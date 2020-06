Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας δηλώνει «παρών» παρά τις δύσκολες συνθήκες

Οι παραστάσεις του φετινού Φεστιβάλ καλύπτουν ένα ευρύτατο χορευτικό φάσμα, από τον σύγχρονο χορό και το hip hop μέχρι τα ακροβατικά και το φλαμένκο

Για πρώτη φορά Αύγουστο – παραδοσιακά ο μήνας του ήταν ο Ιούλιος -,, δίνοντας ιδιαίτερκαι με, θα διεξαχθεί το φετινό 26ο. Ο κορυφαίος αυτός εγχώριος θεσμός στον τομέα των παραστατικών τεχνών κατάφερε, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των τελευταίων μηνών, να προσαρμόσει το πρόγραμμά του το οποίο και θα παρουσιάσει α, στο Αμφιθέατρο Κάστρου, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης κι έναν ακόμη ανοιχτό χώρο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών, διατηρώντας την αισιοδοξία, την υπομονή και την επιμονή μας, εξετάσαμε κάθε τρόπο για να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε το Φεστιβάλ, αλλάζοντας, φυσικά, πάρα πολλά από τον αρχικό του σχεδιασμό» επεσήμανε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, στην σημερινή, διαδικτυακή συνέντευξη τύπου, και πρόσθεσε πως «η συνεργασία και η συνεχής επικοινωνία μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οδήγησαν στο πλέον θετικό αποτέλεσμα».Την βαθιά ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα δώσει και φέτος το παρών εξέφρασε στον χαιρετισμό της η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.: «Είναι πολύ σημαντικό που το καλοκαίρι του 2020, μετά από την πανδημία και το lockdown που ζήσαμε όλοι, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα είναι ξανά παρόν, για να στολίσει και το φετινό καλοκαίρι. Ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς, που ξεκίνησε από την ελληνική περιφέρεια για να καθιερωθεί ως ένας πραγματικά διεθνής θεσμός. Αυτό οφείλεται στη συστηματική δουλειά πολλών ετών, στα πρόσωπα που κατά καιρούς στελέχωσαν το Φεστιβάλ, με αποτέλεσμα η Καλαμάτα, εξαιτίας του χορού, να θεωρείται ένας πολύ σημαντικός προορισμός. Ένας προορισμός πολιτιστικός, συγχρόνως, όμως, και εξαιτίας του Φεστιβάλ, και τουριστικός» δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια.Οι φετινές παραστάσεις του Φεστιβάλ μιλούν για τηναλλά και την ανάγκη να αφουγκραστούμε τον εσωτερικό μας ρυθμού. Πρωτοεμφανιζόμενοι δημιουργοί αλλά και καλλιτέχνες με μακρά και σημαντική πορεία στο σύγχρονο χορό θα παρουσιάσουν το έργο τους στους ανοιχτούς χώρους της πόλης και θα μοιραστούν με το κοινό την προσδοκία για αλλαγή, για ουσιαστικές ανθρώπινες αξίες, για αναθεώρηση της σχέση μας με τη μητέρα Φύση, με τον Εαυτό και με τον Άλλο, αλλιώς το ανθρώπινο σώμα, αδιαχώριστο από το ανθρώπινο πνεύμα, θα βρίσκεται πάντα σε κρίση και θα νοσεί. Ο χορός, όπως και όλες οι τέχνες, μάς προτείνει έναν άλλο δρόμο.Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει. Οι προτάσεις τους καλύπτουν ένα ευρύτατο χορευτικό φάσμα, από τον σύγχρονο χορό και τομέχρι τακαι το. Ανάμεσα στις συμμετοχές και τις παραστάσεις του προγράμματος ξεχωρίζουν ομε την ομάδα Ultima Vez και το τελευταίο έργο τους TRACES, ομε το σόλο του Revolution Without Music και οιεπίσης με το τελευταίο τους έργο Diptych, ενώ εντυπωσιακές είναι και οι ελληνικές συμμετοχές με το KAOS τηςκαι της ομάδας, μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τακαι την παράσταση ὕλη των(Κωνσταντίνας Ευθυμιάδου και Παναγιώτη Μανουηλίδη), σε παγκόσμια πρεμιέρα.Μία επίσης σημαντική πτυχή της φετινής διοργάνωσης αποτελεί τοσυμπεριλαμβάνοντας όλες τις ηλικίες, από παιδιά ηλικίας πέντε ετών έως ενήλικες άνω των 70 ετών.Στα επαγγελματικά σεμινάρια, το Φεστιβάλ επιδιώκει σταθερά να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους συμμετέχοντες, ένα δεκαήμερο «σχολείο», με εντατική καθημερινή εξάσκηση, όπου μαθήματα και παρακολούθηση παραστάσεων αποτελούν μια ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία. Yπό το γενικό τίτλοr, το φετινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλεί τους συμμετέχοντες να εργαστούν πάνω σε νέες και ανεξερεύνητες δυνατότητες των ερμηνευτικών τους μέσων με στόχο την ενδυνάμωση της σκηνικής τους παρουσίας. Οι σπουδαστές, εκτός από τα μαθήματα κίνησης και χοροθεάτρου από διακεκριμένους καθηγητές, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δίωρη διάλεξη με τίτλο Risk and Uncertainty: Fundamental Aspects of Human Development, κατά την οποία ο Jozef Fruček, προσκεκλημένος καθηγητής, θα μιλήσει για τον ρόλο της αβεβαιότητας στη δημιουργική διαδικασία, στην έρευνα και την καθημερινή εξάσκηση.Εξάλλου, από το 2018 η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ έθεσε ως βασικό στόχο τηντου δίνοντας, μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών. Έτσι λοιπόν συνεχίστηκε, για δεύτερη χρονιά φέτος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Keep Dancing το οποίο φιλοδοξεί να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό περιεχόμενο αναδεικνύοντας, παράλληλα, τα νέα ταλέντα της ευρύτερης περιοχής.