμόρφωσε το σύγχρονο σινεμά, καθώς ο γερμανός σκηνοθέτης ελευθέρωσε τη στατική έως τότε κάμερα, εφαρμόζοντας επαναστατικές τεχνικές στην κίνησή της. Θεωρείται από τους κριτικούς η καλύτερη ταινία του βωβού κινηματογράφου – σταθμός στην τέχνη της αφήγησης.Δευτέρα 11 Ιουλίου, Πλατεία Αγίου ΓεωργίουΜουσικές ΔιασταυρώσειςKeith Jarrett (1945-)Περικλής Κούκος (1960-)Χρίστος ΠαπαγεωργίουRichard Rodney Bennett (1936-2012)Χρίστος ΠαπαγεωργίουClaude Bolling (1930-2020)George Gershwin (1898-1937) / Aναστάσιος ΠάππαςΜουσικές διασταυρώσειςΧρίστος Παπαγεωργίου - Aναστάσιος Πάππας, πιάνοVilen Karapetyan, κοντραμπάσοΠαναγιώτης Θωίδης, κρουστάΤρίτη 12 Ιουλίου, Πλατεία Ευαγγελίστριας, 21:00Ο ήχος του νερούΜαρίτα Παπαρίζου, μεσόφωνος / Φρίξος Μόρτζος, πιάνοΟttorino Respighi (1879-1936)Edward Elgar (1857-1934)Μίκης Θεοδωράκης (1925-2021)Τετάρτη 13 Ιουλίου, Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα, 21:00Σίμος Παπάνας, βιολί / Daniela Damianova, πιάνοΓιάννης Κωνσταντινίδης (1903-1984)Pancho Vladigerov (1899-1978)Johannes Brahms (1833-1897)Friedrich "Fritz" Kreisler (1875-1962)Isaac Albéniz - Fritz KreislerΠέμπτη 14 Ιουλίου, Παλαμήδι, 21:00Έκτορος ΚάθαρσιςΜια δραματουργική σύνθεση από αποσπάσματα της Ιλιάδας με θέμα τον ομηρικό ήρωα Έκτορα. Οι στίχοι αποδίδονται με τη μορφή ραψωδιακής αφήγησης και τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. Το τέλος του Τρωικού πολέμου δεν συμπίπτει με το θάνατο του Αχιλλέα, αλλά με τον θάνατο του Έκτορα. Η μήνις του νικητή ή η ηρωική πορεία του ηττημένου; Η παράσταση πραγματεύεται την ανάδειξη της οπτικής του ηττημένου, του ατιμασμένου νεκρού, του υπερασπιστή της Τροίας, του αρνητή του πολέμου.Σκηνοθεσία-Σύνθεση-Ερμηνεία: Δημήτρης ΛάλοςΜετάφραση: Δημήτρης ΜαρωνίτηςΔραματουργική επεξεργασία: Κατερίνα ΔιακουμοπούλουΚοστούμια: Δήμητρα ΛιάκουραΜουσική-Ερμηνεία: Αλέξης ΚωτσόπουλοςΠαρασκευή 15 Ιουλίου, Πλατεία Αγίου Γεωργίου, 21:00Κουαρτέτο Εγχόρδων ΑέναονΜυρσίνη Κάγκαρλη, πιάνοΘεόδωρος Στάθης (1937-)Robert Schumann (1810-1856)Antonín Dvořák (1841-1904)ΑέναονΓιώργος Μάνδυλας βιολίΒασίλης Σούκας βιολίΑντίλοχος Τρανός βιόλαΑστέριος Πούφτης βιολοντσέλοΜυρσίνη Κάγκαρλη πιάνοΣάββατο 16 Ιουλίου, Χώρος Τεχνών Φουγάρο, 21:00Christina Psycha 4tet“Violetera”Τα τραγούδια της Χριστίνας Ψύχα χαρακτηρίζονται από λάτιν ρυθμούς και τζαζ στοιχεία. Το μελωδικό της τραγούδισμα είναι επηρεασμένο από την αναγεννησιακή και τη βυζαντινή μουσική και της αρέσει να αναμιγνύει τα στοιχεία αυτά στις συνθέσεις της. Οι στίχοι της είναι γραμμένοι στα ελληνικά και συνήθως μιλούν για τους ανθρώπους και τη φύση. Το πρώτο της άλμπουμ με τον τίτλο «Βιολετέρα» (όπως ονομάζονταν παλιά τα κορίτσια που μοίραζαν λουλούδια στους δρόμους) κυκλοφόρησε το 2021 με 11 προσωπικές της συνθέσεις. Το 2019, δημιούργησε την πενταμελή μπάντα της, με την οποία παρουσιάζουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό νέες συνθέσεις όπως και τραγούδια από το ελληνικό και το διεθνές ρεπερτόριο.Χριστίνα Ψύχα, φωνήΝικόλας Ανδολής, πιάνο, φωνητικάΠαναγιώτης Μπουραζάνης, μπάσο, φωνητικάΝτέμιαν Γκόμεζ, κρουστά, φωνητικάΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΣτους δρόμους της παλιάς πόληςΠαρασκευή 8 Ιουλίου, 20:30Η Φιλαρμονική του ΔΟΠΠΑΤ Ναυπλίου αναγγέλλει μουσικά το 31ο Φεστιβάλ Ναυπλίου Κλασικής Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Θεοδόση Αντωνιάδη.Προμαχώνας ΕπαμεινώνδαΠέμπτη 14 Ιουλίου, 20:30Μουσική εκδήλωση από το Χορωδιακό Εργαστήρι Ναυπλίου υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Νικολόπουλου.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΌλες οι εκδηλώσεις του 31ου Φεστιβάλ Ναυπλίου έχουν ελεύθερη είσοδο.Για διαθεσιμότητα και κρατήσεις θέσεων τηλεφωνικά στα γραφεία του ΔΟΠΠΑΤ.Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Οργάνωση παραγωγής 31ου Φεστιβάλ Ναυπλίου
Εταιρεία Συναυλιών Φόρμιγξ