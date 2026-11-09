Πέθανε ο 24χρονος που σκότωσε 9 στην Κρακοβία, νέο βίντεο από τη μάχη που έδωσαν οι αστυνομικοί για να τον εξουδετερώσουν
ΚΟΣΜΟΣ
Κρακοβία Πολωνία Αστυνομικοί Δράστης Επίθεση

Πέθανε ο 24χρονος που σκότωσε 9 στην Κρακοβία, νέο βίντεο από τη μάχη που έδωσαν οι αστυνομικοί για να τον εξουδετερώσουν

Ο ένας από τους αστυνομικούς που αντάλλαξαν πυρά από κοντινή απόσταση με τον Μιχάλ Οκσίνσκι, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Πέθανε ο 24χρονος που σκότωσε 9 στην Κρακοβία, νέο βίντεο από τη μάχη που έδωσαν οι αστυνομικοί για να τον εξουδετερώσουν
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Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Πολωνία από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κρακοβία όταν ο 24χρονος Μιχάλ Οκσίνσκι άνοιξε πυρ και σκότωσε εν ψυχρώ έξι άτομα ηλικίας από 32 έως 61 ετών, ενώ νωρίτερα, όπως προέκυψε, είχε δολοφονήσει τον πατέρα, τη μητέρα και την αδελφή του.

Τον 24χρονο, ο οποίος, όπως ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας οι πολωνικές αρχές, άφησε την τελευταία του πνοή, σταμάτησαν δύο αστυνομικοί που, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, αξιοποίησαν τη στιγμή που το αυτοκίνητό του χτύπησε σε άλλο όχημα.

Στα πλάνα φαίνονται οι δύο αστυνομικοί να κατεβαίνουν από το περιπολικό και να δίνουν μάχη σχεδόν εξ επαφής με τον Οκσίνσκι. Αν και οι δύο έπεσαν χτυπημένοι από τα πυρά του 24χρονου, ο ένας από τους δύο κατάφερε να τον πυροβολήσει και να τον ακινητοποιήσει.



Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρότερα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

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Ψάχνουν τα κίνητρα

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η έρευνα της Εισαγγελίας της Κρακοβίας ξεκίνησε έρευνα για όσα συνέβησαν το Σάββατο με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική».

Όπως έγινε γνωστό, στο σπίτι που έμενε ο 24χρονος στην περιοχή Όστροβιετς Σφιεντοκσίσκε και στο οποίο βρέθηκαν νεκροί οι γονείς και η αδελφή του, κατασχέθηκαν σημαντική ποσότητα πυρομαχικών και έντεκα πυροβόλα όπλα.

Πέθανε ο 24χρονος που σκότωσε 9 στην Κρακοβία, νέο βίντεο από τη μάχη που έδωσαν οι αστυνομικοί για να τον εξουδετερώσουν
Ο 24χρονος Μιχάλ Οκσίνσκι


Έχοντας πειστεί ότι ο δράστης ενήργησε μόνος του, οι Πολωνοί ερευνητές προσπαθούν να συνθέσουν το ψυχολογικό προφίλ του και να προσδιορίσουν τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην επίθεση στην Κρακοβία με τον υπουργό Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, να περιγράφει τον 24χρον ως άτομο με «υπερεθνικιστικές» απόψεις. «Όλα δείχνουν ότι ήταν γοητευμένος από την ακροδεξιά ιδεολογία», πρόσθεσε.

Ο Οκσίνσκι δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο. Κάθε Κυριακή πήγαινε με τον πατέρα του σε σκοπευτήριο για να βελτιώσει τις ικανότητές του στη σκοποβολή, με εκπροσώπου του συλλόγου να διαψεύδουν ότι είχε διδαχθεί εκεί σκοποβολή με τακτικές και στρατιωτικές τεχνικές.
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