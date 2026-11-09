Ολυμπιακός: 2 (Χ)αμένες ευκαιρίες στη σειρά!

Δεν υπάρχει λόγος καταστροφολογίας για τον Ολυμπιακό, υπάρχει όμως λόγος να σταθεί κανείς στον τρόπο με τον οποίο ήρθαν αυτές οι δύο ισοπαλίες. Τόσο κόντρα στη Ρεν (0-0) όσο και απέναντι στον ΠΑΟΚ (1-1) υπήρξαν διαστήματα στα οποία η ομάδα του Ιμανόλ μπορούσε να πάρει περισσότερα.Στη Γαλλία ήταν κυρίως το πρώτο 25λεπτο. Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα, δημιούργησε τελικές, αλλά δεν βρήκε το γκολ και σταδιακά έχασε τον έλεγχο που είχε στην αρχή. Απέναντι στον ΠΑΟΚ το σενάριο ήταν πιο... θορυβώδες για τους «ερυθρόλευκους», γιατί αυτή τη φορά βρήκαν αυτό που τους είχε λείψει στη Ρεν, το προβάδισμα.Ο Αρμάντο Γκονζάλες μπήκε στο παιχνίδι και στην πρώτη του επαφή έκανε το 1-0. Εκεί περίμενε κανείς από τον Ολυμπιακό να πατήσει πάνω στο γκολ, να εκμεταλλευτεί την έδρα και να αναγκάσει τον ΠΑΟΚ να ρισκάρει περισσότερο. Συνέβη το αντίθετο. Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν μέτρα, έγιναν παθητικοί και έδωσαν στον αντίπαλο το δικαίωμα να πιστέψει περισσότερο στην ισοφάριση.Το 1-1 ήρθε τελικά από ένα τεράστιο λάθος. Ο Ορτέγκα δεν αντιλήφθηκε τον Ζίβκοβιτς και ουσιαστικά του χάρισε την ευκαιρία να σκοράρει. Δεν ήταν όμως η μοναδική κακή στιγμή. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Χατζηδιάκος είχε βρεθεί μόνος μπροστά στην εστία και είχε αστοχήσει. Ο Ολυμπιακός είχε ήδη αρχίσει να χάνει τον έλεγχο του αγώνα.Σε ένα ντέρμπι τέτοιες στιγμές δείχνουν και έλλειμμα συγκέντρωσης. Με το σκορ στο 1-0 οι παίκτες του Ιμανόλ δεν διαχειρίστηκαν το παιχνίδι με την πνευματική ετοιμότητα που απαιτούσαν οι συνθήκες. Ο ΠΑΟΚ, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοια παιχνίδια, δεν χρειάστηκε πολλές προσκλήσεις.Παράλληλα, τα άκρα της άμυνας παραμένουν ένας μόνιμος πονοκέφαλος. Δεν είναι μόνο τα ατομικά λάθη. Όταν τα μπακ δεν προσφέρουν σταθερότητα και στις δύο κατευθύνσεις, επηρεάζεται η ισορροπία ολόκληρης της ομάδας. Τα χαφ καλύπτουν περισσότερους χώρους, τα στόπερ αναγκάζονται να βγαίνουν από τις θέσεις τους και ο Ολυμπιακός γίνεται περισσότερο ευάλωτος όταν χάνει την κατοχή. Ο Ιμανόλ έχει δοκιμάσει αρκετές διαφορετικές λύσεις, αλλά ακόμη δεν έχει βρει ένα δίδυμο που να του δίνει ασφάλεια.Ακόμη κι έτσι, ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να πάρει το ντέρμπι. Στο 85' ο Γκονζάλες βρέθηκε ξανά απέναντι στον Μοναστηρλή, όμως ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη επέμβαση. Θα μπορούσε λοιπόν όλη η κουβέντα να είναι διαφορετική αν εκεί γινόταν το 2-1. Δεν έγινε.Δύο «Χ» στη σειρά και δύο ευκαιρίες που έμειναν ανεκμετάλλευτες με διαφορετικό τρόπο. Στη Ρεν ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε όταν είχε το πάνω χέρι. Με τον ΠΑΟΚ σκόραρε, αλλά δεν διαχειρίστηκε σωστά αυτό που κέρδισε. Το δεύτερο ματς, ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκη και σε ντέρμπι, πρέπει να προβληματίσει περισσότερο τον Ιμανόλ.